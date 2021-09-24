Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Milli davamız Kıbrıs'ı birlikte sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Milli davamız Kıbrıs'ı birlikte sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz"

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli davamız Kıbrıs'ı birlikte sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli davamız Kıbrıs'ı birlikte sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." dedi.

New York'taki yeni Türkevi'nde Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, eski Türkevi ile ilgili anılarına değindikten sonra, Türkiye'nin ve vizyonun gelişmesi ve ilerlemesiyle daha büyük bir Türkevi'ne ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

4 yıl önce temeli atılan Türkevi'ni Kovid-19 salgını ve tüm zorluklara rağmen tamamladıklarını ve 20 Eylül'de farklı ülkelerin liderlerinin, büyükelçilerinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ve uluslararası toplum temsilcilerinin katılımıyla açılışının yapıldığını belirten Çavuşoğlu, açılışa Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle herkesi davet edemediklerini bu nedenle de bugün açılışa katılamayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmek istediklerini ifade etti.

35 katlı herkesin gıpta ettiği Türkevi'ni devletin ve milletin hizmetine sunduklarını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilciliğinin de Türkevi binasında yer alacağını kaydetti.

-"Türkevini insanlık için çalışan herkes kullanabilir"

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada sadece biz çalışmayacağız, sadece vatandaşlarımızla beraber olmayacağız. Şimdiden buraya gelen birçok konuk, 'biz de burayı kullanabilir miyiz' diye tekliflerde bulundular. Sayın Cumhurbaşkanımız da ben de muhataplarımıza 'elbette burayı insanlık için çalışan herkes kullanabilir' dedik. İnşallah birçok uluslararası örgüt ve onların temsilcileri de burayı kullanacak. Sivil toplum örgütlerimiz kullanacak, derneklerimiz kullanacak. Burada toplumumuzu temsil eden kurumlarımız kullanacak. Burası Türk'ün evi, herkesin evi, hepimizin evi ve tüm vatandaşlarımız da burayı kullanacak."

Türkevi'ndeki Türk toplumuyla buluşmaya katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teşekkür eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli davamız Kıbrıs'ı birlikte sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs sürecinde 54 yıl federasyon için müzakere ettik. Biz hep iyi niyetle yaklaştık ve hep ılımlı yaklaştık, süreçleri destekledik ama Kıbrıs Türkünü azınlık gören ve Kıbrıs Türkü ile hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen Rum kesimi tüm planları, tüm çabaları elinin tersiyle itti ve biz en son Crans Montana'da demiştik ki artık bir daha federasyon için müzakere etmeyeceğiz, artık iki devlet için müzakere edeceğiz. Bugün sizinle birlikte, sizin liderliğinizde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve ortaya koyduğumuz vizyon çerçevesinde Kıbrıs Türkünün hakkının yenmemesi için bizler de sizin mahiyetinizde çalışıyoruz ve Kıbrıs Türkü'nün hakkını inşallah sonuna kadar birlikte savunacağız. Herkes KKTC'nin egemenliğini ve 1960 anayasasıyla da verilen haklarını tanımak zorundadır. Bu doğrultuda sizlerin çabalarına biz Türkiye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bu süreci birlikte yürüteceğiz."

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, 'mülteciler için okul yapılacağı' iddialarını yalanladı

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, "mülteciler için okul yapılacağı" iddialarını yalanladı

 Dışişleri Bakanlığından 'Tripoliçe Katliamı'na ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığından "Tripoliçe Katliamı"na ilişkin açıklama Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Almanya) Temennim, gerek Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile alakalı gerekse ikili ilişkilerdeki süreci zengin kılacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Almanya) Temennim, gerek Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile alakalı gerekse ikili ilişkilerdeki süreci zengin kılacak...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Binali Yıldırım Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Özge Özpirinçci
Spor Cristiano Marcao Şenol Güneş Nihat Özdemir Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Emre Kılınç Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Milli davamız Kıbrıs'ı birlikte sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 02:17:36. #1.17#