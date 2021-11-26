Diyanet İşleri Başkanı: İslam, kara propagandayla karşı karşıya

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün İslam, nefrete ve hatta düşmanlığına varan boyutta bir kara propagandayla karşı karşıyadır. Özellikle medya vasıtasıyla yapılan dezenformasyon ve algı operasyonları, insanların hakikat arayışını ciddi anlamda gölgeliyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da otelde düzenlenen Uluslararası İhtida Kongresi'ne katıldı. Erbaş, İslam'ın güzelliklerini insanlarla buluşturmak için daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini belirtti. İslam'ın temel kavramları olduğunu belirttiği adalet, merhamet, emanet, barış, itidal gibi değerlerin yerine büyük oranda kaos, kargaşa, anlamsız savaşlar, çatışmalar, terör olayları ve kavgaların yaşandığını kaydeden Erbaş, şunları söyledi: