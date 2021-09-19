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Didim'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Didim'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili göz altına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de uyuşturucu madde ticareti yapılacağı ihbarı üzerinde Asayiş ve KOM Grup amirliği ekipleri şüpheli bir aracı takibe aldı. Fevzipaşa Mahallesi'nde yapılan operasyon ile araç durdurulurken araçtaki 5 şüpheli göz altına alındı. Araçta ve araç içerisinde bulunan şahıslarda yapılan aramalarda ise " 35.90 gram kokain maddesi, 235 gram skunk maddesi ve 4 adet reçeteye tabi uyuşturucu madde etkisi bulunan uyuşturucu haplar ele geçirildi. Olayla ilgili göz altına alınan K.B., Ö. A., O. A., Y. İ. ve M. A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Didim'de uyuşturucu operasyonu

Didim'de uyuşturucu operasyonu

Didim'de uyuşturucu operasyonu

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