Dışişleri Bakanlığı: "KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını tespit etti"
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Dışişleri Bakanlığı: "KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını tespit etti"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanlığı: 'KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını tespit etti'

Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Soruşturma ve Tespit Ekibi'nin Suriye'de Serakib'de vuku bulan klor gazı saldırısının, rejim tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Soruşturma ve Tespit Ekibi'nin Suriye'de Serakib'de vuku bulan klor gazı saldırısının, rejim tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla ihdas edilen, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Soruşturma ve Tespit Ekibi, 12 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı ikinci raporunda, 4 Şubat 2018 tarihinde Serakib'de vuku bulan klor gazı saldırısının, rejim tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır. Soruşturma ve Tespit Ekibi, bir kimyasal silah saldırısında daha rejimin sorumluluğunu ortaya koymuştur. Kimyasal silah kullanımı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin ağır bir ihlali olmasının yanısıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçudur. Bu vesileyle, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini oluşturan sözkonusu saldırılarının sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğine dair çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, BM ve KSYÖ başta olmak üzere, Suriye'de hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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