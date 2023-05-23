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Buharkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Buharkent'te trafik kazası: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın- Denizli karayolu Kızıldere ve Savcıllı mahallesi arasında meydana geldi. Veli T. yönetimindeki 03 EZ 732 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Veli T. ile araçta yolcu konumunda bulunan Süleyman C.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Buharkent Denizli Aydın 3. Sayfa Haberler

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