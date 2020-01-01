DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

01.01.2020 09:05 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:05

İSTİKLAL CADDESİ'NDE TEKME-TOKAT KAVGA KAMERADA

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL DHA

İstiklal Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı olay yerindeki polisler ayırdı. Kavga DHA kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

----------Kavgadan görüntüler-Polislerin ayırması-Detaylar

01.01.2020 - 04.07 Haber Kodu : 200101091

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2- METRODA ÇIKAN TARTIŞMADA 2 KİŞİ BIÇAKLANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHAEsenler'de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler hareket halindeki metroda tartıştıkları 3 kişiden iki kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakladı. Yaşanan olay sonrası metro Esenler istasyonuna geldiğinde bıçaklanan 2 kişi ile diğer bir arkadaşı trenden indi. Olayı gerçekleştiren kişi yada kişiler ise yoluna metro ile devam etti. Metrodan inen ve bıçaklanan iki kişi ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Esenler Metro İstasyonunda gece saat 03.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi Bağcılar'dan bindikleri Yenikapı-Kirazlı metrosunda kimliği belirsiz kişi yada kişiler ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Hareket halindeki metro Esenler istasyonuna geldiğinde bıçaklanan 2 kişi ile diğer arkadaşları trenden indi.

Olayı gerçekleştiren kişi yada kişiler ise yoluna metro ile devam etti. Metrodan inen 3 kişiden ikisini kanlar içinde gören güvenlik görevlileri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan 2 kişiye ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de metrodan inen ve ismi öğrenilemeyen üçüncü kişinin de ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Polis ekipleri Esenler metro istasyonunda olay yeri çalışması yaptı. Metronun güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alan polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çevrede inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü: -----------------------Olayın meydana geldiği Esenler metro istasyonuSağlık ekiplerinin yaralıları götürmesiPolisin görüntüsüGenel ve detaylar

01.01.2020 - 07.16 Haber Kodu : 200101110

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3- İSTANBUL YENİ YILA BÖYLE GİRDİ

Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL-Gül KABA-Beyza GÜLER- Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Mertcan ÖZTÜRK-Kubilay ÖZEV-Harun UYANIK-Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ-Özgür KABAN-Buse PEHLİVAN-Halil YILMAZ-Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,İstanbul'da yeni yıl coşkuyla karşılandı. Taksim, Ortaköy, Kadıköy, Nişantaşı kutlama için İstanbulluların akın ettiği yerler oldu.

TAKSİM'DE YENİ YILA BÖYLE GİRİLDİ Her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim Meydanı yeni yıl kutlamalarının merkezi oldu. 2020 yılı kutlamaları için pek çok vatandaş Taksim Meydanı'na akın etti. Meydanda toplanan insanlar 2020 yılını meşaleler ve ıslıklarla karşıladı. 2020'ye İstanbul'da girmek isteyen yabancı turistler de Taksim Meydanı'nı tercih etti. Yeni yıla dakikalar kala meydanda toplanan insanlar kendi aralarında 10'dan geri sayarak yeni yıla girdi.

ORTAKÖY'DE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ Ortaköy'de akşam saatlerinden toplanan vatandaşlar, çalınan müzik eşilğinde dans ederek yeni yılın gelişini kutladı. Ortakaöy'de vatandaşlar, yeni yıla havai fişekle girdi. İstanbul Boğazı'ndaki gösteriyi vatandaşlar telefonlarına kaydetti.

NİŞANTAŞI'NDA YILBAŞINişantaşı'nda vatandaşlar kutlamaların yapıldığı Abdi İpekçi Caddesi'nde toplandı. Çocuğu, genci, yaşlısı her yaştan insan yeni yıl kutlamaları için toplandı. Abdi İpekçi Caddesi'nde kurulan stantta söylenen şarkılar ve çalınan müziklerle vatandaşlar eğlendi.

KADIKÖY'DE YENİ YILKadıköy Boğa Heykeli Meydanı'nda topalanan vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi. Vatandaşlar, 10'dan geriye sayarak yeni yıla girdi. Bazı vatandaşlar heykelin üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü: -------------(TAKSİM)-Taksim Meydanı yüksekten yeni yıla giren insanlar-Meşale görüntüsü-Islık çalanlar

(KADIKÖY)-Kadıköy de toplanan vatandaşlar -Geri sayımdan detaylar-Hatıra Fotoğrafları çektirenler -Vatandaşlarla Röp.

