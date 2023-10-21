Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü: Suyu verimli kullanmalıyız

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Düzgün "Suyu verimli kullanmak zorundayız"

ÇANKIRI - Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, "Çok sayıda insan maalesef sudan mahrumken, bir kısmımız da bu suyumuz hiç bitmeyecekmiş gibi kullanmaktayız" dedi.

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Tarım İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Su Yönetimi ve Gıda Güvenliği Paneli" programında yaptığı açıklamada, suyun verimli kullanılmasından bahsetti. Su verimliliği ile ilgili bilgiler aktaran Düzgün, "Ülkemiz maalesef su zengini bir ülke değildir. Ama su fakiri durumuna düşmemek için de suyu verimli kullanmak zorundayız" dedi.

Suyun verimli kullanılmasını vurgulayan Dr. Düzgün, şunları kaydetti:

"Su gıdadır, refahtır hayatın ta kendisidir. Çok sayıda insan maalesef sudan mahrumken, bir kısmımız da bu suyumuz hiç bitmeyecekmiş gibi kullanmaktayız. Bu tema suyun yaşam için ne kadar önemli olduğunu gıdamızın temeli olan suyun kritik rolünü vurgulamayı hedeflemektedir. Hızlı nüfus artışı, ekonomik gelişme ve iklim değişikliğinin su mevcudiyetini tehdit etmesi nedeniyle suyu akıllıca yönetmenin önemli olduğunu bilmeli ve anlatmalıyız. Ülkemiz maalesef su zengini bir ülke değildir. Ama su fakiri durumuna düşmemek için de suyu verimli kullanmak zorundayız. Ülkemizde su kaynaklarımızın sürdürebilirliğini sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması gayesiyle 'Suda Sıfır Kayıp' yaklaşımı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde ve bakanlığımız koordinasyonunda, 'Su Verimliliği Seferberliği' başlatılmıştır."

Düzgün, "Bu sürecin büyük bir kısmı daha az suyla, daha fazla gıda ve tarım ürünü üretmenin yollarını bulmayı hedefleyecektir. "Tarım olmadan olmaz" dediğimiz bizim klasik sloganımızla konuşmamızı tamamlarken hepinizin malumu olan meşhur Kızıldere'nin sözünü de hatırlatmak istiyorum. Bir gün ırmak kuruduğunda, son balık öldüğünde, son ağaç yok olduğunda beyazların karın doyurmayacağını anlayacaktır" diye konuştu.

Konuşmalarında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sözlerini hatırlatan Dr. Düzgün, "Tarımın önemini çok iyi vurgulayan bu sözden sonra Sayın Bakanımızın sözleriyle konuşmama son vermek istiyorum. 'Su verimliliği seferberliği belirti sınırlar ve belirli hatlar için değil, tüm yurt genelinde olmalıdır.' Bu sebeple su verimliliğinde Sayın Bakanımızın tabiriyle hattı müdafaa değil, sathı müdafaa bir adım ötesinde de ne hat, ne satır, bütün cihan için su seferberliği esastır diyorum" değerlendirmesini yaptı.