Dinamo ve kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı
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Dinamo ve kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

22.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:20
Dinamo ve kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Antalya'nın Serik ilçesinde 300 metrelik haberleşme ve nakil kablosu ile dinamo çalan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 300 metrelik haberleşme ve nakil kablosu ile dinamo çalan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı.

Gebiz Mahallesinde meydana gelen enerji ve nakil kablo hırsızlığının ardından harekete geçen Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüphelinin M.H.Y,O.B ve Z.K olduğunu belirledi. Şüpheliler yapılan operasyon sonunda çaldıkları yaklaşık 300 metre haberleşme ve nakil kablosu ile yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada O.B.'nin üzerinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Suçlarını itiraf eden 3 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Diğer taraftan Nebiler Mahallesinden Mevki kanal dibinde bulunan dinamonun çalındığı ihbarı üzerine yapılan araştırmada dinamonun Kepez ilçesinde bulunan hurdacıya satıldığı tespit edildi. Dinamoyu satan şahısların Y.Y. ve M.Ç. olduğunu tespit eden jandarma, 2 şüpheliyi yapılan operasyonla Antalya'da yakalayıp gözaltına aldı. - ANTALYA

Dinamo ve kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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