(ORTAKÖY)-Havai fişek gösterisi -Detaylar

(NİŞANTAŞI)-Vatandaşların kutlamaları-Genel ve detaylar

01.01.2020 - 01.40 Haber Kodu : 20010103201.01.2020 - 01.07 Haber Kodu : 20010101601.01.2020 - 00.46 Haber Kodu : 20010100901.01.2020 - 01.37 Haber Kodu : 20010103101.01.2020 - 00.18 Haber Kodu : 20010100231.12.2019 - 21.49 Haber Kodu : 19123128301.01.2020 - 01.47 Haber Kodu : 20010103301.01.2020 - 00.18 Haber Kodu : 200101002

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4- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YENİ YILA BÖYLE GİRDİLER

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA2020 yılına İstanbul'un eşsiz boğaz manzarası eşliğinde girmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Yeni yıla İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde girmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Yeni yıla girmeye saniyeler kala araçlarından inen İstanbullular soğuk havaya aldırmadan boğazdaki gemilerden ve sahilden atılan havai fişeklerin oluşturduğu görsel şöleni izledi. Öte yandan, köprü koruma polisleri araçların köprü üzerinde durarak trafik oluşturmaması için yoğun önlemler aldı. Köprü giriş ve çıkışlarında çok sayıda polis memuru görevlendirildi. Bazı araç sahipleri ise yasağa rağmen köprü üzerinde durarak havai fişek gösterisini izledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaya olarak girmek isteyen vatandaşların ise geçişlerine izin verilmedi.

Görüntü Dökümü--- ---- ---- --- ---- -Muhabir anons 1(Gamze ŞİMŞEK)-Muhabir anons 2(Gamze ŞİMŞEK)-Köprüde bulunan vatandaşlar ile röp.-Köprüde bekleyen araçlar-Havai fişek gösterilerini izleyen vatandaşlar-Köprüye yaya olarak girmek isteyen vatandaşlar-Boğazdaki havai fişek gösterileri-Köprüde görevli polis ekipleri-Genel ve detay 01.01.2020 - 02.45 Haber Kodu : 20010106301.01.2020 - 02.37 Haber Kodu : 200101057

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5- ORTAKÖY'DE YILBAŞI KUTLAMALARI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İstanbul, 2020'ye saatler kala resmi yılbaşı kutlamalarının adreslerinden biri olan Ortaköy'e, İstanbullu vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de akın ederek, boğaz manzarasına karşı 2019'un son fotoğraflarını çekti, öz çekimlerini yaptı. Yeni yıla girmek için kutlamaların vazgeçilmez adreslerinden biri Ortaköy'ü tercih eden İstanbullular, yerli ve yabancı turistler meydana kurulan sahnede saat 22.30'da başlayacak DJ performansı ile eğlenmeyi beklerken, boğaz manzarasının tadını çıkarıyor. Kutlamalara katılmak için Ortaköy meydanına gelen İstanbulların yanı çok sayıda yerli ve yabancı turist gösterilerin başlamasını beklerken, boğaz manzarasına karşı 2019'un son fotoğraflarını çekti, öz çekimlerini yaptı. Bazı turistlerin yazdıkları yeni yıl notlarını boğaz manzarasına karşı fotoğraflaması ve sevdikleri ile paylaşması dikkat çekti.

"ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER VAR"Ortaköy'deki atmosferin ilerleyen saatlerde daha da güzel olacağını ifade eden Mehmet Orhan Kada, "Yeni yıldan mutluluk, huzur, barış bekliyoruz. Bir de ekonomik krizin geçmesini işitiyoruz, artık esnaf olarak. Bu ekonomik krizi atlatsak çok iyi olacak. İnşallah yeni yılda atlatırız bunu. Şu an çok güzel bir atmosfer var. Saat erken olmasına rağmen güzel" dedi.

