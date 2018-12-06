Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İtalya Temasları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da düzenlenen AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İtalya'nın Milano kentinde 2 gün sürecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın oturumuna katılan Bakan Çavuşoğlu toplantı sonrasında ülke temsilcileriyle aile fotoğrafı çektirdi.

Çavuşoğlu toplantı sonrası Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile ikili görüşme gerçekleştirdi. AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir ile bir araya gelen Çavuşoğlu, sonrasında Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA) Başkanı George Tsereteli ile görüşmesinin ardından, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ve Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, "AGİT'i terörizm, radikalleşme, aşırıcılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye karşı ortak mücadelemizde verimli bir şekilde kullanmalıyız. PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi dini ve etnik kimliği istismar eden terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - MİLANO