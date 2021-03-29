Türkiye-Tacikistan arasında iş birliği anlaşmaları
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Türkiye-Tacikistan arasında iş birliği anlaşmaları

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında bulunduğu Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında bulunduğu Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesi Tacikistan Dışişleri Bakanlığı ile Türk Dışişleri Bakanlığı arasında protokol alanında iş birliği mutabakat muhtırası ve 2022-2023 dönemine yönelik iş birliği programı imzalandı.

Türkiye-Tacikistan arasında iş birliği anlaşmaları
Türkiye-Tacikistan arasında iş birliği anlaşmaları
Türkiye-Tacikistan arasında iş birliği anlaşmaları
Türkiye-Tacikistan arasında iş birliği anlaşmaları
Türkiye-Tacikistan arasında iş birliği anlaşmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı

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