DHA YURT BÜLTENİ - 8

23.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:49

Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.40'da meydana gelen ve merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi olduğu belirtilen 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Manisa ve çevre ilçelerinin yanı sıra; İzmir, Balıkesir, Eskişehir Aydın, Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar panikle açık alanlara kaçarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

VALİLİK'TEN DEPREM AÇIKLAMASIManisa Valiliği, Akhisar'ın kırsal Karabörklü Mahallesi'nde meydana gelen dehpremin ardından yazılı açıklama yatı. Açıklamada, "23 Şubat2020 tarihinde saat 15.40 da merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Manisa'da açık alanlara çıkan vatandaşlardan görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

=================================

Bir annenin en acı feryadı

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı 4 maphallede büyük yıkıma neden oldu.Başkale ilçesine bağlı Özpınar mahallesi ise yıkımın en fazla olduğu mahalle oldu. 8 kişinin hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Fırat ailesinin yaşadığı kerpiç ev ise depremde yerle bir oldu. En büyük acılardan biri de Fırat ailesi yaşadı. Nebahat Fırat çamaşır asmaya çıktığı için enkaz altında kalmaktan kurtulurken, kocası Reis Fırat (40), çocukları Fatma (7), Muhammet (6) ile ismi öğrenilmeyen 8 aylık bebekleri depdremde hayatını kaybetti.Kocası ve 3 çocuğunu kaybeden acılı anne, enkaz yığınına dönüşen evin enkazında Kürtçe ağıtlar yakıp ferya etti. Anne Fırat, çamaşır asmaya çıktığı sırada depreme yakalandıklarını ve evde kurtulan tek kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Bu mahallemizde 8 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 3'ü benim oçcuklarım, biri de kocam. Yuvam yıkıldı. Allahım sen bana yardım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHABER: Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN/VAN,

================================== Mardin'de, husumetli aileler 5 bin kişinin katıldığı yemekle barıştı

MARDİN'de yaşayan Kızılboğa ile Aslanhan aileleri arasında 5 yıldır süren husumet, 5 bin kişinin katımıyla verilen barış yemeği ile sonlandırıldı. Barış yemeğinde, davetlilere, 2 ton et ve 3 ton pirinç ikram edildi. Mardin'de, 2015 yılında, Kızılboğa ile Aslanhan aileleri arasında başlayan husumet, bölgedeki kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonlandı. Aileler için bugün merkez Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde barış yemeği düzenlendi. Yemek programına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ile Cengiz Demirkaya, Kızılboğa ve Aslanhan ailelerinin de bulunduğu 5 bin kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan barış yemeği, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in yaptırdığı dua ile devam etti. Barış yemeği programında konuşan AK Parti'li Yılmaz, aileleri bir araya getirerek, barışa katkı sunan herkese teşekkür etti. Barışın, birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu anlatan Yılmaz, "Hiçbir zaman olmasını istemediğimiz hadiseler cereyan edebiliyor. Bunun daha büyük kötülüklere yol açmasına engel olmamız gerekiyor. Bu güzel davranışın başkalarına örnek olmasını temenni ediyorum. Bu tür hadiselere inşallah güzel örnek olur. Kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin devam etmesi ve güçlenmesi için bunlar gerçekten örnek davranışlardır" dedi.Konuşmanın ardından husumetli aileler, dualar eşliğinde protokol huzurunda tokalaşıp, sarılarak, barıştı. Barış yemeğinde, davetlilere, 2 ton et ile 3 ton pirinç ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Dua okunmasıAilelerin barıştırılmasıYemek ikramıCevdet Yılmaz'ın konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