"2020'DEN UMUDUMUZ ÇOK"Burcu Genç, "Vallahi her yer cıvıl cıvıl, eğlenceli geçeceği belli. Biz de heyecan ve merak içerisindeyiz. 2020'den umudumuz çok, inşallah sağlıklı, güzel, huzurlu bir yıl olur" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL DEMEK ORTAKÖY DEMEK"Yılbaşı kutlamaları için Özellikle Ortaköy'ü tercih ettiklerini dile getiren Sabri Genç, "Bu yıl değişiklik yapmak istedik, biz Adana'dan geliyoruz. Bizim için farklı bir atmosfer, bu yılı sağlık ve huzur içerisinde geçirmek istiyoruz. Özellikle Ortaköy'ü tercih ettik, buranın atmosferi çok farklı. İstanbul demek Ortaköy demek" ifadelerini kullandı. ADANA'DAN GELDİLERYılbaşı kutlamaları için Adana'dan İstanbul'a gelen Servet Kutup ise, "Yılbaşı kutlamaları için Adana'dan İstanbul'a gelen "Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Daha yeni geldik, gerçekten güzel bir atmosfer var. İlerleyen saatlerde daha iyi olacağını düşünüyoruz. İstanbul'a havaalanına iner inmez Milli Piyango bileti de aldım. Adana'dan bir tane almıştım, bir tane de İstanbul'dan aldım" dedi.

Görüntü Dökümü: ------------------------- -Vatandaş ile röp.-Farklı şehirlerden gelenler ile röp.-Kutlamaları bekleyenler-Ortaköy'de Fotoğraf ve selfie çekenler-Manzaraya karşı yeni yıl mesajlarının fotoğrafını çeken turistler-Genel ve detay

01.01.2020 - 01.37 Haber Kodu : 20010103101.01.2020 - 00.18 Haber Kodu : 20010100231.12.2019 - 21.49 Haber Kodu : 191231283

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6- KURTULUŞ'TA YENİ YILA YOLA BARDAK ATIP NAR KIRARAK GİRDİLER Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İstanbul DHAŞişli Kurtuluş'ta mahalle sakinleri her yıl olduğu gibi bu yıl da, camlara çıkarak yeni yıla girdi. Esnaf kapısında nar kırarken vatandaşlar da yollara bardak attı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde mahalle sakinleri, camlara çıkarak yılbaşını kutladı. Her yıl olduğu gibi yine tencere ve kaşıkları bir birine vuran mahalle sakinleri, yeni yıla girerken sokaklara bardak attı. Bazı esnaflar ise yeni yılın bereketli geçmesi için nar kırdı. "KURTULUŞUN ÖZELLİĞİ BU"Mahalle sakinleri, bunun Kurtuluş'un bir geleneği olduğunu belirterek, "Kurtuluş'un geleneği, bizim eğlencemiz bu. Çok eskilerden beri bu böyle. Annelerimizden büyüklerimizden böyle gördük. Devam ettiriyoruz. Kurtuluş'un özelliği eğlencesi bu" dediler. "NAR KIRMAK BEREKETİ SİMGELER"Yeni yıla girilmesiyle dükkanın önünde nar kıran Serdar Vatan ise, eşik önünde nar kırmanın bereketi simgelediğini vurgulayarak, "Biz de büyüklerimizden böyle gördük. Eşiğin önünde nar kırmanın, haneye iş yerine bereket, hayırlara vesile olduğu bizlere gösterildi. Biz de bu geleneği, büyüklerimizden gördüğümüz şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Tüm dünya için bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi. Görüntü Dökümü: ----------------Caddeden görüntü-Camlarda yeni yılın gelişini kutlayan vatandaşlar-Vatandaşlar tencere ve kaşıkla ses çıkarması-Sokağa cam atmaları-Esnafın dükkanının önünde nar kırması-Sokaktaki cam parçaları-Röportaj

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7- GALATA KULESİ ÖNÜNDE YENİ YILIN İLK EVLİLİK TEKLİFİ

Haber: Semih ÇALIŞKAN - FERİDUN AÇIKGÖZ- İSTANBUL, 2020 yılı Galata Kulesi önünde coşkuyla karşılandı. Bir kişi, kız arkadaşına saat 00.00'da Galata Kulesi önünde yeni yılın ilk evlilik teklifinde bulundu. Galata Kulesi çevresinde yeni yıl coşkuyla karşılanırken saat 00.00'da bir kişi, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Galata Kulesi önünde yapılan evlilik teklifine "evet" yanıtı gelince evlilik teklifinde bulunan kişi tek taş yüzüğü kız arkadaşının parmağına takıp sarıldı. Çevredekiler o dakikalarda genç çifti alkışladı.

Görüntü Dökümü ------------------------Galata Kulesi çevresinden görüntü-Evlilik teklifi sevinci -Detay görüntüler

01.01.2020 - 01.05 Haber Kodu : 200101015

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8- İSTANBUL'DA 2020 YILININ İLK TRAFİK DENETİMİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ/ İstanbul DHAİSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2020'nin ilk saatlerinde trafik denetimi yaptı.

Trafik ekipleri, Kadıköy'de otomobilleri durdurarak sürücülere alkolmetre ile alkol kontrollü yaptı. Denetim sırasında iddiaya göre, bir sürücü denetimi görünce kaçmak isterken trafik polisleri tarafından fark edilerek durduruldu. Sürücüye yaklaşık 3 bin 516 TL ceza kesilirken alkolmetreyi üflememesi üzerine iki yıl ehliyetine el konuldu. Denetimlerin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü ----------Muhabir Anonsu (Ali Kerem Bengi)-Denetimden detaylar-Alkolmetreyi üfleyen sürücüler-Trafik polisleri ceza kesmesi-Alkolmetreyi üflemeyen sürücü (01.37)-Sürücünün aracından detaylar (02.53)-Genel ve detaylar

01.01.2020 - 06.20 Haber Kodu : 200101106

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9- GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YENİ YILA BALIK TUTARAK GİRDİLER

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABalık severler 2020 yılına Galata Köprüsü'nde balık tutarak girdi. Kimi köprüde hatıra fotoğrafı çektirirken kimileri de köprüde arkadaşlarıyla halay çekti. Renkli anların yaşandığı Galata Köprüsünde havai fişekler atılırken, kağıt toplayan bir kişinin de ekmeğini çöplerden kağıt ve plastik toplayarak çıkardığı görüldü.

Yeni yılı Galata Köprüsü'nde balık tutarak karşılamak isteyenler soğuk havaya rağmen erken saatlerden itibaren köprüyü doldurdu. Saatlerin 00.00'ı gösterdiğinde ise olta balıkçıları yeni yıla Galata Köprüsünde balık tutarak girdiler. Kimi köprüde hatıra fotoğrafı çektirirken kimileri de köprüde arkadaşlarınla halay çektiği görüldü. Renkli anların yaşandığı Galata Köprüsünde havai fişekler atılırken, kağıt toplayan bir kişinin de ekmeğini çöplerden kağıt ve plastik toplayarak çıkardığı görüldü.

"YENİ YILA KÖPRÜDE GİRDİK"Galata Köprüsü'nde balık tutmaya gelen Ali Temiz isimli bir vatandaş, "Yeni yıla köprüde balık tutarak girdik. Arnavutköy'den geldim buraya. Yeni yıl ile alakalı sağlık mutluluk ve huzur olsun. Yeni yılın ilk balığını da tuttum. Şimdilik istavrit ve sarı kanat balıkları tuttum. İnşallah devamı da gelir. İyi seneler diliyorum" dedi.

"2020 YILINA KISMETLİ GİRDİK"Galata Köprüsünde bir başka balık tutan Hakan Arabacı isimli bir vatandaş ise, "Köprüde bayağı balık tuttum. Tuttuğum balıkların çoğu 2020'nin karışık balıklar. Az önce tuttuğum balık istavrit balığı" dedi.

