Diyarbakır'da, mart sonunda karla mücadele
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyarbakır'da, mart sonunda karla mücadele

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da, mart sonunda karla mücadele

Diyarbakır'da, mart sonunda karla mücadele?DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yürüttükleri çalışmayla yolların ulaşıma kapanmasını engelledi.

200 milyonluk vurgun ile suçlanan kuyumcular için 350 yıl hapis istemi
200 milyonluk vurgun ile suçlanan kuyumcular için 350 yıl hapis istemi
Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı
Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı

Diyarbakır'da, mart sonunda karla mücadele

?DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yürüttükleri çalışmayla yolların ulaşıma kapanmasını engelledi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, Meteoroloji Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nün yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısının ardından harekete geçti. Kulp ilçesine bağlı kırsal Akçasır, Aygün, Saltuk ve Kayacık mahallelerinde kar yağışının etkili olması üzerine ekipler, 150 kilometrelik kırsal yolda zamanında yapılan müdahaleyle yolların kapanması engellendi. Yolların ulaşıma kapanmaması için gece de mesailerine devam eden ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor. 

Karla mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Münir Karaloğlu, "Kar hala Diyarbakır'da. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerimiz, şehrimizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda. Yollarımız açık, açıyoruz. Yine de dikkatli olalım" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Semih Yalçın Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guy Ritchie Merve Dizdar Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Nihat Özdemir Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da, mart sonunda karla mücadele - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 11:21:52. #1.15#
title