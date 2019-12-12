Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü
Haberler » Politika » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ile görüştü.

12.12.2019 19:43 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü

Dışişleri Bakanı , 'ın başkenti Rabat'ta Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ile görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için Fas'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, başkent Rabat'ta Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ile görüştü. - RABAT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler