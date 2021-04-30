Dijital liderler KOBİ'ler ile dönüşümün ipuçlarını paylaştı

Çevrim içi olarak düzenlenen Dijital Anadolu Projesi'nde katılımcılar, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijital dönüşümün sektörlere etkisini değerlendirip, KOBİ'lere tavsiyelerde bulundu.

Çevrim içi olarak düzenlenen Dijital Anadolu Projesi'nde katılımcılar, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijital dönüşümün sektörlere etkisini değerlendirip, KOBİ'lere tavsiyelerde bulundu.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED) yapılan açıklamaya göre, TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası tarafından üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi'nin çevrim içi etkinlik serisi, "Yeşil Mutabakat İçinde Nesnelerin İnterneti'nin Rolü" ana temasıyla devam etti.

Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuloğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen yılın üçüncü etkinliğine Hedefler için İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, Microsoft Türkiye Bulut Platformları Grup Direktörü Cüneyt Batmaz ve Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Alan Lideri Kerem Akıner katılım gösterdi.

"Türkiye, Yeşil Mutabakat sürecinin kazananlarından biri olabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hedefler için İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın (AYM) Türkiye'ye etkilerine değinerek, şunları aktardı:

"AYM, en önemli politika araçlarından Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile karbon fiyatlandırması yapmayan ülkelerden gerçekleştirilen yüksek karbon ayak izine sahip malların ithalatını izleyecek. AB'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olan Türkiye de mekanizmanın getirdiği karbon maliyetlerinden etkilenecek. Yeşil Mutabakat aynı zamanda Döngüsel Ekonomi Eylem Planı'yla AB ekonomisini modernleştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda AYM, AB içinde ve dışında, döngüsel üretim için lider pazarların ve yeni iş modellerinin teşvik edileceğini ilan ederek, döngüsel ekonomiyi hedeflediği yeşil dönüşümü merkezine alıyor.

Bu düzenlemelerin getirdiği sorumluluk, Türkiye'de sektörlere yönelik yeşil bir dönüşümün başlangıcının habercisi olabilir. Her sektöre yönelik döngüselliğe odaklanarak bir yol haritasının hazırlanmaya başlanması ve hem kamu kurumlarının hem de özel sektörün kendini AYM'ye adapte edecek doğru adımları atmasıyla birlikte, Türkiye sürecin kazananlarından biri olabilir."

Bu sorumlulukların bilincinde olarak hareket ettiklerinin altını çizen Ünlütürk, "Hedefler için İş Dünyası Platformu olarak DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi ve SKD Türkiye iş birliğinde, 1-5 Mart tarihleri arasında Türkiye Döngüsel Ekonomisi Haftası'nı 32 oturum ve 100'ün üzerinde çok değerli konuşmacıyla düzenledik. Haftaya olan ilgi bize, ülkemizde döngüsel ekonomi alanında atılacak kapsayıcı adımların büyük bir değişimi başlatma potansiyeli olduğunu hatırlattı." ifadelerini kullandı.

"Açık kaynak kodlu sistemlere geçilmezse nesnelerin interneti çözümlerinin kullanımı sınırlı olur"

Microsoft Türkiye Bulut Platformları Grup Direktörü Cüneyt Batmaz, 2025'te 80 milyar nesnenin internet veya bir data hattı üzerinden konuşabileceğine dikkati çekti. Nesnelerin internetinin KOBİ'lere olası etkileri hakkında bilgi veren Batmaz, "Bugün en basit seviyedeki bir cihazdan otonom araçlara kadar nesneleri sensörle donatmak mümkün. Ancak bu çözümlerin açık kaynak kodlu sistemlerde, herkesin erişebileceği ortamlarda paylaşılması, bu sayede çok daha ekonomik bir şekilde tabana inmesi gerekiyor. Bunu gerçekleştiremezsek çok daha sınırlı bir kitle bu çözümleri kullanabilir. İkinci konu, bulut bilişimin en önemli alanlarından biri olan ölçeklilik.

