Diski'den Zorunlu Su Kesintisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü Mehmed Uzun Caddesi'nde çelik boru deplase çalışması nedeniyle 14 Kasım gecesi saat 01.00'dan başlamak üzere 24 saat süreyle zorunlu su kesintisi uygulayacağını duyurdu.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü Bağcılar Mahallesi Mehmed Uzun Caddesi'nde yapılan boru hattında yer değişikliğine gidilmesi çalışması nedeniyle bazı mahallelerde 24 saat süreyle zorunlu su kesintisi yapacağını açıkladı.



Bağcılar, Yeniköy ve Yunus Emre Mahalleleri etkilenecek



Yazılı bir açıklama yapan DİSKİ, 700 milimetre çapındaki 240 metre uzunluğundaki çelik boru hattını zorunlu sebeplerden dolayı değiştirdiklerini belirtti. Açıklamada su kesintisinin 14 Kasım gecesi saat 01.00'da başlayıp 15 Kasım 2017 tarihinde saat 01.00'e kadar süreceğini kaydetti. Açıklamada su kesintisinden Bağcılar, Yeniköy ve Yunus Emre mahallelerinin etkileneceği ifade edildi. Zorunlu su kesintilerinin yapılan çalışmaların zaruriyeti ile ilgili olduğunu açıklayan DİSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür etti. - DİYARBAKIR