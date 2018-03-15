Dha Yurt Bülteni-14

Bolu'da ev eşyalarının içinde kaçak tütün ele geçirildi

BOLU'da, polisin durdurduğu 2 ayrı kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada fırın, bulaşık ve çamaşır makinesi ile zeytin tenekeleri içine gizlenmiş halde, piyasa değeri 210 bin TL olan, 14 bin 890 paket kaçak sigara, bin 460 paket kaçak pipo tütünü ve 98 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde yol uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada, 2 ayrı kargo firmasına ait kamyon durduruldu. Ekipler, kamyonlarda detaylı arama yaptı. Ev eşyalarının bulunduğu kargo kamyonlarında fırın, zeytin tenekesi, çamaşır ve bulaşık makinesi içinde gizlenmiş halde 14 bin 890 paket kaçak sigara, bin 460 paket kaçak pipo tütünü, ve 98 paket kaçak nargile tütünü bulundu. Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin 210 bin TL olduğu öğrenildi.

Polis, kargo kamyonlarındaki ürünlerin alıcı ve satıcısını tespit edilmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aramalardan görüntü

-Zulalardan kaçak ürünlerin çıkarılması

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Çanakkale'de Sarıçay'a indirilmek istenen teknenin üstüne vinç düştü

ÇANAKKALE'de boyama ve bakım işlemleri tamamlanan 'Dardanelles-1' isimli tekne vinç ile denize indirilirken, vincin ana dişlisinin kırılması sonucu teknenin bir bölümü sulara gömüldü. Teknenin üstüne düşen vincin bomu nedeniyle tekne ve vinçte maddi hasar meydana geldi.

Vinç kazası bugün saat 16.00 sıralarında Sarıçay'da meydana geldi. 'Dardanelles-1' isimli tekne vinç yardımı ile denize indirildiği sırada, vincin anadişlisi kırıldı. Kırılma ile birlikte tekne suya düştü. Vincin bomu da teknenin üzerine düştü. Olay sonrası tekne kullanılamaz hala geldi. Vinçte maddi hasar oluştu. Kaza sırasında teknenin içinde bulunan sahibi Yusuf Yeğin (60) ve arkadaşı Okan Erturan (53) kazayı yara almadan atlattı. 17 GE 997 plakalı vinci kullanan Yusuf Görmez ise, tedbir amaçlı kendi imkanlarıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine gitti.

Olay esnasında teknede bulunan tekne sahibi Turgay Yeğin kazayı şöyle anlattı: "Teknelerin bakımlarını yaparız. Bu bakım bitti. Vinç yardımı ile denize indirmek istedik. Tekne tam suya ineceği sırada vincin anadişlisi kırıldı. Kırılınca tekne düştü. Vinçte onun üzerine düştü. Tekne pert oldu. Kazanın olduğu sırada biz teknenin içerisindeydik. Vinç düşünce tekneyi parçaladı. Teknede iki kişiydik" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (HD)

-Sarrıçay'da üzerine vinç düşen tekneden genel ve detay görüntü.

Turgay Yeğin ile röp.

Haber-Kamera Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,

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MEYDANKİ KASABASI TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'e yönelik kıskaç her geçen saat daraltılırken, merkezin etrafındaki, kasaba ve köyler de tek tek alınıyor. Bazı yerlerde de şiddetli çatışmalar yaşanıyor. TSK'ya bağlı komandolar, ÖSO güçlerinin de desteğiyle bugün Meydanki kasabasını kuşattı. Yaşanan çatışmaların ardından TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, kasabayı ele geçirdi. Meydanki Barajı'nın yakınındaki stratejik Meydanki kasabası teröristlerden temizlenirken, sivillerin günler öncesinden bölgeyi boşalttığı öğrenildi.

Haber: İrfan SAPMAZ/SURİYE,

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Eşiyle tartıştı, falezlere çıktı

ANTALYA'da, tartıştığı eşinin evi terkmesi nedeniyle bunalıma giren Sedat K., 50 metre yüksekliğindeki falezlerden atlamak istedi. Yaklaşık 2 saat falezlerin kıyısında bekleyen Sedat K'yı, su verme bahanesiyle yaklaşan polis ekipleri yakalayarak bulunduğu yerden aldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmet Manavoğlu Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. İddiaya göre Sedat K., bir süredir sorun yaşadığı eşi Habibe K., tartıştı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine yine iddiaya göre Habibe K. evi terk ederek kadın sığınma evine gitti.

Eşinin evi terk etmesi üzerine bunalıma giren Sedat K., bugün falezlerin kıyısına gelerek intihar edeceğini söyledi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, Sedat K.'yı eyleminden vazgeçirmek için uzun süre çaba gösterdi. Falezlerin kıyısına iyice yanaşan ve kimseyi kendisine yaklaştırmayan Sedat K'ye polis ekipleri su vermek bahanesiyle yaklaştı. Ekipler bu sırada dalgınlığından faydalandıkları Sedat K.'yi yakalayarak bulunduğu yerden aldık.

Polisin elinden kurtulmaya çalışan Sedat K., "Bırakın işte ölüp gideyim, Allah aşkına bırakın beni" diyerek ağladı. Polislerce sakinleştirilen Sedat K., daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiye ve ambulansın görüntüsü

polisler ve sağlık ekibinin şahısla konuşmaları

Şahsın telefonla konuşurken görüntüsü

Polis şahsı bulunduğu yerden alması

Şahsın sinir krizi geçirmesi

Sağlık ekibinin müdahalesi

Şahsın ambulansa götürülmesi

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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Samsun'da Yabancı Uyruklular Polikliniği açıldı

SAMSUN İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uluslararası koruma başvuru sahibi yabancıların birinci basamak sağlık hizmeti alabilmeleri için düzenlenen 'Yabancı Uyruklular Polikliniği' açıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD) uygulayıcı ortağı olduğu 'Türkiye'de Uluslararası Koruma Başvurusu Sahipleri için Koruma Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında kurulmuş olan, çok yönlü destek merkezinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uluslararası koruma başvuru sahibi yabancıların birinci basamak sağlık hizmeti alabilmeleri için düzenlenen 'Yabancı Uyruklular Polikliniği' açıldı. Poliklinikte 2 doktor ve 2 hemşire görev yapacak. Doktor ve hemşirelerden birer tanesi Suriye uyruklu olup, 8 tane de tercüman olacak. Polikliniğin ilk gününde sığınmacılar muayene olmak için sıra beklediler. Sığınmacılar açılan poliklinikten memnun olduklarını ve yetkililere teşekkür ettiler.

İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Bahariye Caddesine açılan polikliniğin açılışına Samsun Valisi Osman Kaymak, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İl Sağlık Müdürü Yrd.Doç.Dr. Muhammet Ali Oruç katıldı.

'TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 4 MİLYON MÜLTECİ VAR'

Açılış öncesi konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Ülkemiz özellikle Suriye ve Irak savaşından sonra yabancı göçlerle karşı karşıya kaldı. Sınırlarımızdan çok sayıda yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'ye girmesiyle karşı karşıya kaldık. Bu durumda Avrupa devletlerin botları patlatarak insanların ölümüne neden olduğu bir ortamda bizlerde Osmanlının evladı olarak kapımıza gelen insanları Cumhurbaşkanımızın talimatları ve bakışı çerçevesinde onları misafir olarak kabul ettik. Onlar bizim misafirlerimizdir dedik ve şuanda ülkemizde 3.5-4 milyona yakın mülteci var. Bunlar için de yaklaşık 20-25 milyar lira paralar harcanıyor" dedi.

'SAMSUN'DA 20-25 BİN MÜLTECİ VAR'

Samsun'da yaklaşık 20-25 bin mültecinin olduğunu belirten Vali Kaymak, "Bu insanlar bizim misafirlerimiz. İlimizde yaklaşık 20-25 bin mülteci var. Bunların her türlü ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor. Onlara verdiğimiz kimlik kartları ile Türk vatandaşları gibi okullarda eğitim görüyorlar, hastanelerde tedavi görüyorlar. Eğer bir hastaları veya sakatları varsa Türk vatandaşların yararlandığı şekilde onlara bakım ücreti veriliyor. Tüm bunlar Türkiye'nin gücünü gösteren gelişmelerdir. Türkiye gücünü milletinden alıyor. Buradan sonra da Canik ilçesinde de poliklinik açacağız" diye konuştu.

'BÜTÜN BUNLAR TÜRKİYE'NİN GÜCÜDÜR'

Samsun'da yaşayan göçmenlerin pek fazla sorunlu olmadığını ifade eden Vali Kaymak, "Diğer illerde yaşanan göçmenlerle ilgili sorunlar ilimizde yaşanmıyor. Buraya gelen vatandaşlar uyumlu, Samsun vatandaşı ile iç içe, anlayış içerisinde yaşıyorlar. Samsunlular da bunları misafir olarak görüyor ve insani yönden davranıyor. Bu yönünden dolayı Samsunlulara teşekkür ediyorum. Keşke bu savaş olmasaydı ve insanların yerlerinden çıkmasaydı ama hepimiz biliyoruz ki uluslararası güçler Kuzey Suriye'de böyle bir oyun içerisindeler. Şuanda Afrin'deki kahramanlarımız Afrin'e girmek üzereler. Bütün bunlar Türkiye'nin gücüdür" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yabancı Uyruklu Polikliniğin açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından Vali Kaymak, polikliniği gezerek muayene olan mültecilerle sohbet etti.

Görüntü Dökümü-HD

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-Mültecilerin sıra beklemesi

-Kayıt olmaları

-Muayene olmaları

-Mülteci ile röportaj

-Samsun Valisi Osman Kaymak'ın konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Vali Kaymak'ın polikliniği gezmesi

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA

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Bir müşterinin bankadan çektiği parayı alıp kaçan 3 kişi yakalandı

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki bir banka şubesinden yüklü miktarda nakit çeken bir müşterinin elindeki para poşetini alarak kaçan 3 kişi polisin takibiyle, yakalandı.

Bugün saat 16.30 sıralarında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içindeki bir banka şubesinden yüklü miktarda nakit çeken bir vatandaş, paraları poşete koyarak dışarı çıktı. Şubenin önünde bekleyen 3 kişi, bankadan çıkan ve tekstil işi yaptığı öğrenilen müşterinin elindeki poşeti alarak kaçmaya başladı. Olayı gören çevredekiler polise soygun ihbarında bulunurken, şüpheliler 35 GG 534 plakalı hafif ticari araca binerek kaçmaya başladı. Şüpheliler ile polis arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Şüphelilerin kaçtığı araç, İzmir Çevreyolu'nun Buca ayrımı yakınlarında durduruldu. Araçtaki üç şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Araçta ise çok sayıda 100 TL'lik banknot bulundu. Öte yandan parası çalınan vatandaş ile fason tekstil ürünleri üretimi yaptıkları öğrenilen şüpheliler arasında ticari anlaşmazlık bulunduğu ve paraları bu yüzden aldıkları da öne sürüldü. Polis araçtaki paralara el koyarken, henüz sayımının yapılmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Araçtan görüntü

Paralardan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Davut CAN/ İZMİR,