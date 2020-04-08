Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısı
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Diyarbakır, PKK, Güncel

Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

08.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:22
Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

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