Görüntü Dökümü: ----------------------------Köprüde alık tutanların görüntüsüBalık tutanlar ile röportajKöprüde halay çeken vatandaşlarHavai fişek gösterisiKağıt toplayıcının görüntüsüGenel ve detaylar

01.01.2020 - 06.12 Haber Kodu : 200101105========================

10- TAKSİM ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILDI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHAYılbaşı kutlamaları kapsamında araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 06: 00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı. Yılbaşında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı saat 06: 00 itibariyle tekrar araç trafiğine açıldı. Sabahın ilk saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkan yollarda oluşan trafik dikkat çekti. Alınan tedbirler kapsamında Gezi Parkı girişi ve Taksim Meydanı'nda konuşlandırılan bazı itfaiye ve polis araçları da bölgeden ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Gezi parkından çıkan itfaiye araçları-Meydana ilerlemeye çalışan araçlar-Oluşan trafik yoğunluğu-İstiklal Caddesi'nden görüntü-Taksim Meydanı'ndan görüntü-Genel ve detay görüntüler

01.01.2020 - 07.13 Haber Kodu : 200101109=================================

11- VALİ YERLİKAYA, 2019'UN SON BEBEĞİ, YENİ YILIN İLK BEBEĞİNE ALTIN TAKTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2019'un son bebeği ile yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Vali Yerlikaya her iki bebeğe de altın taktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi, yeni yılın ilk saatlerine yakın bir zamanda Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, 2019'un son doğan bebeği ile yeni yılın ilk dünyaya gelen bebeğini ziyaret etti. Vali Yerlikaya'nın ziyareti sırasında kendisine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da eşlik etti. Vali Yerlikaya, önce 2019'un son bebeği olan Asel Lina'yı ziyaret edip ailesini tebrik etti Yerlikya bebeğe altın taktı. Yerlikaya, daha sonra 2020'nin ilk bebeği olarak dünyaya gelen Barkın Araf'ı ziyaret etti. Aileye tebriklerini ileten Yerlikaya, bebeğe altın taktı. Vali Yerlikaya, hastane personelinin de yeni yılını kutlayarak, onlara çiçek verdi. Vali Yerlikaya'nın hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret ettiği öğrenildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yeni yıl ülkemiz için, şehrimiz için, tüm insanlık için barış sağlık, huzur getirsin" dedi.

Görüntü Dökümü: -------------------------Valinin ailesi ile hastaneye gelişiValinin karşılanmasıValinin 2019un son bebeğini ziyareti Valinin eşinin altın takmasıValinin hastane personeline çiçek vermesiValinin 2020 bebeğini ziyareti Valinin eşinin altın takmasıMuhabirin her iki bebekteki anonsları (Soner HASIRCIOĞLU)Her iki bebeğin ailesi ile röp.

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12- VALİ ALİ YERLİKAYA TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPTI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Taksim Meydanı'nda polis ve jandarma tarafından alınan önemleri yerinde inceledi. Yerlikaya, "2020'nin ülkemiz, şehrimiz, bütün insanlık için barış, huzur, sağlık, refah getirmesini diliyoruz" dedi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yılbaşı için alınan önlemleri yerinde incelemek için Taksim Meydanı'na geldi. Meydanda hazır bulunan, atlı polis birlikleri, jandarma ve yunus polisleri ile tek tek selamlaştı. Ali Yerlikaya'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul İl Emniyet Genel Müdür Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu eşlik etti.Güvenlik güçleri ile selamlaştıktan sonra açıklama yapan Yerlikaya, "2019'un geride kalmasına saatler kaldı. 15 milyon 67 bin İstanbulluların, birlikte mesai yaptığımız, bu gece görev yatığımız 44 bin 500 polisimiz, 7 bin 85 jandarmamız, 267 sahil güvenliğimiz bütün güvenlik güçlerimizin hepsinin yeni yıllarını kutluyorum. 2020'nin ülkemiz, şehrimiz, bütün insanlık için barış, huzur, sağlık, refah getirmesini diliyoruz. En güzel duyguları en güzel dilekleri her fırsatta dile getiriyoruz. İyi şeyler söyleyip, iyi şeyler ümit etmek istiyoruz. Her yıl Taksim'e geliyoruz. Yeni yıla sağlık huzur, esenlik ve güvenlik ortamında girmek için İl Emniyet Müdürlüğümüzle, Jandarmamızla, Sahil Güvenliğimizle herkes görevinin başında. İyi günde kötü günde bizim yanımızda olan basın mensuplarımıza, kamuoyu ile buluşmamıza vesile olan görsel, yazılı, sosyal medya sizlerin de yeni yılı en kalbi duygularla kutluyorum" dedi.İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise "İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli girmeleri için bizlerde tedbirleri en üst düzeyde almış durumdayız. Başta bakanımız sayın Süleyman Soylu olmak üzere bakanlığımızın üst düzey yöneticileri ülkemizin çeşitli yerlere dağılmış durumdayız. Yılbaşı tedbirlerini yerinde görmek için, değerlendirmek üzer görev başındayız. Yaklaşık 317 bini aşkın polis, jandarma, sahil güvenlik personelimizle birlikte bekçilerimiz, korucularımızla birlikte bu gece görevdeyiz. Sabaha kadar ve yarın için tedbirlerimizi almış durumdayız. Bütün amacımızım vatandaşlarımızın huzur ortamında, sağlıklı bir şekilde yeni yıla girmelerini sağlamak. Sizler vasıtasıyla vatandaşlarımızın yeni yılını kutlayarak, 2020 yılının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.Vali Yerlikaya konuşmalarının ardından basın mensuplarının yeni yılı kutlayarak çikolata ikram etti. Yerlikaya ardından eline fotoğraf makinası alarak basın mensuplarının fotoğrafını çekti. Yerlikaya daha sonra vatandaş ve esnafın yeni yılı kutladı.

