Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2020: Diyanet'e 5 bin personel alımı yapılacak? Diyanet personela temini başvuru şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak üzere KPSS puanı ile 5 bin personel alımı yapılacak. Kur'an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin kayyım alanlarında toplamda 5 bin 100 personel temini gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları...

Diyanet personel alımı kadroları ve başvuru şartları araştırılıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, sınav konuları neler? Yayımlanan ilana göre; 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 3 bin 500 imam-hatip, 100 de müezzin - kayyım alımı gerçekleştirilecek.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de de yayımlanan ilana göre, adaylar, 12-27 Ekim tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden doldurdukları başvuru formlarını onaylatmak için istenen diğer belgelerle herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

* Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

* Unvan gruplarına göre 20/10/2020 tarihi itibariyle tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

* 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

* Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

* Kur'an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

* Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

* Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

* Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

* Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

NASIL BAŞVURULUR?

A- ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNAN ADAYLARIN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

* Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacaktır.

* Müracaat işlemleri 12/10/2020–27/10/2020(saat 23:59) tarihleri arasında yapılacaktır.

* Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

* Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

* Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

B-ELEKTRONİK ORTAMLARDAMEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNMAYAN ADAYLARIN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

* Başvuru şartlarını taşıdığı halde orta öğretim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarındabulunmayan adaylar ile +hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar 12/10/2020–27/10/2020 tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı sınav başvuru formunu dolduracaklardır.

* Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 12/10/2020–27/10/2020 tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir.

* Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

* İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

* Başkanlığımız sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ya da il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

SINAV KONULARI

A) Kuran Kursu öğreticisi ve İmam-hatip için;

1. Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 Puan)

3. Hitabet. (10 puan)??

B) Müezzin-Kayyım için;

1. Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3. Ezan ve ikamet. (10 puan) ?