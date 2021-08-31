Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'da Bayraklı Camii'ni ziyaret etti
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'da Bayraklı Camii'ni ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'da Bayraklı Camii'ni ziyaret etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'in daveti üzerine geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Bayraklı Camii'ni ziyaret etti.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'da Bayraklı Camii'ni ziyaret etti

BELGRAD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'in daveti üzerine geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Bayraklı Camii'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'in daveti üzerine geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkoviç ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın restore edeceği Bayraklı Camii'ni ziyaret etti. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ortak kültürel mirasımızın korunması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'da Bayraklı Camii'ni ziyaret etti
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'da Bayraklı Camii'ni ziyaret etti
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'da Bayraklı Camii'ni ziyaret etti
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'da Bayraklı Camii'ni ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'da Bayraklı Camii'ni ziyaret etti - Haberler
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