DHA YURT BÜLTENİ - 15

04.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:27

Yunan askerlerinin vurduğu Suriyeli genç ülkesine gönderildi

EDİRNE'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunan askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed Aymed Arab'ın (22) cenazesi, Kilis'e getirildi. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yakınlarına teslim edilen cenazenin Afrin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Yunanistan polis ve sınır birliklerinin Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. Yunan güvenlik güçlerinin gerçek mermiler kullanarak açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed Aymed Arab'ın cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kilis'e getirildi. Cenaze, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Aymed Arab'ın yakınları tarafından karşılandı. Suriyeli gencin yakınları gözyaşlarına boğulurken, dua edilmesinin ardından Kızılay yetkilileri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi. Suriyeli gencin cenazesinin Afrin'de toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cenaze aracının gelişi-Yakınlarının karşılaması-Yakınları cenazeye dua okurken-Sınır kapısından görüntü-Yakınlarından görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS- =================================

Çobanların bulduğu top mermisi patlatılarak, imha edildi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde boş bir arazide hayvan otlatan çobanlar tarafından bulunan top mermisi, kontrollü şekilde patlatılarak, imha edildi.

Malkara'ya bağlı Gözsüz Mahallesi'ndeki Tavşan tepe mevkiinde hayvanlarını otlatan çobanlar tarafından patlamamış obüs top mermisi bulundu. Durumunu bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 55 milimetre çapında ve 30 kilogram ağırlığındaki top mermisinin patlamamış olduğu belirlendi. İncelemenin ardından Tavşantepe kırsalına götürülen top mermisi, kontrollü şekilde patlatılarak, imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Top mermisi genel gör.-İmha edilmesi-Ortaya çıkan alev-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),===================================

Bitlis'teki STK'lardan 'Bahar Kalkanı' harekatına destek

BİTLİS'te sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit askerler ve Mehmetçiğin başlattığı 'Bahar Kalkanı' harekatına basın açıklamasıyla destek verdi.

Birlik Vakfı hizmet binasında grup adına açıklama yapan Medeniyetler Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin, Türkiye'deki iç güvenlik ve terörizm tehlikesinin katlanılamaz bir seviyeye ulaştığını, sınır ötesi operasyonların da gerekli kılındığını söyledi.

Şahin şunları kaydetti: "İdlib merkezli sorunun tırmanışa geçmesiyle, yeni askeri operasyonu bir mecburiyet haline getirmiştir. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.Türkiye'nin gerek içte ve gerekse dışta barış ve huzur odaklı çabalarıysa, maalesef başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere, pek çok ülkede karşılık görmedi. Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Anayasamız ve ilgili mevzuatımız, uluslararası hukuku gözardı etmez. Bu çerçevede, Suriye'de yaptığımız sınır ötesi askeri operasyonlar da uluslararası hukukun meşru kabul ettiği bir çizgide gerçekleştirilmektedir. Milli güvenliğimiz ve Anayasal düzenimize açık tehdit oluşturan terörist kalkışmalara müdahale etmek, uluslararası hukuka uygundur. Buradan tekrar sesleniyoruz; karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, vatandaşlarının canlarına ve mallarına kastederek kendi topraklarından göçe zorlayan bir rejim bulunuyor. İşte bu hain rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bölgede yer alan tüm terör unsurlarına anında ve en ağır şekilde gerekli cevap verilmiştir. Bitlis'teki STK'lar olarak şanlı bayrağımızın altında kenetlendik ve Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekliyor, katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız."

Açıklamanın ardından grup İdlib'de şehit olan askerler için dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Açıklamaya katılan STK temsilcileri-Grup adına Cengiz Şahin'in açıklamayı okuması-Şehitler için dua okunması-Genel ve detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,=============================

Semiha Yıldırım'dan depremzedelere geçmiş olsun ziyareti TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Elazığ'daki depremzedeler ile bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Semiha Yıldırım, merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 24 Ocak günü yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğu Kent Mahallesi'nde kurulan konteynır kente gelerek, vatandaşlarla görüştü. Beraberinde Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve eşi Oktay Kaldırım ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da bulunan Yıldırım, konteyner kentte yaşayan depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra Kırklar Mahallesi'ndeki geçici barınma merkezini de ziyaret eden Yıldırım, depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Semiha Yıldırım'ın Elazığ'daki ziyaretleri sırasında İdlib gazisi Fethi Ahmet Yüce ve depremin sembol isimlerinden olan Azize Çelik ile görüşeceği de öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Semiha Yıldırım'ın karşılanması Yıldırım'ın depremzedeleri ziyaret etmesiEşya taşımasına yardım eden askerlerle konuşmasından detayPsikososyal destek aracından detayGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ ELAZIĞ,

