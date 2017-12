Dha Yurt Bülteni-12

Mardin'de 52 kilo ağırlığında tuzaklanmış patlayıcı bulundu







Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde gerçekleştirilen oparasyonlarda, PKK'lı teröristlerce mutfak tüpü içerisinde yerleştirilmiş 52 kilo patlayıcı, anti tank mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesinde arazi tarama faliyetinin düzenlediği belirtilerek, "Terörle mücadele kapsamında arazi tarama faaliyetleri esnasında taşlar arasına gizlenmiş, 12 kiloluk mutfak tüpleri içerisine yerleştirilmiş 50 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiş olup, patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edilmiştir" denildi.



YOL KENARINDA CEPHANE ELE GEÇİRİLDİ



Valilik açıklamasında, 29 Aralık'ta Kızıltepe ilçesinde terörle mücadele kapsamında yol arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildiği ve yol kenarında bir sırt çantası içerisinde, 6 adet anti tank mühimmatı, 2 kilo pilastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, 8 adet elektrikli fünye, 6 adet elektronik devre düzeneği, 3 adet pil, 1 adet Kumanda ele geçirildiği de belirtildi. Ele geçirilen malzemelerin olay yeri inceleme birimi tarafından muhafaza altına alındıktan sonra kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtilen açıklamada, "Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.



Haber: MARDİN,



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnlerine kadar sıfırlayacağız bunları (3)



ŞEHİDİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 4'üncü sınıf emniyet müdürü Ufuk Baysan'ın, Beyköy Beldesinde bulunan evini ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyareti sırasında basın mensupları eve alınmazken, dışarıda bekleyen çocuklara korumaları tarafından oyuncak dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evden çıktıktan sonra kendisini yanlarına çağıran vatandaşlara saatini göstererek 'Zamanımız yok' işareti yaptı. Erdoğan, vatandaşları selamladıktan sonra şehidin evinden ayrılarak kendisini Beyköy spor sahasında bekleyen helikopterine gitti. Erdoğan daha sonra helikopterle kentten ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Vatandaşlardan görüntüler



-Oyuncak dağıtılması



-Erdoğan'ın vatandaşları selamladıktan sonra makam aracıyla ayrılması



-Detaylar



Süre: 04.18 Boyut: 262 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



Başbakan Yıldırım: Gün, birlik olma ve beraber olma günüdür (3)



BAŞBAKAN: SİTTİN SENE İKTİDAR YÜZÜ GÖREMEZ



Isparta'da CHP'lilerin KHK'nın 121'inci maddesiyle ilgili eleştirilerine sert sözlerle yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım, "İktidara muhalefeti, ülkeye, ülke çıkarlarına muhalefet etmek sanıyorlar. Her gittikleri yerde Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Türkiye'nin güvensiz olduğunu söylüyorlar. Bu ülkede iktidar alternatifi olan ana muhalefet partisi bu kafayla giderse sittin sene iktidar yüzü göremez" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Burdur il kongresinin ardından Ak Parti Isparta il Başkanlığı'nın kongresi için Isparta'ya geçti. Işıkkent Kapalı Spor Salonu'ndaki kongreye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ak Parti Genel Merkezi üst düzey yöneticileriyle çok sayıda Ak Partili milletvekili katıldı. Ispartalılara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılının hayırlara, mutluluk, barış ve kardeşliğe vesile olmasını dileyerek, 81 milyonun yeni yılını kutladı. Yıldırım, "15 yıllık Ak Parti iktidarı döneminde Türkiye'yi içine düştüğü zorluklar, sıkıntılara karşı verdiğimiz çetin mücadelelerde Isparta hep bizimle oldu, birlikte yürüdü. Biz de Isparta'nın o muhteşem halılarının desenleri gibi memleketimizin farklılıklarını zenginlik olarak görüyoruz. Memleket aşkına, millet aşkına yağmurlar altında daha çok ıslanacağız" dedi.



KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER



KHK'nın tartışılan 121'inci maddesiyle ilgili Isparta'da da konuşan Başbakan Yıldırım, "Bilen de bilmeyen de konuşuyor. Neymiş efendim hükümet sivillere koruma getirmiş, bu günün birinde kötüye kullanılırmış. Ne diyor, darbeye karşı duranlara, niye koruma getirdiniz. Kim diyor, ana muhalefet partisi başkanı diyor. Sen sıcak evde otururken bu millet meydanlardaydı ey Kemal bey, kendine gel, kendine gel" dedi.



DARBEYİ ÖNLEYENLERİ KORUMAYIP DARBECİLERİ Mİ KORUYACAĞIZ?



O gün meydanlara inen, darbecilere dünyayı dar eden vatandaşlara, sivillere sorgu-sual, mahkeme, dava olmayacağını belirten Yıldırım, "Şimdi çıkmışlar, niye bu insanlara kanuni koruma getiriyorsunuz. Kime getireceğim kardeşim. Darbeyi bastıran, önleyen bu insanlara koruma getirmeyip darbecileri mi koruyacağız. Kemal bey artık FETÖ'cü ağzıyla konuşmayı bırak da darbeye karşı aslanlar gibi duran şehitlerimizin, yakınlarının, gazilerimizin ruhunu yok edecek bu davranıştan vazgeçin. Bu düzenleme her yönüyle hukukidir ve tamamen 15 Temmuz darbesinin bastırılmasına yönelik vatandaşlarımızı korumayı amaçlamaktadır. Bunun dışında söylenen ne varsa doğru değil, maksatlıdır" diye konuştu.



'ANA MUHALEFET BU KAFAYLA SİTTİN SENE İKTİDAR OLAMAZ'



Bu düzenlemenin polis ve askerler için 1.5 sene önce yapıldığını dile getiren Başbakan, "O gün ses soluk yok, kimse bir şey demiyor. Bugün yanlıştır, bu darbe yapmayı teşvik eder, çeteleşmeye sebep olur. Hele hele bir CHP'li vekil var ki, alçaklıkta sınır tanımıyor. Bu insanlara hakaret, küfür etmekten geri durmuyor. Şimdi bunun hesabını yargı karşısında verecek. Şehit yakınlarına, gazilere vatandaşa bunun hesabını verecek. Yağma yok. Köpeksiz köyde değneksiz gezeceğini mi zannediyorsun. Bu diriliş destanını 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. İktidara muhalefeti, ülkeye, ülke çıkarlarına muhalefet etmek sanıyorlar. Her gittikleri yerde Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Türkiye'nin güvensiz olduğunu söylüyorlar. Bu ülkede iktidar alternatifi olan ana muhalefet partisi bu kafayla giderse sittin sene iktidar yüzü göremez. Ondan sonra da milletten destek bekleyeceksin, avucunu yalarsın" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Salon içinden görüntü



Bayrak sallayanların görüntüsü



Başbakan partililerle selamlaşması



Detaylar



193 MB/// 01.44"



HABER: Mehmet ÇINAR- Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ISPARTA,



Erciş'te sıcak kışta sahilde piknik keyfi







Van'ın Erciş ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını fırsat bilenler açık alanlara çıkıp piknik yaptı. Sahil yolunda yürüyüş yapanlardan kimisi de kitap okumayı tercih etti.



Erciş'te kış mevsiminde kapalı alanlarda oturanlar, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle açık alanları tercih etti. 2017 yılının son gününü tam bir yaz havasında geçiren Ercişliler, Sahilkent Mahallesi'nde bulunan sahil yolunda piknik yaparak vakit geçirdi. Kış mevsiminde havanın sıcak olmasına çok şaşırdıklarını belirten vatandaşlar, önceki yıllarda soğuktan evlerinden dışarı çıkamazken, 2017 yılının son gününde sıcak havayı fırsat bilip aileleriyle birlikte piknik yaptıklarını söyledi.Sahil yolundaki sıcak havada kimi vatandaş yürüyüş yapıp stres atarken, kimisi de kitap okumayı tercih etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Sahilde sıcak havada yürüyüş yapan aileler



-Engelli çocuklarıyla sahilde yürüyen bir aile



-Sahilde kitap okuyup çay içen bir vatandaş



-Ailelerden genel ve detaylar



Kenan AŞÇIOĞLU/ERCİŞ (Van),



Vali Ustaoğlu, asker ve polisleri ziyaret edip, yeni yıllarını kutladı







Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni yıla saatler kala, Mutki ilçesinde görev yapan asker ve polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Ustaoğlu, 2017 yılında güvenlik güçleri terörle mücadelede nasıl kararlı çalışma sergilediyse, 2018'de de bu mücadelenin aynı şekilde sürdüreceklerini söyledi.



Bitlis Valisi Ustaoğlu beraberinde Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç ile birlikte Mutki ilçesinde görev yapan asker ve polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. İlk olarak Mutki İlçe Jandarma Karakol Komutanlığ'ını, ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Ustaoğlu,burada görev yapan asker ve polislerin yeni yıllarını kutladı. Daha sonra yolda denetim yapan polisleri ziyaret eden Vali Ustaoğlu, Mutki'de 24 saat görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yıllarını kutladıklarını belirterek şöyle konuştu: "2017 yılının son gününde mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat gözünü kırpmadan çalışan kahramanlarımıza moral vermek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına bu günü güvenlik güçlerimize ayırdık. Devamında da yine ziyaretlerimiz olacaktı. Arkadaşların görev başında morallerini yüksek olmasını yerinde görmek beni çok mutlu etti. İlimizin en ücra köşesinde her yere hakim olan devletimiz var. Allah'a şükür teröre göz açtırmayan ve saha bırakmayan çalışmalarla her yere hakimiz. Bu anlamda da 2017 yılında terörle mücadelede nasıl karalı bir çalışma sergilediysek, 2018 yılında da bu mücadeleyi aynı şekilde sürdüreceğiz. Ona göre de hazırlıklarımız var. Gece gündüz kar- kış demeden bu mücadelede vatandaşımızın güven ve huzur içende uyuması için çalışmalarımız devam edecek. Bu duygularla 2018 yılının güzel geçmesini temenni ediyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Vali İsmail Ustaoğlu'nun Mutki İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyareti



-Nöbet tutan polislerin yeni yılını kutlaması



-İlçe Jandarma ziyareti



-Nöbet tutan askerlerin yeni yılını kutlaması



-Genel ve detaylar



Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,