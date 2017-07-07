Dha İstanbul- (Operasyon Görüntüsüyle Yeniden) İstanbul'da Deaş Operasyonu: 22'si Yabancı 29 Kişi...

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 ilçede operasyon düzenledi.



TEM ekipleri, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ve çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt, Pendik, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde 20 adrese yönelik saat 03.00 sıralarında baskın yaptı. Polis, 22'si yabancı uyruklu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



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-Polisin yaptığı operasyondan görüntüler



-Ele geçirilenler



-Şüpheliler



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