Görüntü Dökümü: --------------------Vali Ali Yerlikaya açıklamaları-Basın mensuplarına çikolata ikramı-Vatandaş ve esnaflarla selamlaşması

31.12.2019 - 23.23 Haber Kodu : 191231295

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13- İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN TAKSİCİLERE YENİ YIL ZİYARETİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İç İşleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve beraberindekiler yılın ilk dakikalarında taksicilerle bir araya geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 17 bin 395 taksinin yerli otomobile dönüşeceğini söyledi.

İç İşleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu ile birlikte Etiler Mahallesi'nde bulunan taksi durağını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hakkari'de bulunan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüntülü sohbet gerçekleştirildi. YERLİKAYA, "TAKSİCİ ESNAFIMIZIN GÖREVİNİN BAŞINDA"İç işleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü sohbet gerçekleştiren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Taksiciler Odası Başkanımız Eyüp başkan ve arkadaşları, sayın bakan yardımcımız muhterem beyle birlikte 2020'nin ilk esnaf ziyaretini buradan yapıyoruz. Bütün kardeşlerimizin 17 bin 395, İstanbul'daki taksici kardeşlerimizin hepsi tıpkı sizler gibi, bütün kolluk güçleri gibi hepsi ayakta ve İstanbulluların hizmetinde. Yeni yılınızı kutluyoruz, Hakkari'de bulunan bütün kardeşlerimizin, başta Mehmetçiğimiz olmak üzere, polislerimizin, koruyucularımızın bütün dostlarımızın yeni yılını kutluyoruz" dedi. SOYLU İLE AKSU ARASINDA YERLİ OTOMOBİL SOHBETİHakkari'de bulunan Mehmetçiğin selamlarını ileten Soylu, "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanımıza ayrı ayrı selamları var. Hayırlı seneler diliyorum." dedi. Yerlikaya'nın "İstanbul'un yeni taksilerini görüyor musunuz?" demesi üzerine Soylu, "Tam İstanbul'a yakışır. Başkanım ne zaman başlıyoruz" demesi üzerine konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, "Şimdiden siparişi verdik Sayın Bakanım. Paraları hazırladık" dedi. 17 BİN 395 TAKSİ YERLİ OTOMOBİLE DÖNÜŞECEKYapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Aksu, "2020 yılına girdiğimiz bu ilk saatte, ilk dakikalarda taksici esnafını ziyaret etmeniz bizleri onurlandırdı. Bizde İstanbul halkının hizmetindeyiz. Milli yerli aracımızı da her türlü destekliyoruz. Hiç görmeden, milli, yerli olduğu için, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde böyle bir projeye, taksiciler esnafı olarak bir vatandaş olarak talibiz. Siparişlerimizi verdik. 17 bin 395 adet ticari taksimizi, milli yerli otomobil ile değiştireceğiz. Hem İstanbul'da reklamını tanıtımını yapacağız, hem de gelen yabancı turistlere reklamını, tanıtımını yapacağız. Biz projeyi destekleyip, fabrikanın kuruluşunda, finansmanında yardımcı olmak için biz para da yatırabiliriz. Esnaf olarak" dedi. Bu söylemin ardından Yerlikaya, "6. babayiğit oluruz diyorsunuz yani" diye karşılık verdi. YERLİKAYA, ÇIKIŞTA SORULARI YANITLADIZiyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Taksicilerin daha yerli otomobilin lansmanından önce desteklerini açıkladıklarını belirterek, "2019 artık geride kalıyor. 2020'nin ilk saatlerindeyiz. Taksiciler odası başkanı Eyüp başkanımızın şahsında, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve 17 bin 395 bu şehrimizin hizmetinde bulunan bütün taksici esnafımızın yeni yılını kutluyoruz. Eyüp başkan arkadaşları ile istişare ettikten sonra, bu yerli otomobilin lansmanından çok önce 17 bin 395 adet sipariş vereceğini deklare etti. İstanbul taksicileriyle birlikte bizde, 2022 yılında üretim bandından ilk taksiler çıkar çıkmaz taksicilerimizle buluşmasını iple çekiyoruz" diye konuştu. Yerlikaya ve beraberindekiler, çevrede bulunan esnafları da ziyaret ederek sohbet ettiler. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Taksi durağında sohbet-Vali Yerlikaya'nın konuşması-İç İşleri Bakanı Soylu'nun konuşması-Eyüp Aksu'nun konuşması-Ali Yerlikaya'nın açıklamaları-Esnaf ziyareti-Polis memurları ile sohbet etmesi-Genel ve detay görüntüler

