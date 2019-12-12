Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ile görüştü.
12.12.2019 19:43 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için Fas'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, başkent Rabat'ta Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ile görüştü. - RABAT
Kaynak: İHA