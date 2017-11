Dha Yurt Bülteni-17

DHA YURT BÜLTENİ-17



PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 2 şehit, 1 yaralı







HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nin karşısındaki Kuzey Irak topraklarında arazi arama tarama çalışmaları yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.



Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik Beldesi kırsalındaki operasyonlar sürdürülürken bugün sınır bölgesinde arama-tarama çalışması yapıldı. Arazi aramaları sırasında bir grup PKK'lı terörist roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker tedavi altına alınırken, bölgedeki hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.



TSK'DAN AÇIKLAMA



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama ise şöyle; "16 Kasım 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise ağır yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."



Munzur Dağları'nda 4 PKK'lı öldürüldü



TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timlerinin Munzur Dağları Karagöl bölgesinde düzenlediği hava destekli operasyonda, 4 terörist öldürüldü. Teröristlerin PKK ve MKP-HKO üyesi oldukları, çatışmanın aralıklarla sürdüğü öğrenildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün İl Jandarma Komutanlığı'nca Ovacık kırsalında düzenlenen operasyondaki sıcak temasta 1'i kadın olmak üzere 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, teröristlerle birlikte 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 tabanca, 2 sırt çantası, 1 dürbün, 4 şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildiği kaydedildi.



Operasyonun detayları ile ilgili bilgi veren güvenlik kaynakları, Munzur Dağları Karagöl bölgesinde kalabalık terörist grubun tespit edilmesinden sonra jandarma özel harekat timlerinin helikopterlerle 2 bin 500 rakımlı bölgeye indirildiği, terörist grubun yerinin insansız hava aracı ile tespit edilmesinden sonra çembere alındığı ve 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi sonrasında çatışma yaşandığını belirttiler. Halen aralıklarla devam eden çatışmada 4 teröristin öldürüldüğünü söyleyen kaynaklar, etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK ve MKP-HKO üyesi olduklarını ve kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğünü ifade ettiler.



Ambulans gelmeyince, çocukları annelerini sedyeyle eve götürdü



ADIYAMAN'da, felç geçirip 3 ay önce kaldırıldığı hastaneden taburcu edilen yatalak 78 yaşındaki Hatice Ata'nın götürülmesi için istenilen ambulans gelmeyince, çocukları yaşlı kadını tekerlekli sedyeyle iterek yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evine götürdü. Çocukları, yoldan geçerken tesadüfen gören Vali Nurullah Naci Kalkancı'nın talimatıyla gönderilen ambulanslara alınmasına karşı çıktıkları annelerini iterek eve ulaştırdı. Ambulanslar da arkadan aileyi takip etti.



Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 aydan beri tedavi gören Hatice Ata, bugün taburcu edildi. Ata'nın çocukları Bilal Ata ve Arif Ata, annelerinin eve götürülmesi için 112'yi arayıp ambulans istedi. Ancak 3 saat sedye üzerinde bekleyen Ata'nın yakınları, ambulans gelmeyince öfkelendi. İki kardeş, anneleri Hatice Ata'yı, Yunus Emre Mahallesi'ndeki hastanedenen yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine götürmek için tekerlekli sedyeyle yola çıktı.



VALİ TESADÜFEN GEÇERKEN GÖRDÜ



Bu sırada Gerger İlçesi'nden makam aracıyla dönen Vali Nurullah Naci Kalkancı, Atatürk Bulvarı'nda tesadüfen Ata ailesini gördu. Makam aracını durdurup aileyle görüşen Vali Kalkancı, sağlık görevlilerini çağırdı. Ata ailesi, yaşlı annelerini, valinin talimatıyla bulvara gelen 2 ambulansa da bindirmek istemedi. Vali Kalkancı, Ata kardeşlerin telefon kayıtlarını inceleyerek konunun araştırılması talimatını verip, olay yerinden ayrıldı. Ata kardeşler annelerini yine iterek sedyeyle eve götürürken, 2 ambulans da arkadan aileyi takip etti.



İran sınırında at sırtında 60 kilo eroin ile yakalandı



VAN'ın Başkale ilçesinde, İran sınırında at sırtında yurda yasa dışı yollardan 60 kilo eroin sokmak isteyen 1 kişi askerler tarafından yakalandı.



