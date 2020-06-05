Diyarbakır'da üstyapı çalışmaları Diyarbakır'da üstyapı çalışmaları ı DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Dicle Caddesinde yapılan kavşak düzenleme, refüj daraltma ve asfalt çalışmalarında sona gelindi.

Diyarbakır'da üstyapı çalışmaları

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DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Dicle Caddesinde yapılan kavşak düzenleme, refüj daraltma ve asfalt çalışmalarında sona gelindi. Birçok trafik kazasının yaşandığı kavşakta çalışma yapan Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı görevliler, kavşağı yeniden düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Elazığ Caddesi ile Turgut Özal Bulvarını birbirine bağlayan Dicle Caddesinde önceki hafta başlatılan kavşak düzenleme, refüj daraltma ve asfalt çalışmalarında sona gelindi. Elazığ caddesinden Şehit Polis Mücahit Erbaş üst geçidine dönüşte keskin bir viraj olması nedeniyle birçok trafik kazasının yaşandığı kavşakta çalışma yapan Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı görevliler, kavşağı yeniden düzenledi. Çalışma kapsamında kavşağı kaldırıp refüjü daraltan görevliler, standartlara uygun şekilden yeniden kavşak düzenlemesi ve sıcak asfalt çalışması yaptı.

Asfalt çalışmasının ardından Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına bağlı görevliler ise kavşak ve daraltılan refüjde yeşillendirme çalışması yapıp sulama için fıskiye sistemi kurdu.

Kaynak: İHA