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Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş anıldı ÇANAKKALE Savaşları'nın güney cephesinde, Seddülbahir bölgesinde çıkarma yapan İngiliz kuvvetlerine geçit vermeyen Çanakkale gazisi Bigalı Mehmet Çavuş anıldı.

Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyü camisinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Gazi Bigalı Mehmet Çavuş anıldı.

Programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cemil Agas, Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, mevlit ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler okundu.

Çanakkale destanını yazan kahramanları minnet ve şükranla yad ettiklerini belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bugün 4 Mart. 4 Mart'ta Çanakkale kahramanlarından Seddülbahir kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'u kahramanlık destanı yazdığı topraklarda Seddülbahir köyünde halkımızla beraber rahmetle anıyoruz. Bigalı Mehmet Çavuş çıkarma yapan çok sayıda düşmana karşı kahramanca tüfeğiyle, mavzeriyle karşı koyup, tüfeği bozulunca elindeki kürekle düşmana karşı saldıran hatta oda yetmeyip, düşmanın üzerine taşla, toprakla saldıran büyük bir kahramandır. O yüzden bu Çanakkale kahramanını, 'vatan söz konusu olunca bir kürek, bir de yürek yeter' diyen kahramanımız Bigalı Mehmet Çavuş'u rahmetle minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Allah onlardan razı olsun" dedi.

BİGALI MEHMET ÇAVUŞ

Çanakkale Savaşı'nın isimsiz kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş, 1878 yılında dünyaya geldi. Mehmet Çavuş, Balkan Savaşları ve 1'inci Dünya Savaşı'nda orduda görev yaptı ve 16 yıl boyunca savaştı. 4 Mart 1915 günü Seddülbahir çıkarması sırasında bir yandan gemilerin bombardıman ateşi, diğer yandan makineli tüfek ve İngiliz askerlerinin saldırısına 15-20 kişilik askerleriyle Mehmet Çavuş karşı koyar. Karşısındaki düşmanın sayıca çokluğunu ve silah olarak üstünlüğünü önemsemeden askerleriyle birlikte yere yatarak düşmana ateş açar. Üç saat süren çatışma sonrasında Mehmet Çavuş'un tüfeğinin mekanizması artık işlevini yitirir. Tüfeğini yere atarak, istihkam küreğini eline alır. Yanındaki askerleri de süngü hücumuna kaldırır. İngilizler 23 ölü, 25 yaralı ve 4 kayıpla gemilerine geri dönerler. Bu çarpışmada Türk askerlerinden 6 şehit, 13 yaralı vardır. Mehmet Çavuş da başından ve göğsünden yaralanır. Avuçlarının içi de paramparçadır. Hastanede tedavi olur, hava değişimi için izin verilerek köyüne gönderilir. Fakat izin süresini tamamlamadan tekrar cepheye döner ve çarpışmaya devam eder. Mustafa Kemal, bu olaydan 'Arıburnu Muharebeleri Raporu' adlı eserinde de bahsetmektedir. Çanakkale Savaşı bitince köyüne döner. Mütevazı bir hayat yaşar. Kendisine teklif edilen maddi yardımları da 'ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım' diyerek reddeder. 3 Şubat 1964 tarihinde, 86 yaşındayken vefat eder.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Bigalı Mehmet Çavuş'u anma töreninden genel ve detay görüntüler.-Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Fethiye'de turizm fuarı kapılarını açtı MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek İçecek İhtisas Fuarı (FETEX) kapılarını açtı.

Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketi (MARFO) organizasyonunda, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Tüm Sanayiciler ve İş Adamları (TÜMSİAD) ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın (FTSO) destekleriyle Çamköy Bekir Eser Kapalı Pazaryeri'nde açılan fuarda, 100 firma stant kurdu. Toplam 4 bin 500 metrekare alana kurulan fuar, 7 Mart'ta sona erecek.

Fuarın açılışında konuşan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, dünyanın birçok ülkesindeki 'Koronavirüs' salgınının neden olduğu krizin Türkiye açısından fırsata çevrilebileceğini söyledi. Avrupa genelinde insanların 'Koronavirüs' nedeniyle kapalı ortamlarda kaldığını anlatan Şahiner, "Şu anda ülkemizde bu tehlikenin olmaması bizim için büyük fırsat. Turizm sezonuna en iyi şekilde hazırlanıp bölgemize gelen turistleri en iyi şekilde ağırlayacağız. Tüm hazırlıklarımız ve çalışmalarımız bu yönde" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Fuarın açılından ve fuar alanından görüntü-Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner ile röp.

Haber - Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Isparta Kitap Fuarı'nı binlerce kişi ziyaret etti

ISPARTA'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı yoğun ilgi gördü. 32'si yerel 192 yazar ve 311 yayınevinin katıldığı fuarı binlerce kişi ziyaret etti. Fuarı düzenleyen firmanın Proje Müdürü Tahsin Külcüoğlu, Ankara'da halen devam eden başka bir kitap fuarı olduğunu ve Isparta'daki fuarın onun önüne geçtiğini belirterek, "500 binlik nüfuslu yerde bu kadar kitap satılması, bu kadar ilgi görmesi Ankara'daki fuarın önüne geçmesi çok çok güzel bir duygudur" dedi.

Isparta Belediyesi'nin düzenlendiği 4'üncü Kitap Fuarı, ziyaretçilerini ağırlıyor. 8 Mart 2020 Pazar gününe kadar açık kalacak kitap fuarı, her gün saat 09.00- 20.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 'Kitaplar gül açacak' temasıyla ve Milli Mücadele Kahramanı Isparta'nın ilk mebusu merhum Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirilen Kitap Fuarı'na 32'si yerel toplam 192 yazar ile 311 yayınevi katılıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sona erecek fuara Ispartalılar yoğun ilgi gösteriyor.Kendilerine, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından değer verilmesinden ve stant tahsisinde bulunmasından dolayı teşekkür eden yazarlardan Fatma Uçarlar, "Ulusal yazarlarımız bu fuarda yer alıyordu ancak yerel yazar, şairlerin burada yer alması çok daha anlamlı oldu. İlk kez bir birimizi tanıyoruz. Bu güzel bir teşvik oldu" dedi.Yazar Zeki Çelik de kitap fuarının takdire şayan olduğunu dile getirirken, kitapseverlerin ilgisinden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade etti. Çelik, "Bugüne kadar yeterince ilgi göremedik. Yıllarca bunun stresini yaşadık. Allah razı olsun başkanımızdan ve bütün yetkililerden" diye konuştu.

'BİZ BİLE ŞAŞIRDIK'Fuarı organize eden AS Fuarcılık Proje Müdürü Tahsin Külcüoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederken, "Isparta'da 4'üncü kez düzenleniyor. Halktan ve öğrencilerden çok fazla ilgi var. Bizim planladığımız 60 bin öğrenci var. 60 bin öğrencimizi günlük 12-14 bin öğrencimizi fuara taşıyoruz. 311 yayın evi katılıyor. Bu sene organizasyonların daha iyi olduğunu söylüyor 192 yazarımız. Etkinliklerimizde günlük 40 yazarımız söyleşi ve imza etkinliği yapıyor. Toplamda 100'e yakın stant bulunuyor. Kapı girişinde Orman Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir kampanya ile her kitap alan öğrencilerimize bir kitap fidanı hediye ediyoruz. Toplamda 50 bin kumbara basıldı. Bu kumbaralar hem para biriktirme alışkanlığını kazandırmak hem de kitap almaları adına sağlandı. Kapı girişlerinde toplamda 30-45 bin arası girişimiz var. Geçen pazar günü 60 bine yakın giriş oldu. Biz bile şaşırdık. Kitapların çok uygun olduğunu söylüyorlar. İlk 3 günde 1 tona yakın poşet bastırmıştık ve bitti. Şu anda başka yerlerde fuar var. Bu fuarın onlardan daha iyi olduğunu söylüyorlar. Tabii bunun yayınevleri söylüyor. Halk bu sene kitap fiyatlarının uygun olduğunu söylüyor" dedi.

'BİR STANTTA GÜNLÜK ORTALAMA 1-4 BİN ARASI KİTAP SATILIYOR'İçeride 1,5 milyon kitap olduğuna dikkati çeken Külcüoğlu, "Kitapları 8 tırla getirdik. Günlük ortalama 5-10 bin lira arası ciro çekiyorlarmış. Her bir stantta günlük ortalama 1-4 bin arası kitap satılıyor. Muazzam bir rakam bu. Çünkü Isparta'nın nüfusu 240 bin. Üniversite öğrencisi 60 bin, normal öğrenci nüfusu 80 bin. Topladığımızda 500 binlik nüfuslu yerde bu kadar kitap satılması, bu kadar ilgi görmesi Ankara'da devam eden başka bir kitap fuarının önüne geçmesi çok çok güzel bir duygudur" diye konuştu.

ZİYARETÇİLER MEMNUNKitap fuarını ziyaret edenlerden Betül Işık, "Kitap fuarı çok güzel, her yer hareketli görünüyor. Ayrıca buradaki insanların enerjileri de çok güzel. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi. Kitap fuarına gelen Beytullah Kara, "Çok güzel ve profesyonel bir fuar olmuş. Daha organize çalışılmış. Ücretsiz servisler olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Memnunuz fiyatlar uygun, bol bol kitaplarımız aldık" diye konuştu.Ispartalı yazar Bekir Manav, "Isparta Kitap Fuarı'nda bütün Isparta'yı kapsayan fuar oldu. Yazarlar olarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öğrencilerimiz teşrif ediyor. Bütün sivil toplum örgütleri, Kuran kursu yurtlarına varıncaya kadar herkes geliyor. Hafta sonu ve akşamları muazzam katılımlar oluyor. Harika bir fuar yaşıyoruz. Başta Ankara olmak üzere bütün illerde düzenlenen fuara bir örnektir" dedi.Öte yandan 4. Kitap Fuarı'na hafta sonu ise on binlerce kitapsever akın etti. Kitapseverler, yazarlarla buluştu, kitaplarını imzalattı, söyleşilerine katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kitap fuarından detaylar-RÖP 1: Tahsin Külcüoğlu-Fuara katılanlarla röportaj-Ziyaretçilerin kitap alışverişi yaparken görüntüleri-Detaylar

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Gaziantep'te Gaptarım ve Gapfood fuarları açıldı

GAZİANTEP'te 11'inci Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 16'ıncı Gapfood Gıda fuarları açıldı.Gaziantep Sanayi Odası, Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Güneydoğu İhracatçılar Birliği desteğiyle Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki fuar açılış programına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve davetliler katıldı. Fuara başta Gaziantep olmak üzere, Ankara, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa ve Trabzon'dan 150 firma katılıyor. Tarım makinaları, güneş paneli, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri gibi ürünlerin sergilendiği fuarları yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret etmesi amaçlanıyor.'GAZİANTEP ÜRETEN BİR ŞEHİR'Açılış programında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, fuarların kent için önemli olduğunu ifade ederek, Gaziantep'in üreten bir şehir olduğunun altını çizerek, "Gaziantep her anlamda Türkiye için önemli bir kent. Ülkemiz cephede gencecik çocuklar silahlı mücadele verirken, Gaziantep'in savunma sanayisini destekleyen bir sanayisi var. Gaziantep üreten bir şehir. Buna kentte yaşayan herkesin katkısı var. Gaziantep'i fuarlar şehri yapan herkese minnettarız. Biz birlikte büyüyoruz. Tarım dediğimiz aslında Gaziantep sanayisinin bel kemiği. Sulanabilir alanlarımız daha çok artıyor. Tarımda hangi sektörü ele alırsak alalım hiçbir şey bir önceki seneden kötü değil' dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, tarımda yenilebilir enerjiyi kullanarak maliyetleri düşürmeyi hedeflediklerini belirterek, çiftçilerin önündeki engelleri kaldırıp daha az maliyetle daha kaliteli ürünü üretip pazar çeşidinin arttırılması gerektiğini vurguladı.Konuşmaların ardından ziyaretçiler fuardaki stantları dolaştı. Fuarın 7 Mart tarihine kadar açık olacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Açılışa katılanlarFuardaki stantlarVatandaşların stantları dolaşması Davut Gül'ün konuşmalarıFatma ŞAhin'in konuşmalarıKurdele kesimi

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP

Kaynak: DHA