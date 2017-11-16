Dha Yurt Bülteni - 21

Hatay'a şehit ateşi düştü



IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan uzman çavuş Bilal Türkmen'in Hatay'ın Payas İlçesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı.



Şehit Uzman Çavuş Bilal Türkmen'in şehit olduğu haberini, Karbeyaz Mahallesi'nde oturan ailesine Payas Kaymakamı Polat Kara ve askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan Türkmen ailesinin fertleri, gözyaşlarına boğuldu. Türk bayraklarının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup, taştı.



Şehit uzman çavuş Bilal Türkmen'in, yarın, cuma namazının ardından yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.



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Haber: Sedat İSKENDEROĞLU- Ramazan ÇELİK/PAYAS (Hatay), -



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Suç makinesi hırsız, tutuklandı



Kayseri'de 11 hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan, aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan 42 yaşındaki Murat İ., yakalanıp, tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde son 5 ayda 11 farklı adreste hırsızlık olayının faili olarak aranan Murat İ.'yi merkez Melikgazi İlçesi Eski Sanayi 8. Cadde'de fark etti. Ekipler, kısa süreli kovalamacının ardından Murat İ.'yi gözaltına aldı.



Ağrı'daki bir hırsızlık olayı nedeniyle hakkında 2 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat İ., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Murat İ.'nin daha önceden aynı suçtan 22 kaydının bulunduğu belirtildi.



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Hırsız'ın adliyeden çıkarılışı



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Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)



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Rally Halikarnassos için start verildi



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde her türlü arazi aracının katılımıyla gerçekleşecek 'Rally Halikarnassos' yarışı için start verildi.



Transanatolia Rally Raid ve TR Extreme tarafından Bodrum Belediyesi ile Çağdaş İnşaat'ın destekleriyle düzenlenen 'Rally Halikarnassos' yarışı, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen magazin startıyla başladı. Uluslararası Rally organizasyonları arasında yerini kanıtlamış olan organizasyon, Bodrum ve Gökova Körfezi çevresinde gerçekleşecek.



Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, startı birlikte verdi. Hollanda, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ekiplerin de katılacağı yarışmada 88 sporcu, 66 araç ile 551 kilometrelik parkurda 4 gün boyunca mücadele edecek.



Başkan Kocadon, yarışların ilçede 12 ay turizme büyük katkı sağladığına ve turizmde çeşitlilik yarattığına dikkat çekti.



Transanatolia Rally Raid Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ise, "Rally Halikarnas startını veriyoruz. 88 yarışmacımız var, 66 yarış aracı start alacak. Kısa bir sıralama etabı var, 7 kilometrelik. Sıralama etabıyla, yarın gerçekleşecek yarışın da sıralaması belirlenecek. Tamamen arazi özellikli bir yarışma. 3 gün sürecek ve 551 kilometre yol kat edecekler. Yarışmacılar 337 kilometresinde zamana karşı yarışacak. Bodrum ve Gökova Körfezi çevresinde yarışılacak. 19 Kasım'da yarışlar yine Bodrum'da sona erecek. Motosikletler, ATV, UTV ve 4x4 otomobillerde sporcular ter dökecek" dedi.



Son gün Kızılağaç Mahallesi'nde yarış alanında düzenlenecek ödül töreniyle yarışlar sona erecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Yarışçılardan görüntü



Magazin startından görüntü



Transanatolia Rally Raid genel koordinatörü Burak Büyükpınar ile röp.



Yarışan tün sporcuların toplu görüntü



Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), DHA)