================================

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İran'daki deprem açıklaması

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'deki temasları ve ziyaretleri sırasında İran'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin Van'ın Başkale ilçesini etkilediğini, kerpiç yapılı binaların yıkılmasıyla 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını belirtip, arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün Denizli ziyareti kapsamında ilk olarak Valiliğini ziyaret etti. Polis mangasını selamlayan Oktay, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, AK Parti Denizli Millevekili Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve resmi kurum daire müdürleri tarafından karşılandı.İRAN'DAKİ DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTIValilikte toplantı yapan ve Denizli hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra burada yaptığı basın açıklamasında, İran'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesinde 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatıp, "Buraya gelirken üzüntülü bir haber aldık. Bir taraftan şehrimizin sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirirken diğer taraftan İran merkezli olan 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla AFAD koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte. Van'ın Başkale ilçesinde Güvendik ve Özpınar köyleri başta olmak üzere etkilenen özellikle kerpiç yapıların yıkılmasıyla şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şu an itibariyle 37 yaralımız var. AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı da gerekli tüm çalışmaları yapıyor. Tüm ilgili hastane ve sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. İnşallah bununla atlatırız. Son aldığımız bilgiye göre arama kurtarma çalışmaları tamamlandı" dedi."DENİZLİ 2019 YILINI BAŞARILI KAPATAN KENTLER ARASINDA"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyaretinde Vali Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan şehirle ilgili bilgiler aldığını, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde görüştüklerini söyledi. Denizli'nin 2019 yılını başarılı kapatan şehirler arasında yer aldığını belirten Oktay, "Denizli 3.5 milyar lirayı aşkın ihracat yapan üretim şehri. Genellikle dokuma ve tekstilde bilinir ama tarım başta olmak üzere makina ve metal üretimi de önemli yer tutuyor. Denizli ayrıca bir turizm şehri. Muhteşem bir potansiyelinin olduğunu hep birlikte gördük ama bunun geliştirilmesini arzu ediyoruz. 3.5 milyar lira Denizli'ye yakışan bir rakam olmadığını düşünüyoruz. Bugün de bunu değerlendirdik. 'Bunu nasıl arttırabiliriz, nasıl katkı verebiliriz' diye konuştuk. İlin sorunları, gelişmeyle alakalı yeni alanların olduğunu biliyoruz. Bunları çalıştık. Gerek üniversite bünyesinde, gerek organize sanayi bölgeleri çerçevesinde, gerek stadyum, çevre yolları, havalimanı ihtiyacı ile ilgili sorunlarla alakalı neler yapabileceğimizle alakalı bir çok değerlendirme yaptık. Ankara'da bu projeleri yakından takip etmek üzere tüm notlarımızı aldık" diye konuştu.'ACIPAYAM'DAKİ SORUNLARI HIZLI ŞEKİLDE SONUÇLANDIRACAĞIZ'20 Mart 2019'da Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini hatırlatan Oktay, "Hak sahiplikleri ve konutlarla alakalı Acıpayam merkezli çözüm bekleyen konuların olduğunu öğrendik. Muhtarlarımızla bir araya geldik. Sorunların çözümüne ilişkin kararlarımızı aldık. Çok yakından hızlı bir şekilde sonuçlandıracağız. Cenab-ı Hak inşallah bu deremlerin daha kötülerini yaşatmaz diye dua ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması-Oktay'ın Denizli Valiliği efterini imzalaması-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın basın toplantısındaki açıklamalarından görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

===============================

CHP'li Öztrak: Kurultayımız baharı yaz edecek

CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 37'nci kurultaylarında partinin iktidar kadrolarının seçileceğini belirterek,"Geçtiğimiz yıl Mart'ın sonu bahar dedik ve oldu. Şimdi de 37'nci kurultayımız baharı yaz edecek, CHP'ye iktidarın önünü açacaktır" dedi.CHP Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Tekirdağ il kongresine katıldı. CHP'nin 37'nci kurultayına coşku ile yürüdüğünü, kurultayın iktidar kadrolarının seçileceği için ayrı bir önemi olduğunu söyleyen Öztrak, "Geçtiğimiz yıl Mart'ın sonu bahar dedik ve oldu. Şimdi de 37'nci kurultayımız baharı yaz edecek, CHP'ye iktidarın önünü açacaktır. Geçen yıl hem 31 Mart seçimlerinde hem de hukuksuz bir şekilde tekrar ettirilen 23 Haziran İstanbul seçimlerinden Millet İttifakı olarak büyü zaferler kazandık. Milletin dertlerine derman olacak sinesinde huzur bulacak adres CHP'dir. Hepimiz iktidar olma ciddiyet ve sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Bıçak milletimizin kemiğini deliyor. Bir yanda yaşanan ekonomik buhran diğer yanda Suriye'de büyüyen ateş çemberi milletimizi bunalttıkça bunaltıyor" dedi.Türkiye'de ekilip biçilmeyen arazilerin yüz ölçümünün iki Trakya büyüklüğünde olduğunu söyleyen Öztrak, şunları söyledi: "Geçen yıl soya ithalatı için 988 milyon dolar ödedik Brezilya, Ukrayna çiftçisini sevindirdik. Mısır ithalatı için 703 milyon dolar ödedik, Romanya, Rusya çiftçisini sevindirdik. Bir de samanı ithal edip ondan sonrada bilgiçlik taslıyorlar. Çiftçime primini düzgün ver, mazot, gübre desteğini düzgün yap bu memleketin toprakları, çiftçisi bu milleti rahat rahat doyurur."CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP'nin kongrelerinde artık herkesin gelecekte iktidar olmanın ışığını gördüklerini söyledi. CHP kurultayının ana temasının iktidar olmak olduğunu söyleyen Kuşoğlu, "Ülkenin 18 yıllık iktidardan kurtulmasını hep birlikte başaracağız. Bu iktidar döneminde maalesef Türkiye'nin hemen hemen hiçbir sorunu çözülmemiştir. Şu sorun çözülmüştür diyeceğimizi bir sorun yok. İktidarın siyaseti çözüm olmaktan çıkmıştır. Türkiye'nin bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Bunların hepsini çözecek olan CHP'dir. CHP'liler sizden başka umut yok. Halk bu dönemde özellikle bizden iktidar bekliyor. Bu sorunların çözümünü bekliyor. Biz de bu sorunların çözümlerini bilenleriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Salondan detaylar-Kongreye katılanlar-Faik Öztrak'ın konuşması-Kuşoğlu'nun konuşması-Eski yöneticilere plaket verilmesi-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

