Fethiye'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, helikopter, arazöz, su tankeri ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 50 metrekarelik makilik alan zarar gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü.

Yangın, Göcek Mahallesi Kızıldere mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgeye yıldım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye, yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 su tankeri ve orman ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında 50 metrekarelik makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi. - MUĞLA