"Diyarbakır'da un sorunu yok"

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ve Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil un fabrikaları sahipleri ile bir araya geldi.

Ülke genelinde yaşanan fiyat artışları ile birlikte Diyarbakır'daki un fabrikalarının piyasaya un vermediklerine bazı yayın organlarında haber çıkmasının üzerine detaylı bilgi almak için un fabrikalarını ziyaret eden oda ve borsa başkanları çıkan haberler in gerçeği yansıtmadığını belirtti. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, "Diyarbakır Ticaret Borsası başkanımız Engin Yeşil ile birlikte halen faal olan 7 adet un fabrikasını ziyaret ettik. Fabrikalarımız mevcut üretimleri ile bu kentin ve bölgenin un ihtiyacını karşılıyorlar. Talep olması durumunda kapasitelerini 2 katına çıkararak daha fazla üretim yapma kapasitelerine sahiptirler. En kaliteli unu üretmek için çaba sarf eden işletmelerimiz yurt içi ve yurt dışı pazarlarda en çok tercih edilen unu üretmeye devam ediyorlar. Un temini konusunda hiçbir kimsenin endişe duymasına gerek yok" dedi.

Bazı toptancı ve fırıncıların un fiyatlarının yüksek olduğu, uzun vadeli ve yeterli miktarda un temin edemediklerine dair şikayetlerini de yerinde gözlemlediklerini belirten Kaya, "Un üreticisi firmaların yöneticileriyle görüşmelerimizi yaptık. Öncelikle belirtmeliyiz fabrikalarımızın un satışı yapmamaları gibi bir durum söz konusu değildir. Buğday fiyat artışları doğrudan un fiyatlarına da yansımaktadır. İlimizde un fiyatları ülke ortalamalarının altındadır. Ayrıca hem fiyatlar, hem de üretim ve satış süreçleri TMO tarafından sürekli olarak denetlenmektedir. Fabrikalar buğdayı nakit olarak aldıklarından unu çok uzun vadeyle satmaları bu dönemde maalesef mümkün değildir. Vadeli satışlar ile ilgili bütün imkanları fabrikalarımız sağlamaya çalışmaktadırlar" diye konuştu.

"Fabrikaların un satmadıklarına dair söylentiler gerçeği yansıtmıyor"

Fabrikaların un satmadıklarına dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığını aktaran DTB Başkanı Engin Yeşil, "Fabrikalarımız son derece modern üretim yöntemlerini kullanarak un üretmeye çalışıyor. Ürettiklerini de başta Diyarbakır olmak üzere bölge geneline dağıtıyorlar. Fabrikaların un satmadıklarına dair söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Sadece kimi fırsatçıların stokçuluk yaparak haksız kazanç elde etmeleri ve vatandaşları mağdur etmelerini önlemek amacıyla, haftalık ve aylık satış kapasitelerinin üzerinde un talep eden toptancı ve fırıncıların taleplerine olumsuz yanıt verilmektedir. Bu da halkımızın çıkarlarını korumak amacıyla başvurulan bir yöntemdir" şeklinde konuştu.

Oda, borsa ve un fabrikası sahipleri iki konu hakkında fırıncı ve vatandaşlara çağrıda bulundu. Fırınların haftalık veya aylık tüketimlerine yetecek kadar un talep etmeleri durumunda istedikleri kadar un alabileceklerini, ayrıca ekmek israfına da dikkat çekerek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. - DİYARBAKIR

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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