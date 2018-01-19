Dha Yurt Bülteni-19

Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem/EK

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Malatya'nın Pütürge İlçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlar, panik yaşadı. Deprem sırasında dışarıya çıkan vatandaşlar, uzun evlerine giremedi. Doğanyol ve Kale ilçelerinde de hissedilen depremde olası yıkım nedeniyle bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada hasar oluşmadığı belirtildi.

Haber: Taha AYHAN/PÜTÜRGE (Malatya),

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Türk botu, Yunan botunu Kardak'a yaklaştırmadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinin Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına dün (perşembe) fırtına nedeniyle gelmeyen Türk ve Yunan botları, bugün öğle saatlerinden itibaren yine bölgedeydi. Türk sahil güvenlik botu, Yunan botunu kayalıklara yaklaştırmadı.

Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Kardak kayalıklarına gelemeyen Türk sahil güvenlik botları, bugün öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini yitirmesiyle bölgeye geldi. Yunanistan'ın Kilimli Adası'ndan (Kalimnos) Kardak kayalıklarına 1 mil kadar yaklaşan Yunan botuna, kayalıklara 50 metre mesafede bekleyen Türk botu engel oldu. Yunan botu rotasını değiştirip, tekrar Kilimli'ye dönmek zorunda kaldı. O anlar, DHA kameraları tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yunan botunun Kardak'a gelmeye çalışması

Türk botunun üzerine giderek engel olması Yunan botunun geri dönmesi

Haber- Kamera: Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla),

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Yüksekova'da karda mahsur kalan öğrencilerin imdadına kar ekibi yetişti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'nde karnelerini aldıktan sonra köylerine giden ve içerisinde 12 öğrenci'nin bulunduğu servis minibüsü, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından öğrencilere ulaşarak kurtardı.

Yüksekova ilçesindeki değişik okullarda okuyan 12 öğrenci, karneleri aldıktan sonra servis minibüsü ile ilçeye bağlı Akocak köyüne doğru doğru haraket etti. Öğrencilerin içerisinde bulunduğu minibüs, kar ve tipi nedeniyle yolda kara saplandı. Mahsur kalan öğrenciler, cep telefonuyla İl Özel İdaresine bağlı karla mücadale ekibine ulaşarak yardım istedi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 saat süren karla mücadele çalışmasının ardından öğrencilerin bulunduğu bölgeye ulaştı.Ekipler, mahsur kalan öğrencileri kurtararak köylerine ulaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İş makinesinin karla mücadele çalışması

-Yolda kalan servis minibüsü

-Minibüste mahsur kalan öğrenciler

-Öğrencilerin evlerine gidişi

-Genel ve detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari),

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Başbakan Yardımcısı Işık: Yazılımı size ait olmayan hiçbir silah, size ait değil/EK

BAKAN KURTULMUŞ: MİLLİ KÜLTÜREL BAĞIMSIZLIK OLMADAN, EKONOMİK BAĞIMSIZLIK OLMAZ

Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Kurultayı'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, gençlerin kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyleyerek, "Milli kültürel bağımsızlık olmadan, ülkelerin, milletlerin kendilerine güvenleri olmaz. Milli kültürel bağımsızlık olmadan, ekonomik bağımsızlık olmaz, milli kültürel bağımsızlık olmadan teknolojide bağımsızlık olmaz. Bugün dünyada çok sayıda zengin 50 bin dolar, 70 bin dolar, 80 bin dolar, 100 bin dolar milli geliri olan ülkeler var. Bu ülkeler neden teknolojik olarak ileride değiller? Çünkü başkalarının ürettiği teknolojik ürünleri satın alıp onlarla bir şekilde irtifa etmek durumunda kalıyor. Neden bu ülkeler bu kadar zengin olmalarına rağmen ekonomik olarak dünya ekonomisinde herhangi bir güce sahip değiller? Çok cevabı var ama en mantıklı cevap kendi milli kültürel bağımsızlıklarına sahip değiller de o yüzde. Kendisine ve kültürel gücüne saygısı olmayan kendi nefsine de kendisine de güvenmez. Onun için sevgili gençler biz kendimize güveneceğiz. Şunu unutmayın hiçbir ağaç başka bir ağacın gövdesi üstüne yükselmez, her ağaç kendi gövdesi üstüne yükselir. Türkiye'nin ve bütün İslam dünyasının geleceği siz gençlerin üzerindedir ve sizlerin ellerindedir" dedi.