Artık verileri çok daha hızlı analiz etmeli hatta neredeyse gerçek zamanlı veri analizi sağlamalıyız. Veriyi hızlı bir şekilde işleyen büyük sistemler ise KOBİ'lerin bu alana ayıracağı bütçenin üzerinde. Son olarak güvenlik konusu geliyor. İşletmelerin, kurumların kullandıkları ürün ve platformları saldırganlar da kullanıyor. Dolayısıyla bu ortamların güvenliğini sağlamak yine çok büyük bütçeler gerektiriyor. Biz tüm bu bileşenleri göz önünde bulundurarak KOBİ'lere, yüksek maliyet yaratan ve ciddi bir ekip gerektiren tüm bu süreçleri, konunun uzmanı olan firmalar ve danışmanlarla yürütmelerini tavsiye ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"Dijitalleşmenin yeni yıldızı tarım sektörü olacak"

Üreticilere finansal hizmet ve kaynak sunmanın yanı sıra tarımın daha verimli ve bilinçli yapılmasına odaklandıklarını ifade eden Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Alan Lideri Kerem Akıner ise, Türkiye İş Bankası olarak geleneksel tarım bankacılığı alanında en ücra köylere kadar yerinde ve özel hizmetler sunduklarını aktardı.

Bunun yanında tarım bankacılığının dijitalleşmesine odaklandıklarını altını çizen Akıner, "Merkeze çiftçilerimizi koyduğumuz, tarladan sofraya tüm paydaşlara dikkate aldığımız bu çalışmalar ile dijitalleşmenin yeni yıldızı olacağına inandığımız tarım sektörüne katkı sınmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Son yıllarda Tarım 4.0'ın etkisiyle bu alanda geliştirilen teknolojilerin hız kazandığını belirten Akıner, "Biz de bu süreçte üreticilere yeni teknolojileri sunuyor, eğitimler düzenliyoruz. Örneğin teknoloji iştirakimiz Softtech ile geliştirip ücretsiz sunduğumuz İmece Mobil, tüm verileri analiz edip üreticiye geleceğe yönelik kararları için tavsiyelerde bulunuyor. Tarımın gelişmesi için teknoloji kullanımını sağlayan araçları ortaya çıkarıp geliştirmeli, yenilikçi, dijitalleşmenin ön plana çıkacağı sistemler yaratmalıyız." açıklamasında bulundu.

Dijital liderler üç yılda 13 bin kişiye ulaştı

Açıklamada yer alan bilgilere göre, 2018 yılında başlayan Dijital Anadolu Projesi, ilk iki yılında dokuz kentte üç bin KOBİ'ye ulaşırken, 2020 yılında salgın dolayısıyla çevrim içi ortamda düzenlenen yayınları ise 10 binden fazla kişi takip etti. Bu yılın ilk yarısında da çevrim içi olarak düzenleneceği kesinleşen etkinlik, her ayın son perşembe günü, dijitalleşmeye odaklanan işletmeleri ve girişimcileri, dijital liderler ile buluşturmaya devam edecek.

Dijital dönüşüm alanında ücretsiz ve bire bir koçluk hizmeti

Dijital Anadolu Projesi'nin yanı sıra, TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliği, BANDWITT çözüm ortaklığında Türkiye'nin 24 farklı şehrinden 120'den fazla firmaya dijitalleşme hizmetini ücretsiz olarak sunan Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (DDM) web sitesi www.ddm.org.tr üzerinden sisteme kaydolan ve dijitalleşme karnelerinin hesaplanabilmesi için gerekli koşulları sağlayan KOBİ'lere, ücretsiz olarak dijitalleşme karnesi ve yol haritası ile koçluk seansı sunulmasına devam ediliyor. Diğer taraftan DDM, dijital dönüşümünü başlatmak isteyen orta ve büyük ölçekli işletmelere, üç aylık dijital dönüşüm danışmanlık hizmet bedelinin bir kısmının Türkiye İş Bankası tarafından desteklendiği OBİ Projesi ile destek oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol