Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bugün bakanlığa...

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bugün bakanlığa...

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bugün bakanlığa çağrıldığı ve PKK'ya yönelik operasyonlarda sivil zayiat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamanın kabul edilemez olduğunun maslahatgüzara iletildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bugün bakanlığa...

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bugün bakanlığa çağrıldığı ve PKK'ya yönelik operasyonlarda sivil zayiat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamanın kabul edilemez olduğunun maslahatgüzara iletildiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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