DHA YURT BÜLTENİ - 31 Otomobilin çarptığı özel harekat polisi toprağa verildiAYDIN'ın Burhankent ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 33 yaşındaki Özel Harekat polisi Mehmet Deniz (33), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Otomobilin çarptığı özel harekat polisi toprağa verildi

AYDIN'ın Burhankent ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 33 yaşındaki Özel Harekat polisi Mehmet Deniz (33), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Aydın- Denizli Karayolu kırsal Kızıldere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Rıza Murat Y. yönetimindeki 67 TM 058 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeyen çalışan Özel Harekat polisi Mehmet Deniz'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Mardin'de Özel Harekat polisi olarak görev yapan ve rahatsızlanan babasını ziyaret etmek için Buharkent'e geldiği öğrenilen Mehmet Deniz'in Adli Tıp'taki otosinin ardından bugün öğlen yakınları tarafından alınan cenazesi ilk olarak Buharkent'in kırsal Savcıllı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilip, hellalik alındı. Ardından Deniz'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına kornulup Kızıldere Mahallesi Camii'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürü Kadir Erciyes, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Berrin Çevik, Mehmet Deniz'in babası Mustafa Deniz, annesi Saniye Deniz ve kardeşleri Ahmet, Murat, Veli Deniz ile yakınları ve köylüler katıldı. Cenazede, anne Saniye Deniz'in, "Oğlum, hasta babanı ziyarete geldin. Tabutların içine girdin. Aslan oğlum, bu sana yakışmadı. Ben şimdi sensiz ne yapacağım. Bizleri bırakıp gidiyorsun. Ben bu acıya nasıl dayanacağım" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Kılınan namazın ardından Deniz'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konulup, Kızıldere Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Kaynak: DHA