01.01.2020 - 03.54 Haber Kodu : 200101084

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14- YENİ YILA İBB ÖNÜNDEKİ ÇADIRLARDA GİRDİLER

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/ İSTANBUL,Adalar'da atlı faytonların kaldırılmasını talep eden eylemciler yeni yıla İBB önündeki çadırlarda girdi.Büyükada'da 'ruam hastalığı' nedeniyle 81 atın itlaf edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önünde bulunan Saraçhane Parkı'na çadır kuran eylemciler yeni yıla bu çadırlarda girdi. Adalar'da tamamen atlı faytonların kaldırılmasını isteyen eylemciler şikayet dilekçeleri yazdıklarını belirtti.

"TEK DİLEĞİMİZ ATLI FAYTONLARIN TAMAMEN KALDIRILMASI"Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri üyesi Doğa Altınsay, "Yeni yıla burada giriyoruz nöbetimize devam ediyoruz 13'üncü gündeyiz. 2020'den tek dileğimiz atlı faytonların tamamen adalardan kaldırılmasıdır. Bunun bir an önce yerine getirilmesidir bu sözün aynı zamanda. Soğuktan etkileniyoruz tabi çok soğuk fakat öbür tarafta atlar ölüyor bunu düşünüyoruz. Burada kendimizi ısıtmak için yöntemler arıyoruz. Atölyeler yapıyoruz etkinlikler yapıyoruz. Buraya gelen her destek bizi motive ediyor. Birbirimizi motive ediyoruz burada. Şuanda beklemedeyiz şikayet dilekçeleri yazıyoruz. Süreç tabi ki bir açıklama gerektirecek İBB tarafından onu bekliyoruz yakın zamanda açıklarlar diye bekliyoruz. Biz tamamen sıfır atlı fayton sözünü almıştık bu sözün tutulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: ----------------Parkta kurulan çadırlarAsılan pankartlarEylemcilerin çadırda oturmasıDoğa Altınsay ile röp.Genel ve detay görüntüler

01.01.2020 - 02.40 Haber Kodu : 200101060========================

15- İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER YENİ YILA İBB ÖNÜNDE GİRDİLER

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/ İSTANBUL,İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışırken işten çıkarılan işçiler, yeni yıla İBB binasının önünde bekleyişlerini sürdürerek girdi. Soğuk havada bekleyen işçiler, işlerine geri dönmek istediklerini söyledi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışırken işten çıkarılan işçiler, yeni yıla İBB Saraçhane binası önündeki bekleyişlerini sürdürerek girdi. Soğuk havaya rağmen eylemlerini sürdüren işçiler işlerine geri dönme taleplerini yineledi.

