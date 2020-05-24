Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 12 tutuklama
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 12 tutuklama Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 tutuklandı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 12 tutuklama
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski DBP Genel Başkanı Mehmet Arslan ile yardımcısı Gülcihan Şimşek de bulunuyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet yürüten, yasa dışı eylemlere katılan, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları protesto edip PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde uygulanan tecridi protesto edenlere yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında HDP'li eski milletvekili Ayla Akat Ata, eski DBP Genel Başkanı Mehmet Arslan ve yardımcısı Gülcihan Şimşek'in de bulunduğu 18 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Zanlılardan 12'si, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanırken, HDP'li eski milletvekili Ata ve 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA