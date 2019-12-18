DHA YURT BÜLTENİ - 8

18.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:40

HDP önündeki oturma eyleminde 107'nci gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 59 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 107'nci günde de sürdürüyor. 5 yıl önce İstanbul Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için eşiyle birlikte oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, çocuğunu almadan gitmeyeceğini belirterek, çocuğu kaçırılan diğer aileleri de oturma eylemine katılmaya çağırdı.Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Hatice Ceylan'ın oturma eylemi yaptığı oğlu Cafer, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarıldı. Ancak Ceylan, diğer ailelere destek için eylemini sürdürdü. 59 aile, HDP il binası önünde 107'nci günde de eylemini sürdürüyor.'ÇOCUĞUMU ALMADAN HDP VE PKK'NIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'İstanbul Arnavutköy'de 2014'te 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay için eşi Fatma Bingöl ile birlikte 13 Eylül'de İstanbul'dan gelerek eyleme katılan Şevket Bingöl, 107 gündür HDP'den bir cevap almadığını belirterek, çocuğunu kavuşamadığı takdirde eylemini sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Buradaki bütün anne babaların aynı fikirde olduğunu ifade eden Bingöl şöyle konuştu: "Buradaki tek amacımız, çocuklarımızı almak. Bu terörün bitmesini istiyoruz. Geride kalan 81 milyon insan var, hiç olmazsa onlar zarar görmesin. Buraya gelmeyen ailelere çağrım, neden gelmiyorlar, çocuklarına sahip çıkmıyorlar, haklarını neden aramıyorlar. Biz HDP'den para istemiyoruz, su istemiyoruz, ekmek istemiyoruz, sadece çocuğumuzu istiyoruz. HDP'liler bizden kaçıyorlar, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, peşinde olacağım, çocuğumu almadan HDP ile PKK'nın peşini bırakmayacağım.ö

Görüntü Dökümü--------------HDP il binası-Ailelerin bekleyişi-Şevket BİNGÖL'ÜN röportajı-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Öğretmene taciz şüphelisi tutuklandı Kütahya'da kadın öğretmeni sokak ortasında elle taciz ettiği güvenlik kamerasına yansıyan İ.B., tutuklandı.Kent merkezinde görev yaptığı okuldan çıkıp evine gitmek için yaya olarak yola çıkan kadın öğretmen, Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde telefonla konuşurken, arkasından gelen İ.B.'nin elle tacizine uğradı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, kadın öğretmen polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin İ.B. olduğunu belirledi. İ.B., evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesi alınan İ.B., taciz iddiasını kabul etmedi. İ.B., kadın öğretmene yanlışlıkla çarptığını savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne konuldu.Güvenlik kamerası görüntülerinde sokakta cep telefonuyla konuşarak yürüyen kadın öğretmenin arkasından gelen İ.B.'nin elle tacizine uğradığını, kadının da buna tepki gösterdiği görüldü.

Görüntü Dökümü--------------Şüphelinin karakoldan çıkarılışı-Güvenlik kamera görüntüsü-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Kayınbiraderini abdest alırken öldüren sanığa, müebbet hapis Çorum'da cami şadırvanında abdest alan kayınbiraderi Ramazan Güllü'yü (24) ensesinden tabancayla vurarak öldüren Üzeyir Mol (41), 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.Olay, 14 Ağustos 2017 günü kent merkezindeki Ulu Cami'nin avlusunda meydana geldi. Üzeyir Mol, öğle namazını kılmak için camiye gelen ve avludaki şadırvanda abdest alan kayınbiraderi Ramazan Güllü'yü tabancayla ensesine 2 el ateş ederek öldürdü. Bir kişinin de yaralanmasına neden olan Mol, polis tarafından yakalanarak, tutuklandı.Üzeyir Mol hakkında, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı'KEŞKE YAŞANMASAYDI PİŞMANIM'Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Üzeyir Mol ile öldürülen Ramazan Güllü'nün eşi Neslihan Güllü ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunması için söz verilen Mol, pişman olduğunu söyleyerek, "Ramazan Güllü, oturmuş şadırvanda abdest alıyordu. Kendisini gördüm. Daha önce yaşanan olaylardan dolayı bir anda gözüm döndü, ne olduğunu ben de anlayamadım. Nereye ateş ettim, kime ateş ettim bilmiyorum. Böyle bir olayı yapmak istemezdim. Halen olanlara anlam veremiyorum. Daha önce herhangi bir plan da yapmadım. Ben olayı tasarlamadım. Eğer tasarlayarak gerçekleştirecek olsaydım yurt dışında ya da tenha bir yerde bu olayı gerçekleştirirdim. Keşke hiç yaşanmasaydı, pişmanımö dedi.'ÜÇ ÇOCUĞUMU YETİM BIRAKTI'Ramazan Güllü'nün eşi Neslihan Güllü ise sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek, "Üç çocuğu yetim bıraktı. Cami avlusunda işlediği cinayeti herkes gördü. Bu olayı kasten ve tasarlayarak gerçekleştirmiştir. Önce Allah'ın sonra da sizin adaletinize güveniyoruz. En ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇAPTIRILDIMahkeme heyeti, sanık Üzeyir Mol'u 'tasarlayarak adam öldürmek suçundan' müebbet hapis, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 1 yıl 4 ay hapis ve para cezasına çarptırdı.

