Didim'de otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Didim'de otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Didim'de otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 27 Ağustos'ta Yeni Mahalle 819 Sokak'ta park halindeki otomobilden, ses sistemlerinin çalındığı ihbarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın A.K. tarafından gerçekleştiğini tespit ederek şüpheliyi, çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı.

Söz konusu malzeme sahibine teslim edilirken, zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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Didim'de otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
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