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Disiplin sevkleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Göztepe, Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Disiplin sevkleri
28.07.2020 20:25 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:45

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Göztepe, Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, Göztepe-Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü maçlarında 4 takımı da talimatlara aykırı hareket nedeniyle disiplin kuruluna gönderdi.

Hes Kablo Kayserispor'un, Trabzonspor mücadelesinde, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un da Gaziantep FK müsabakasında saha olayları ile talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle disiplin kuruluna sevki kararlaştırıldı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, sportmenliğe aykırı hareket, talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Öte yandan Göztepe futbolcusu Eren Bilen saldırısı, Demir Grup Sivasspor'un antrenörü Mehmet Bülent Albayrak sportmenliğe aykırı hareket ile talimata aykırı hareketi, Kayserispor Kulübünün idarecisi Onur Gözbaşı talimatlara aykırı hareket, kulüp görevlisi Mehmet Şen de sportmenliğe aykırı hareketi ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderildi.

Demir Grup Sivasspor'un kaleci antrenörü Mustafa Cengiz Birgen, Yukatel Denizlispor'un idarecileri Ali Fırat, Kaan Şanlıkan ve Nevzat Yakı, yine Yukatel Denizlispor'un görevlileri Evrim Çetin ve Nuri Çetin, MKE Ankaragücü'nün antrenörü Atila Gerin, Hes Kablo Kayserispor'un antrenörleri Gökhan Ünal ve Gordan Cipric talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline sevk edildi.

Hes Kablo Kayserispor'un idarecisi Mustafa Tozgöz ise sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

Kaynak: AA

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