Görüntü Dökümü--------------Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

HABER: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Kömür yakmanın yasak olduğu Marmaris'te zabıta denetimlere başladı Muğla'nın 35 yıldır kömür kullanımının yasak olduğu ilçesi Marmaris'te, havaların soğumaya başlamasıyla zabıta ekipleri denetimlere başladı. Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver, "Bu yasakla 35 yıldır havamız temiz. Kömür yakılmadığı için karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölüm de yaşanmadı" dedi.Marmaris Belediyesi Meclisi tarafından 20 Eylül 1984 tarihinde alınan kararla, ilçe merkezi ve kırsal 13 mahallesinde kömür yakmanın yasaklanmasına karar verildi. 35 yıldır kömür yakılmayan ilçede hava sıcaklıklarının düştüğü akşam saatlerinde ısınma ihtiyacı arttı. Yasağa rağmen ısınmak için kömür yakanlar olduğu yönünde gelen şikayetler, Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Şikayetlerin değerlendirilmesi için özel ekip oluşturuldu. Bugün itibariyle 60 zabıta personeli, ilçe merkezi başta olmak üzere kırsal mahallerde sivil ve resmi olarak denetimlere başladı.Akşam sıcaklığın 4 ile 2 dereceye kadar düştüğü ilçede saat 20.00'den itibaren kurulan 'kömür takip timleri' 2'şerli gruplar halinde mahalle aralarında yaya ve araçla devriye gezmeye başladı. Odun satışı yapılan işletmeler ile şüphelenilen evlerde kontroller sıklaştırıldı. Bacaları aşırı tüten ve koku gelen apartman ile müstakil evlerin bahçelerinde kömür arandı, balkonlar incelendi. Aşırı duman yapan bacaların bulunduğu binalardakiler uyarılıp, temizletmeleri istendi.35 YILLIK YASAKLA MARMARİS'İN HAVASI TEMİZHavası, denizi ve doğasıyla şehrin yaşanabilir olması için en güzel yasaklardan biri olan kömür yasağı uygulamasının devam ettiğini söyleyen Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver, "35 yıldır bu yasağın uygulanması için ekiplerimizle birlikte denetimlerimizi yapıyoruz. Aralık sonu ile mart başı arası geceler soğuk geçtiği için ısınma ihtiyacı doğuyor. Marmaris'e son 3 yılda Anadolu'dan çok göç oldu. Göç eden veya tayini ilçemize çıkan vatandaşımız, kömür yakma yasağını bilmiyor. Sosyal medyamız ve zabıta ekiplerimiz aracılığıyla bilgilendirme duyurularımızı yapıyoruz. Kurduğumuz kömür takip timi ekiplerimiz 7 gün 24 saat üzerinden mahalle aralarında denetimlerini yapmaktadır. Kömür yakanları tespit ettiğimizde bilgilendirme uyarıları yapıyoruz. Kömür yakan veya bulundurana 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 326 lira para cezası uygulanıyor. Marmaris ve kırsal 13 mahallemizde 35 yıldır kömür yakılmasından dolayı karbonmonoksit zehirlenmesi ve ölüm vakası yaşanmadı. Mavi ve yeşilin her türlü dokusuyla cennet Marmaris'in temiz havasına zarar vermemek için yasağı titizlikle devam ettiriyoruz. İlçemizde, kömür dışındaki yakıtlar kullanılarak kalorifer, elektrikli aletler ve odun sobaları ile ısınma ihtiyacı karşılanıyor" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Yapılan denetimlerden görüntüEv ve apartmanların bahçelerini denetleyen zabıta ekiplerinden görüntüBacasından aşırı duman çıkan apartmanlardan görüntüZabıta ekiplerinden görüntü Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver ile röportajGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Çorum'da 2 kişi intihar etti

Çorum'da dün akşam Gökhan T. ve Oktay A. evlerinde, kendilerini asarak yaşamlarına son verdi.Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 18'inci Sokak'ta oturan, evli ve bir çocuk babası Gökhan T.'den (31), haber alamayan yakınları dün akşam eve geldi. Kapının açılmaması üzerine de polise haber verdi. Polisin çilingir yardımıyla girdiği evde, Gökhan T.'nin tavana asılı cesedi bulundu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.'nin kızına, "Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerimö yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1'inci Cadde'de de Oktay A.(32), evinde, tavana bağladığı elektrik kablosuyla kendini astı. Oktay A.'nın cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğiktim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, intiharlarla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü-------------İntihar olaylarının gerçekleştiği evler-Cenazelerin tabutla taşınması-Ölenlerin fotoğrafları-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Kanal düşen genç boğuldu

Şanlıurfa'da arkadaşlarıyla dolaşırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen Ahmet Elçi (24), boğularak hayatını kaybetti.Olay, dün gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalı kenarında gezen Ahmet Elçi, dengesini kaybederek suya düştü. Kanala düşen Elçi, kısa süre içerisinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen dalgıç polisleri, 2 saatlik çalışma sonucu Ahmet Elçi'nin cansız bedenini buldu. Sudan çıkarılan Elçi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Morgdan alınan cenazeAdli Tıp Kurumuna götürülen cenazeKurumda bekleyen kalabalıkGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA

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Sivas'ta kar ve sis etkili oldu

Sivas'ta sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle kentte görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji, bölgedeki yoğun sisin yarın akşama kadar etkili olacağını açıkladı. Geceden itibaren kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde ise kar yağışı etkili oldu. Karla beyaza bürünen kampüste, kartpostallık görüntüler oluştu. Kentte kar ve sisle birlikte sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

Görüntü Dökümü:

-------------Kentten görüntü-Üniversite kampüsünden görüntüler-Karla kaplanan alanlar-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS

Kaynak: DHA