Dha Yurt Bülteni- 19

Sınır karakoluna taciz ateşi: 3 terörist öldürüldü

SURİYE'nin Telabyad ilçesinde bulunan teröristlerce, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır hattındaki hudut karakoluna taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin açılan taciz ateşine karşılık vermesiyle 3 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Telabyad kentindeki teröristlerce, Akçakale'de sınır hattında bulunan hudut karakoluna taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe sınırdaki askerler meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık verdi ve 3 terörist öldürüldü.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Akçakale'de hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiş ve 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Mücahit YOLCU/ Şanlıurfa

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Kurtulmuş: Dünya büyük bir kaosa, bir çatışmaya doğru sürükleniyor (2)

" MARDİN KALESİNİ ÖNCELİKLİ SIRAYA ALACAĞIZ"

Mardin Kalesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kale hakkında burada görev yapan askerlerden bilgi aldı. Kurtulmuş, incelemelerde bulunduğu Mardin Kalesinin turizme açılması ile ilgili yaptığı açıklamada, bakanlık bütçesinin kısıtlı olmasına rağmen Mardin Kalesi'ni öncelikli sıralamaya yerleştireceklerini söyledi.

Burada kendisine ikram edilen sezonun ilk çağlasını da yiyen Bakan Kurtulmuş, gazetecilerin kalenin ne zaman açılacağı ile ilgili sorularına cevap verdi. Bakan Kurtulmuş, "Bu kalenin ihya edilmesi, bu caminin yeniden ihya edilmesi, buradaki kültürel varlıkların yeniden onarılması ve özellikle de Mardin Kalesi'nin sivil halka ziyarete açılması, Mardin'in önemli öncelikli turistik hedeflerinden birisi olması gerekir. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bu kalenin imar ve restoresi için ilgili ödenekleri de bir şekilde çıkarıp çalışmaları başlatacağız. Sahip olduğumuz bu güzellikleri sonraki nesile daha düzgün bir şekilde aktarabilmenin gayreti içerisinde olmamız lazım. İnşallah beraber Mardin halkı da bu işi benimseyerek ve sahiplenerek Mardin'in tarihi dokusunu güçlendirir kuvvetlendiririz."dedi.

Bir gazetecinin "Kaleyi açmanın bir süresi var mı?"sorusuna cevap veren Kurtulmuş, "Tabii önce niyet ve imkan meselesi. İmkanlarımız olsa bunu yarın sabahtan itibaren başlatırız. Ama nihayetinde bakanlığımızda çok kısıtlı bütçe ile hareket eden bakanlıklardan biri. Türkiye'nin ne yazık ki her bölgesinde yüzlerce, binlerce onarılmayı, restore edilmeyi bekleyen eserlerimiz var. Bunları onarmak için çok az ödenek ayırabiliyoruz. Bunları restore etmek için bir sıraya koyuyoruz. Ama Mardin Kalesi'ni öncelikli hale getirmemiz lazım. Mardin kentine yapılacak en iyi hizmetlerden birinin bu olacağını düşünüyorum."dedi.

Bölgede terörle mücadelede gelinen noktada huzurun ve sükunetin sağlandığını vurgulayan Kurtulmuş, bunun en güzel göstergelerinden birinin Mardin'e dışarıdan gelecek ziyaretçi sayısında gerçekleşecek artışlar olduğunu, son zamanda ziyaretçilerin önemli bir derecede arttığını gördüklerini ifade etti. Mardin'in kültür ve turizm canlılığını artırmak için de hükümet olarak üzerlerine düşen her türlü desteği vermeye ve katkıda bulunmaya hazır olduklarına değinen Kurtulmuş, Mardin halkı ve yöneticileriyle beraber olduklarını göstermek için burada olduklarını bildirdi.

İnsanları ayırmanın mümkün olmadığına işaret eden Kurtulmuş, "Mardin'de yaşayan bir Arap'ın Kürt'ten, bir Türk'ü, Arap'tan ve Kürt'ten, bir Müslümanı Mardin'de yaşayan bir Süryani'den, aynı sokakta komşu iki esnaf ve yan yana yaşayan iki aileyi birbirinden ayıran nedir? Bunların arasına fitne sokmaya, aralarını açmaya kimsenin gücü yetmez. Biz Anadolu topraklarında kardeşlik, barış ve esenlik mücadelesi veriyoruz ve sonuç alıyoruz. İnşallah alacağız. Biliyoruz ki halkımız bizden yanadır." ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Mardin Kalesinden görüntü,

Bakan'ın açıklaması

Haber - Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Serik'teki çifte cinayetin şüphelisi baba ve oğlu adliyede (2)

BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST

Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı Hasan Borucu ve İsmet Korkmaz'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Salih Avcı ve olay sırasında yanında olduğu belirtilen oğlu A.'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Salih Avcı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklanırken, oğlu ise serbest bırakıldı. Kelepçeli halde polisler eşliğinde adliyeden çıkarılan Salih Avcı'ya çelik yelek giydirildiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Salih Avcı'nın polis eşliğinde adliyeden çıkışı

Salih Avcı'nın araca bindirilmesi ve aracın gidişi

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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16 yaşındaki çocuk kendini asarak intihar etti

SİVAS'ta, M.G (16), evlerinde kendini kalorifer borusuna iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Huzur Mahallesi Emirpaşa Caddesi Saadet Apartmanı'nda meydana geldi. Mehmet ve Halime çiftinin çocuğu lise öğrencisi M.G iddiaya göre evde kimse yokken kendisini kalorifer borusuna çamaşır ipiyle astı. Eve gelen yakınları çocuğu asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Evden görüntüler

-Yakınlarının ağlaması

-Cenazenin evden çıkarılışı

-Cenazenin morga konulması

-Genel Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,

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Kozan'da yangın korkuttu

ADANA'nın Kozan İlçesi'nde Hatice Bulanık'a ait evde çıkan yangın, vatandaşları korkuttu.

Yangın, Karanfil Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre evde yalnız yaşayan Hatice Bulanık (40), elektrikli sobayı çalıştırdıktan sonra alışveriş için evden ayrıldı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden komşuları, itfaiyeye ve polise haber verdi. Olay yerine gelin Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yanan evini görünce fenalık geçiren Hatice Bulanık'ı komşuları teselli etmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye erinin yangına tazyikli su sıkması

İtfaiyenin söndürme çalışmasını izleyen vatandaşlar

Evden çıkan dumanlar

Genel ve detay görüntüler

Süre: 00'48" Boyut: 49,2 MB

Haber - Kamera: Yaşar KORKUSUZ/ KOZAN (Adana),

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