=================================

Kadınlar şiddete karşı pedal çevirdi

ANTALYA'da kadınlar, kadına şiddete dikkat çekmek 5 kilometre bisiklet ile yol aldı.Uluslararası bisiklet yarışı Tour Of Antalya kapsamında kadına şiddete dikkati çekmek adına bir etkinlik gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi önünde genç, yaşlı çok sayıda kadın ve erkek bisikletlerini alıp geldi. Kalabalık, kadına şiddete dikkati çekmek için start çizgisinde "Kadın varsa hayat var" sloganı attı. Katılımcılar arasında Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun kızları Meralsu ve Elif Meva da yer aldı.Katılımcılar Vali Karaloğlu'nun startıyla yaklaşık 5 kilometrelik parkuru tamamlamak için pedalladı. Bazı kadınların da bisikletlilere alkışlarıyla destek verdiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Bisiklet sürüşüne hazırlananların görüntüsüBisikletçilerin starta gidişleriBisikletçilerin start alanındaki görüntüleriValinin kızlarının görüntüsüValinin start vermesiDetaylar

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

=================================

'Bilinçli taraftar, temiz çevre' sloganıyla tribünü temizlediler

EDİRNESPOR taraftar grubu Sınır Beyi ve Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu üyeleri, Edirnespor'un Spor TOTO Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Tekirdağspor ile oynadığı maç sonrası 'Bilinçli taraftar, temiz çevre' sloganıyla bir araya geldi. Grup, ellerine eldiven takarak, tribünleri temizledi.Spor TOTO BAL 11'inci Grupt'a liderliğini sürdüren Edirnespor, diğer Trakya ekibi Tekirdağspor'u evinde ağırladı. Edirnespor'un 1-0 kazandığı maç sonrası taraftar grubu Sınır Beyi ve Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu üyeleri, ellerine eldiven takarak, kirlenen tribünleri temizledi. Trakya Üniversitesi Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu Başkanı Selin Can, amaçlarının daha temiz bir çevre için bilinç kazandırmak olduğunu söyledi. Can, Edirne'yi daha yeşil, çevre dostu ve geri dönüşümünü artıran bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bilinçli taraftar temiz çevre sloganıyla birlikte hareket ediyoruz. Taraftarlarımızla birlikte tribünde temizlik yapıyoruz. Maçlardan sonra hiç kirlilik olmamasını umuyoruz. Kendileri de dışarıda hiçbir şekilde çöplerini bırakmayacaklarını umuyoruz" dedi.'JAPON TARAFTARLARDAN ESİNLENDİK'Japon taraftarların Dünya Kupası sırasında maç sonrası yaptığı temizlikten ilham aldıklarını söyleyen Can, "Temizlik etkinliğini maçta yapmamız ilham olan olaylardan biri de Dünya Kupası'nda maçtan sonra Japon taraftarların temizlik yapması oldu. Biz de ulusal çapta tüm maçlardan sonra diğer taraftar gruplarının da çevreci gruplarla temizlik yapmaya devam etmelerini diliyoruz" diye konuştu.Sınır Beyi Taraftar Grubu Derneği Başkanı Kıvanç Arda da her maçtan sonra temizlik yapacaklarını belirterek, "Tribünde verdiğimiz mesajın anlaşılmasını umuyoruz. 'Temiz çevre bilinçli taraftar' sloganından yola çıkarak temiz çevre bilinçli birey olarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Bundan sonra her maçtan sonra temizlik görevlisi büyüklerimize çok iş bırakmayacağımızı umuyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------------Taraftarların tribünde buluşması-Tribünlerin temizlenmesi-Temizlikten detaylar-Kıvanç Arda ile röp.-Selin Can ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE,

====================================

Kaynak: DHA