Türkiye ile İran sınırının güvenliğini sağlayan Başkale Anıl Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollardan eroin getireceği bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Termal kameralarla yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında gece karanlığında atlı 2 kişinin Türkiye ye giriş yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine de bölgeye operasyon düzenlendi. At üzerindeki bir kişi 60 kilo eroinle yakalanırken, diğeri kaçtı. Kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatılırken, gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kazazede yakınlarından yol protestosu



SİVAS'ta geçen haftasonu otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 59 yaşındaki Ahmet Altınay'ın çocukları ve yakınları kazanın olduğu cadde üzerinde protesto eyleminde bulundu. Bölgedeki ışıklandırma ve kaldırımların yetersiz olduğu öne sürüldü.



Sivas'ta 11 Kasım'da Seyrantepe Mahallesi, Seyrantepe Caddesi'nde 55 yaşındaki M.H'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Ahmet Altınay'ın çocukları ve komşuları cadde üzerinde kaldırım ve ışıklandırma olmamasına tepki gösterdi. Kazada ölen Ahmet Altınay'ın oğlu Nihat Altınay yolların gerekli standartlarda olmadığını söyledi. Geçen sene de aynı yolda iki akrabalarının öldüğünü ifade eden Altınay "Burası yaklaşık 20 yıllık bir mahalle. Halktan kurallara uyulması isteniyor. Yol kaldırımı olan, çizgisi olan, gerektiği yerde trafik lambası olan, engeli olan bir yer olması gerekiyor. Şimdi burada gereksiz yere sürat yapılıyor, dikkatsiz sürücüler oluyor, kaldırım olmadığı için vatandaşlar tarla yolu kullanmak zorunda kalıyor. Şu yolları köy yollarından daha kötü görüyorum. En azından köy yollarında çizgi var burada çizgi bile yok. Ben buradan geçen araçlara da suç bulmuyorum. Yolu dümdüz kuralsız, kaidesiz görünce mecburen sürat yapıyor. Biz burada kazada babamızı kaybettik, her gün kaza oluyor. Kimisi maddi hasarlı oluyor, kimisi ölümlü kaza oluyor. Geçtiğimiz yılda da burada kazlarda ölenler oldu. Burada oturanların böyle bir kazaya maruz kalmaması için ilgililerin en kısa sürede bir adım atmasını istiyoruz. Gerekli her yere gideceğiz." dedi.



Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'dan bölgeye hizmet beklediklerini ifade eden Altınay, cadde şartlarının insanların can güvenliğini sağlayacağı bir şekle dönüştürülmesini beklediklerini dile getirdi.



Şampiyon boğaya törenle coşkulu karşılama



AYDIN'da düzenlenen, Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası'nda kendi kategorisinde şampiyon olan 'Kadir Ağa' isimli boğa Artvin'de törenle karşılandı. Akordeon ve tulum eşliğinde kortej yürüyüşü yaptırılan boğa caddelerde vatandaşların katılımı ile tur attırıldı.



Aydın'da, Boğacılar Derneği ile Artvin Boğacılar Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği, Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası'nda Aziz Yiğit'e ait 720 kilogram ağırlığındaki 'Ağbaş' ve Mahir Gülseçgin'e ait 750 kilogram ağırlığındaki 'Kadir Ağa' isimli boğalar kendi kategorilerinde birinci oldu. Sahibi ile Artvin'e dönen 'Kadir Ağa' isimli boğa için karşılama töreni düzenlendi. Halitpaşa Meydanında toplanan kalabalık birinci olan boğayla birlikte akordeon ve tulum eşliğinde İnönü Caddesi üzerinden valilik binasına doğru kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Valilik önünde horon oynayarak birinciliği kutlayan vatandaşlar şampiyon boğa ile fotoğraf çekildi.



VALİ YARDIMCISI TEBRİK ETTİ



Valilik önüne gelen Artvin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, şampiyon boğa sahibini tebrik etti, "Boğanın birinci olduğunu duyduk, görmek bugüne nasipmiş. Boğa güreşlerinin yaşatılması gereken bir organizasyon. Umarım bunun devamı gelirö dedi.



Boğa Sahibi Mahir Gülseçgin de "Aydın'da birinci olan boğam bana unutamayacağım mutluluk yaşattı emeği geçen herkese teşekkür ediyorumö diyerek sevincini dile getirdi.



"SİYASETÇİLERE BİLE BU KADAR İLGİ OLMUYOR"



Boğacılar Derneği Başkanı Haluk Koçer ise Artvin'i, Kafkasör'ü ve boğa güreşlerini yaşatmak için uğraştıklarını belirterek "Artvin'de boğa denilince hayat duruyor, Kadir ağa meydana indi ve görüyorsunuz bu kadar kalabalık büyük bir siyasetçinin geldiğinde bile olmuyorö ifadelerini kullandı.