BAKAN BAK: UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE, TERÖRLE MÜCADELEYLE EŞDEĞERDİR

Uyuşturucunun toplumu tehdit eden bir konu olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak İSE, "Şu anda toplumumuzu tehdit eden en önemli konulardan bir tanesi uyuşturucudur. Uyuşturucuyla mücadele terörle mücadeleyle eşdeğerdir. Arkadaşlarınıza sarılacaksınız, destek olacaksınız, onları yalnız bırakmayacaksınız. Bir insan uyuşturucuya ne zaman başlar? yalnız olduğu zaman başlar. Onlara siz arkadaşları olarak destek olacaksınız. Onların kötü alışkanlıklar edinecek ortamlara gitmelerini engelleyeceksiniz. Beraber olacaksınız, sarılacaksınız, yanınıza götüreceksiniz, iyi yerlere götüreceksiniz, futbol sahalarına götüreceksiniz, kütüphanelere götüreceksiniz, sanat yerlerine götüreceksiniz arkadaşlarınızı ve şu internet bağımlılığından kurtulacaksınız. Onu biz kendimiz esir edeceğiz, davamız büyük. Gençlerimizi 15 Temmuz'da da gördük, o tanklara meydan okuyan gençleri de gördük, tankların namlularına asılan taş yağdırıp onları durdurmaya çalışan, yumruk atan gençlerimizi gördük. İşte böyle gençler geliyor yarınlara, biz gençlerimize güveniyoruz. Sizler büyüyen, gelişen güçlü Türkiye'nin geleceğisiniz. Buna yürekten inanıyorum. Hep beraber ülkemizi daha güçlü yapacağız. İçinizden bilim adamları çıkacak, mühendisler çıkacak, köprüler yapacak, barajlar yapacak, fabrikalar kuracak ve bu ülkenin gençleri için çalışacak bu potansiyele sahibiz. Gençlerimize bu noktada çok güveniyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Numan Kurtulmuş konuşması

-Osman Aşkın Bak konuşması

-Salondan detaylar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Alişan KOYUNCU-BAŞİSKELE,(Kocaeli),

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Meteorolojik şamandıra kurarken, yunus sürüsünü görüntülediler

ANTALYA'da, Belek turizm merkezinin 20 kilometre açığına 'meteorolojik şamandıra' kuruldu. Kurum sırasında geçen yunus sürüsü çalışanlar tarafından görüntülendi.

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Serik ilçesi Belek tatil merkezinin yaklaşık 20 kilometre açıklarında denizdeki meteorolojik parametrelerin (rüzgar, sıcaklık, deniz suyu sıcaklığı, basınç, dalga hızı, yönü ve yüksekliği ile akıntı hızı ve yönü) ölçümlerinin yapılabilmesi için meteorolojik şamandıra kurulduğu kaydedildi.

2010-2017 yıllarında Türkiye denizlerinde 78 deniz otomatik gözlem istasyonu kurulduğu kaydedilen açıklamada, "Antalya Körfezi'nin 20 kilometre açığına gemiyle gidilerek şamandıra 330 metre derinlikteki zemine bırakılan 2,5 tonluk beton büze sabitli çelik ve ipek halatlara bağlandı. İstasyon yaklaşık 6 saatte kuruldu. İstasyonların kurulmasıyla birlikte ülkemiz de artık denizlerle ilgili tahmin oluşturmada otorite haline gelmiştir. 2010 yılı öncesinde denizlerimizde bu sistemler yoktu. Antalya açıklarında 6, Muğla kıyılarında da 7 istasyon kuruldu. 2023 yılına kadar ülke kıyıları genelinde istasyon sayısı 92'ye çıkarılacak. Artık bu sayede daha gerçek ve tutarlı veriler elde ediyoruz. İstasyondan havaya ve denize ait anlık meteorolojik parametrelerin ölçümü yapılacak" denildi.

YUNUS SÜRÜSÜ SÜRPRİZİ

Açıklamada ayrıca, kurulum sırasında 10 bireyden oluşan yunus sürüsünün istasyonun bulunduğu noktaya kadar gemiyi takip ettiği, bu anların ise teknisyenler tarafından görüntülendiği vurgulandı.

Meteorolojik şamandıralardan alınan veriler sayesinde, başta balıkçılık, deniz ulaşımı olmak üzere tüm sektörler için Cebelitarık Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne kadar noktasal hava ve deniz tahminleri yapılabileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İstasyondan görüntü

Yunuslardan görüntü

Haber: Namık Kemal KILINÇ- Kamera: Antalya,