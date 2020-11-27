Direkte mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu
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Direkte mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu

27.11.2020 21:48 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:03

Direkte mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu Telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Sivas'ın Ulaş ilçesinde telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Direkte mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu

Telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

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Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Ulaş ilçesi Cemil Tarlan Caddesi üzeri jandarma binası yakınında bulunan telefon direğinde meydana geldi. Köpeklerden kaçarak telefon direğinin tepesine çıktığı düşünülen kedi tekrardan aşağı inemedi. Mahsur kalan kediyi görenler durumu Ulaş İlçesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının yangın merdiveni ile kediye ulaştı. Kurtarılan kedi salıverildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Direkte mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu
Direkte mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu
Direkte mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu
Direkte mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu
Direkte mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu
Direkte mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu
Direkte mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu
Direkte mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu
Direkte mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZÜHAL KARATAŞ

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