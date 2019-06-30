Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bugün bakanlığa çağrıldığı ve PKK'ya yönelik operasyonlarda sivil zayiat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamanın kabul edilemez olduğunun maslahatgüzara iletildiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA