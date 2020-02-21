DHA YURT BÜLTENİ - 11

21.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:59

İdlib şehidi Ertürk son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün (25) cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk için Bahaettin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehit oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken Osman Ertürk, "Beni bırakma oğlum" diyerek tabuta sarıldı. Gözyaşlarına boğulan kardeşi Yasin ve annesi Hatice Ertürk ise yakınlarının yardımlarıyla ayakta durdu. Çok sayıda yakını da şehidin tabutuna kapanıp ağladı.

Gaziantep İl Müftüsü Yardımcısı Ramazan Yıldırım'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınan Ertürk'ün cenazesi, cenaze aracına taşındı. Ertürk'ün cenazesi, Asri Mezarlık'a götürülerek şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Ertürk'ün 2 yıldır TSK'da görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,

====================

Leyla'nın annesinden mahkeme başkanına: Farz edin ki Leyla sizin kızınız

GİZLİ TANIĞIN İFADELERİNİ KABUL ETMEDİDuruşmanın tek tutuklu sanığı Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir, savunmasında, gizli tanık beyanlarını kabul etmedi. Gizli tanık beyanında bahsi geçen muhtarla tartışmasını kabul eden Aydemir, "Muhtarla tartışma sebebim, köyde arama yapılmamasıydı. 18 gün boyunca Leyla'yı canlı bulma ümidiyle peşindeydik. Leyla benim peşimden evden çıktı. Ancak Leyla tahta kapıdan çıktığında ben bahçedeydim. Buna ilişkim tanıklarım var. Gizli tanık keşke beni izleseydi. Ayrıca Nihat ağabeyimle aramda husumet yoktur" ifadelerini kullandı.

Baba Aydemir ise beyanında, gizli tanığın belirttiği gibi kardeşlerinin kaçak yollarla yurt dışına çıkmadığını ve yasal yollarla çıktığını söyledi. Gizli tanığın, ailesinin PKK'yla bağlantılı olduğu yönündeki iddiasını reddeden Aydemir, "Çocuğun bulunduğu gün Yusuf'a tokat atmam doğrudur. Yusuf muhtara 'Sen ilk başta köyü aratsaydın, böyle olmazdı' diyerek kızdı, jandarma araya girdi. Leyla kaybolduğu gün eve gelip Leyla'ya bakmak için dışarı çıktığımda Yusuf, Musa ve Cüneyt dışarıdaydı. Hatta sorduğumda yeğenim Leyla'nın köyün içine doğru gittiğini söyledi. Gizli tanık beyanlarını kabul etmiyorum" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına duruşmaya katılan avukat, dinlenen tanık beyanları ve deliller göz önüne alınarak tutuksuz sanıkların tutuklanmasını ve tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Geçen celse davaya katılma talepleri reddedilen UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği bu duruşmada da davaya katılma talebinde bulundu. Ailenin avukatı da kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının talebinin ölçüsüz olması, aile avukatının talebinin gerekçeden yoksun olması ve UCİM Derneği'nin de suçtan zarar görmemesi nedeniyle bütün taleplerin reddedilmesini istedi.Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile avukatı ve UCİM Derneği'nin taleplerini de reddeden mahkeme heyeti, ifadesi alınmayan iki tanığın zorla getirilmesine ve eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı 27 Nisan 2020'ye erteledi.

AÇIKLAMA YAPTILARDestek için duruşmayı takip eden UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, Erzurum Barosu, Ağrı Barosu avukatları duruşma sonrası açıklama yaptı. Mahkeme heyetinin UCİM'in müdahillik talebini yine kabul etmediğini söyleyen Genel Başkanı Saadet Özkan, şöyle konuştu:

"Leylamız için burada olduk. Bugün STK'lardan, basından, sosyal meydadan rahatsız olanları hiç anlayamıyoruz. Çünkü, eğer biz burada olmasaydık, ne olacaktı, dava hangi hale getirilecekti? Zaten geçen celse tanıkların ifadelerini bir bir nasıl değiştirdiğini hep birlikte gördük. Savcının geçen celse tutuklama talebi vardı, bu sefer bazı tutuklamaları da kaldırdı. Bizim burada da kafamızda soru işaretleri uyandı. Davada somutlaşmış durumların, soyutlaşmış bir hale getiriliyor olmasını da anlamış değiliz. Yani bugün Leyla'nın katillerinin hep birlikte nasıl organize olduklarını görüyoruz. Biz organize olmuş katillere karşı buradayız. Organize edilmiş bir suça, anlaşmaya karşı buradayız. Leyla için sesimizi gür çıkaracağız. Müdahillik talebimiz kabul edilmedi, konuşturulmadık. Biz kanarya sevenler derneği değil, çocuk istismarı ile mücadele derneğiyiz. Leyla'yı örgütlü bir biçimde aç bıraktılar, dondurucuya koydular, ardından kıyafetleri çıkardılar, sonrasında da bir suyun kenarına adice attılar. Katiller ve onları koruyanlar adalet önünde hesap verecekler."Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise Leyla cinayetinin takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu ülke Leyla'yı hiç unutmadı" dedi.UCİM Türkiye Hukuk Koordinatörü Adem Yaprak ise, "Sanık kürsüsünde yer alanlar, iyilik meleği olduklarını iddia ettiler. Küçücük yaşta bir çocuk öldürüldü, orada iyilik meleği varsa bir tek o çocuktu. Bizim için bu aşamadan sonrada Leyla'yı öldüren veya öldürenleri ortaya çıkaracak, ortaya çıkmasına yardımcı olacak birisi varsa o işte bizim için iyilik meleği olacak" diye konuştu.

TUTUKSUZ SANIKLARI İFADE VERDİAğrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ilk olarak tutuksuz sanıklar ifade verdi. Sanıklardan amca Musa Aydemir, uydu görüntüsü takibi için dilekçe verdiğini söyleyerek, "Uydu görüntüsü izlenmesi için dilekçe vermiştim. Teknoloji gelişmiş faydası olur diye. Beyanların aksine yeterli arama yapmadıkları için sürekli jandarmanın peşindeydim. Ben emniyet ve MİT'ten de destek istenmesini istedim. Ama farklı prosedürler varmış diye olmadı" dedi.

Leyla'nın babası Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir de "Kaçırılma günü oturduğum yerden bir şey görünmüyordu. Jandarmadan kaçtığım tanık beyanlarında var. Ancak 18 gün boyunca jandarma köpekleriyle garajımda kaldı. Ben kimseye 'çocuğu kırık camlı araba götürdü' demedim. Beyanları kabul etmiyorum" diye konuştu.

ABLA: 'LEYLA 5 DAKİKADA KAYBOLDU'Leyla'nın ablası Arzu Aydemir ise tanık olarak dinlendi. Abla Aydemir, aile bayramlaşmaya gittiklerini anlatarak, "Köyde taziye vardı. Bizimkiler gidip, geldikten sonra topluca kahvaltı yaptık. Babam başka köye gitmişti. Yusuf amcam, kahvaltı yaparken geldi. Bir süre sonra amcam Yusuf dışarı çıktı. Peşinden oğlu Ümeyir çıktı. O çıkınca Leyla da çıktı. Leyla için ocağa süt koymuştum. Babam gelip, gideceğimizi söyledi. Annemle dışarı çıktık, Leyla'yı almak için. Leyla yoktu. Aramaya başladık. Bir süre sonra annem ağlayıp, dövünmeye başladı. Süt kaynamadan Leyla kayboldu. Ortalama 5 dakika sürede kayboldu" dedi.

GİZLİ TANIK: 'MUHTEMELEN ÇOCUĞU SATACAKLARDI'Daha sonra mahkeme başkanı, gizli tanığın verdiği ifadeyi okudu. İfadede şu anlatımlar yer aldı: "Leyla evinin önünde Yusuf'un yanındaydı, Ümeyir denilen küçük çocuk da oradaydı. Bir süre sonra Yusuf'un yanında sadece Ümeyir vardı. Yusuf kendi evlerinin karşısındaki evin ahşap kapısına yaslanmış, elleri cebinde tedirgin hareketleri ile çevreyi kontrol ediyordu. Sonra Şükran Aydemir dışarı çıktı, Leyla'yı sordu. Yusuf köy içine doğru gittiğini söyledi. Şükran köy içerisinde çocuğu aramaya başladı. Sonrasında dövünüp, bağırıp, çağırmasından çocuğa bir şey olduğunu sandım, ancak çocuk ortada yoktu. Şükran'ın çocuğun başına bir şey geldiğini anladığı için bu şekilde dövündüğünü düşündüm. Leyla'yı Yusuf'un yanında görmem ile Şükran'ın evden çıkıp Yusuf'a Leyla'yı sorması arasında en fazla 10 dakika geçmiştir, bu kadar bile olmayabilir. Ben köy içinde dolaşıyordum, bu sebeple onları gördüm, beni gördüklerini sanmıyorum. Olay esnasında köy içi boştu, herhangi bir araç, insan yoktu. "

"Aile içerisinde susma yönünde karar alındığını duydum" diyen gizli tanığın ifadesinin devamında şunlar kaydedildi: "Çünkü hiç kimse bu konu ile alakalı tek kelime konuşmuyor, hal ve hareketlerinden bu olayın kimin yaptığını herkesin bildiğini düşünüyorum. Ayrıca aramalara ben de katılmıştım. Aramalarda Yusuf sanki anahtarlarını düşürmüş gibi bir yere bakarak, arıyordu. Arama yapıyor gibi gözükmek için böyle davrandığını düşünüyorum. Leyla'nın kaybolduğu haberinden sonra Yusuf sarhoş gibiydi, çökmüş bir haldeydi. Çocuğa bir şey olmayacağını, köy içerisinde bir yerde olduğunu söyleyip bu halde olması, Leyla'nın kaybolmasından dolayı bu halde olmadığını gösteriyordu. Çünkü telaş yapanlara 'sakin oldun' diyordu. Hatta Leyla'nın cesedinin bulunduğu gün Musa ile Yusuf, muhtarın oğlunu dövdü. Ceset bulunduğunda Yusuf askere küfrederek, milleti galeyana getirmeye çalıştı. Ancak Nihat, Yusuf'u birkaç tokat atarak susturdu, çok kalabalık bir ortamdı, en küçük bir çatışmada onlarca insan ölebilirdi. Leyla ikinci planda olacak ve katilleri rahatlayacaktı. Bu hareketlerin de planlı olabileceğini düşünüyorum. İlk başta söylediğim gibi bu işi kim yapmış, kimler yardım etmiş bilmiyorum, görmedim. Ancak Leyla kaybolmadan önce Yusuf'un yanındaydı, 5 dakika sonra Leyla'nın Yusuf'un yanında olmadığını ve Yusuf'un çevreyi kontrol eder şekilde sağa sola baktığını, Leyla'nın annesi Şükran'ın da birkaç dakika sonra Yusuf'un yanına geldiğini ve Leyla'yı sorduğunu gördüm. Bildiklerim bundan ibarettir. Leyla, Nihat'ın en sevdiği kızıydı, bundan dolayı Nihat'a ders vermek için Leyla'yı seçtiklerini tahmin ediyorum. Bir de muhtemelen çocuğu satacaklar. Çocuk küçük olduğu için tekrar anne-babasını bulması mümkün olmayacaktı, bu benim tahminim, ayrıca köyde dönen dedikodular."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Dava sonunda adliyeden çıkan avukatlar-Leylanın akrabaları ve babası Nihat Aydemir'in adliye binasından ayrılması -UCİM heyetinin slogan atması -UCİM Genel başkanı Saadet Özkan2ın konuşması -UCİM genel başkan yardımcısı Yücel Ceylanın konuşması-Avukat Adem ve Ouzhan Akyüz'ün konuşması Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ AĞRI,

=================

Suriye'ye tank sevkiyatı (2)

SURİYE'YE ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYORSuriye'ye gitmek için farklı illerdeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlar ile tank taşıyan TIR ve askeri araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'den geçti. Konvoydaki araçların Suriye'deki bölgelere konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), -

==================

Elazığ'da, ağır hasarlı okulların yıkımı sürüyor

ELAZIĞ Sivrice merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde ağır hasar oluşan okulların yıkım işlemleri sürdürülüyor. Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Lisesi ile Elazığ Lisesi'nde yıkım çalışmalarına başlandı. Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören okullarda okuyan öğrencilerin başka okullara naklinin yapılmasının ardından ekipler, harekete geçti. Merkezde bulunan ve ağır hasar oluştuğu belirlenen, 1970 yılında yapılan Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Lisesi ile 1964'te yapılan Elazığ Lisesi'nde yıkım çalışmalarına başlandı. Elazığ genelinde 200 okuldan 14'ünün ağır hasarlı olduğu belirtilirken, diğer hasarlı binaların ise yıkımına başlanacağı kaydedildi.Ağır hasarlı okullarda eğitim gören yaklaşık 11 bin öğrencinin geçici süreliğine başka okullara nakil işleminin gerçekleştirildiği ve pazartesi günü dersbaşı yapacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü---------------Okul binaların yıkılmasından görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

==========================

Yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor BODRUM'da, yaban domuzları için doğaya yemlikler yerleştirilip, içine pazarlardan toplanan gıda atıkları koyuluyor.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahalle aralarına inerek çöp konteynerleri ve çevresinde yemek atıkları yiyen yaban domuzları için yaban domuzlarının geçiş güzergahında bulunan doğal alanlara yemlik yerleştirmeye başladı. Yemliklere, pazar yerlerinden toplanan gıda atıkları koyuluyor. Yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için Çırkan, Konacık ve Cumhuriyet mahallelerinin kırsalına yerleştirilen yemlikler çoğaltılarak, yarımada genelinde yaban domuzlarının yoğun yaşadığı doğal alanlara yerleştirilmeye devam edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yemliklerden görüntüGenel ve Detay görüntüHaber: Kadir ÖZEN -Kamera: BODRUM (Muğla),

===========================

Virajı alamayıp şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü 33 yaşındaki Burcu Duman, yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, Davutlar - Söke Karayolu'nun kırsal Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Söke istikametine giden Burcu Duma, kullandığı 48 U 3001 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini virajda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir bahçenin tel örgülerini parçalayarak 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Emniyet kemeri takılı olan otomobil sürücüsü Duman, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Duman, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kaza yerinden görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: İslam KELEŞ/ SÖKE (Aydın),

=============================

Batman'da heyelan sonrası kapanan grup yolu, 2 saatte ulaşıma açıldı

BATMAN'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Derince köyündeki grup yolu, ulaşıma kapandı. Kaya parçalarının kapattığı yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.Sason'un Derince köyünde bu sabah heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları, çevre köylere ulaşımın sağlandığı grup yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Köydeki öğretmenler ve öğrenciler, kaya parçalarının üzerinden geçerek, okula giderken, İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu grup yolu temizlenerek, yeniden ulaşıma açıldı.Bölge sakinleri, aynı yolda sık sık heyelan meydana geldiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.Batman'da heyelan sonrası kapanan grup yolu, 2 saatte ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü----------Heyelan nedeniyle kapanan yolÖğretmen ve öğrencilerin geçişiGenel ve detay

Haber: Sayım ÖZMEN-Kamera: SASON (Batman), GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

======================

Gaziantep'te, 20 FETÖ şüphelisi adliyede

GAZİANTEP merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 20'sinin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.FETÖ/PDY'ye yönelik 2009 yılındaki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük ve kopya çekilmesi soruşturması kapsamında 11 ilde operasyon başlatıldı. Gaziantep merkezli İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Düzce, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl ve Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Emniyet LogosuŞüphelilerin emniyetten çıkarılmasıŞüphelilerin otobüslere bindirilmesi Otobüslerin hareket etmesi

Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ DURUMU: GAZİANTEP'TEN 21 ANTEP FETO KODUYLA GEÇİLDİ

======================

Kaynak: DHA