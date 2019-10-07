Dili nefes borusuna futbolcu ölümden döndü

07.10.2019 13:01

Bilecik 1. Amatör Lig 3. hafta müsabakasında 1308 Osmaneli Belediyespor kendi sahasında rahat kazanırken, müsabakanın 70'inci dakikasında dili nefes borusuna kaçan futbolcu zamanında müdahale ile ölümden döndü.



Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 3'üncü hafta müsabakasında 1308 Osmaneli Belediyespor, Akpınar Spor'u 4-1 yendi. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip müsabakanın 25. dakikasında Cem Paun ile durumu 1-0'a getirdi. Maçın 43. dakikasında Utkan Kapanca topu filelere göndererek, 1308 Osmaneli Belediyespor'u 2-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Maçın ikinci iyi başlayan Akpınar Spor müsabakanın 55. dakikasında skoru 2-1'e getirdi. Bu golden 10 dakika sonra Onur Keçeci 1308 Osmaneli Belediyespor'u 3-1 öne geçirdi. Maçın 73. dakikasında Atılhan Gür 1308 Osmaneli Belediyespor'un 4'üncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın skoru olurken 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakayı 4-1 kazanarak ligde 3'de 3 yaptı.



Ölümden döndü



Maçın 70. dakikasında 1308 Osmaneli Belediye Spor sağ beki Mertcan Yılmaz'ın kafasına yakın mesafeden top çarptı. Hareketsiz bir şekilde yere yığılan futbolcunun dili nefes borusuna kaçtı. 1308 Osmaneli Belediye Sporun kondisyoner hocası Sercan Ocak sporcunun dilini nefes borusundan kurtarmasıyla genç sporcu nefes almaya başladı. Futbolcu stada gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.



"Sporcu sağlığı her şeyden önemli"



Bugün alınan galibiyetinin öneminden çok sporcu sağlığının daha önemli olduğunu belirten Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Takımımız oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puana ulaştı. Yaş ortalaması 19 olan takımımızın yeni yapılanmayla çok daha iyi sonuçlar alacağına inanıyoruz. İlçemizde yaptığımız tesisleşmenin sporcu sayısına ve altyapımıza büyük katkı sağladığını görmek bizleri mutlu ediyor. Bugünkü sonuç sonrası sporcularımızı, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyoruz. Sporcumuz Mertcan Yılmaz'a tekrar geçmiş olsun derken, maçı yöneten hakemlerimize ve Sercan hocaya çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Müsabakayı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in yanı sıra Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, AK Parti geçmiş dönem Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım da izledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA