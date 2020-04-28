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Ormanda nişanlısını öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis istemi ESKİŞEHİR'de, nişanlısı Emrah Öztürk'ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürüp, cüzdanındaki parayı aldığı iddiasıyla tutuklanan Zehra Aras (22) hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme'...

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - TEKRAR
28.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:03

Ormanda nişanlısını öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis istemi

 

ESKİŞEHİR'de, nişanlısı Emrah Öztürk'ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürüp, cüzdanındaki parayı aldığı iddiasıyla tutuklanan Zehra Aras (22) hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu ile 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kars'ta yaşayan Zehra Aras, 2016 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı fabrika işçisi Emrah Öztürk ile 2019 yılında nişanlandı. Aras, geçen şubat ayında Eskişehir'e gelerek, nişanlısı Öztürk ile buluştu. Çift, gezmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'na gitti. Ancak burada çıkan tartışmada Zehra Aras, Emrah Öztürk'ü boğazını kesip, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçmaya alışan Aras, otogarda yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aras, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Zehra Aras'ın Kent Ormanı'na nişanlısıyla girdiği, bir süre sonra tek başına çıktığı güvenlik kameralarınca tespit edildi.

İDDİANAME HAZIRLANDIEskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamladı. Cumhuriyet Savcısı Salih Uçar'ın hazırladığı 2 sayfalık iddianame, 4'cü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede katil zanlısı Zehra Aras'ın 20 Şubat 2020 tarihinde, Eskişehir'e nişanlısı Emrah Öztürk ile evlilik hazırlıkları çerçevesinde eşya almak için geldiği, ancak nişanlısını sevmediği ve bunu da söyleyemediği, sonra da anlaşılamayan bir sebeple öldürmeye karar verdiği anlatıldı.

TELEFONU KIRIP, CÜZDANINDAN PARASINI ALMIŞZehra Aras'ın nişanlısından kendisini gezdirmesini istediği belirtilen iddianamede, olay günü yaşananlar ise şöyle ifade edildi: "Evden ayrılarak yürüdükleri sırada Zehra Aras, Emrah Öztürk'e cinsel ilişkiye girme teklifinde bulundu. Bu amaçla Odunpazarı ilçesi Aşağıçağlan Kent Ormanı'na gittiler. Ormanın içerisine girerek, 100 metre kadar yürüdüler. Üzerlerindeki kışlık kabanları çıkarttılar, Aras, elbisesinin kemerini çıkararak, nişanlısına 'gözlerini kapa sana sürpriz yapacağım' dedi. Çantasında taşıdığı bıçağı çıkartarak, gözleri kapalı Emrah Öztürk'ü bıçakladı. Göğüs ve karın kısmına 7 bıçak darbesi daha vurdu. Ağır yaralanması üzerine de boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Öztürk'ün cep telefonunu olay yerinde parçaladı ve cüzdanından 1600 lirayı alıp, Eskişehir'den ayrılmak üzereyken kolluk kuvvetlerince yakalandı.ö 

KASTEN ÖLDÜRME VE HIRSIZLIK SUÇLARINDAN CEZA İSTENDİİddianamede Zehra Aras hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile 'ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Aras'ın ilk duruşması koronavirüs tedbirleri dolayısıyla ertelendi.

ELİNDE BIÇAKLI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI

Zehra Aras'ın sosyal medyadaki sayfasında bir Kafkas düğününde çekilmiş, elinde bıçaklı görüntüleri ortaya çıkmıştı. Cinayetten 1 hafta paylaşıldığı görülen videoda Kafkas düğünü sırasında eline bıçak verilen Aras'ın yanındakiler ile birlikte yere uzanan dansçının üzerindeki tahtaya bıçak attığı görülmüştü. Zehra Aras'ın 'Bıçak güzeli ben' diyerek paylaştığı video, tepki toplamıştı.  

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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