"ELİMİZ BOŞ BEKLİYORUZ"İşten atılmadan önce Boğaziçi A.Ş.'de çalışan Osman Çaylak, "Yeni yıla burada giriyoruz artık bıçak kemiğe dayandı. Eşim ikide bir arıyor cebimizde paramız kalmadı artık. Bu zulme bir an evvel son vermeleri lazım. İki tane çocuk var evde doğalgazı açmıyorum para yok diye. Faturalar aldı başını gidiyor. Hastaneye götüreceğim ikide bir arıyor. Ev sahibi de kira istiyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bu zulme birilerinin son vermesi lazım. Görüşmeler şuanda tıkandı kaldı. Elimiz boş bekliyoruz. İşimizi istiyoruz." dedi.

"2020 UMUTLARIMIZ İŞE DÖNMEMİZ"İşten çıkarılmadan önce İSPER'de çalışan Ali Ünlü, "Yeni yıla burada giriyoruz 127 gündür buradayız. Soğuk hava şartlarında herkes çoluğunu çocuğunu bırakmış yeni yılda burada bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu'na diyoruz ki bari yeni yılda insanları şu mağdur durumdan kurtarın. Herkes zor durumda ne kiramızı ödeyebiliyoruz ne elektrik ne su yani çok zor durumdayız. 2020 umutlarımız işe geri dönmemiz. İşi almadan da buradan gitmeyeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: --------------İBB önünde bekleyen işçiler-İşçilerin ısınması-Asılan pankartlar-İşçilerle röp-Genel ve detay görüntüler

01.01.2020 - 03.11 Haber Kodu : 200101078

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16- İSTANBUL'DA ALTERNATİF YILBAŞI KUTLAMASI

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA ANADOLU Gençlik Derneği (AGD), İstanbul'un birçok ilçesinde yılbaşı kutlamalarına karşı alternatif yılbaşı kutlaması düzenledi. Mekke'nin fethinin anlatıldığı program sonunda bir grup genç ilahiler okudu. Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Mekke'nin Fethi'ni, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kutladı. Kutlama İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Soğanağa Camii İmamı Kurra Hafız Davut Köse'nin Kuran-ı Kerim okumasıyla başladı. Ardından AGD Fatih Şube Başkanı Hasan Cebeci açılış konuşmasını gerçekleştirdi. AGD Fatih Şubesi'nin düzenlediği kutlamaya katılan yazar Mustafa Uran'ın Mekke'nin fethinin anlam ve önemi hakkında konuştu. Konuşmanın ardından ise etkinlik, tasavvuf musikisi ekibi Talha Özkan ve Ömer Yurddaş'ın gelen konuklara tasavvufi musiki dinletileriyle devam etti. Program, AGD bünyesinde yetişen çocukların şiir, ilahi ve ezgileriyle devam ederken, etkinlik AGD'nin düzenlediği Siyer-i Nebi Yarışması ödülünün verilmesiyle son buldu. Kutlama, İstanbul'un bir çok noktasında eğlencelerle yeni yılın kutlanmasına karşın alternatif bir kutlama olarak düzenlendi. Etkinliğe AGD'nin şube başkanları,Saadet Partisi genel kurulu üyesi ve Fatih İlçe başkanı Muzaffer Selami ve bir çok davetli katıldı.

Görüntü Dökümü------------------Katılımcılarsinevizyonistiklal marşıKuran-ı kerim okunması

31.12.2019 - 22.17 Haber Kodu : 191231287

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17- GALATA KULESİ'NDE NOEL BABA KOSTÜMÜ GİYEN KİŞİ VATANDAŞLARLA ÇEKTİRDİ

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ- İSTANBUL, - YENİ yıla saatler kala Noel Baba kostümü giyen bir kişi Galata Kulesi çevresinde dolaşarak vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği Noel Baba kostümü giyen kişi, dağıtacak hediye kalmadığını belirterek yılbaşı sonrası hediye dağıtacağını ifade etti. Yeni yıla saatler kala Galata Kulesi ve çevresinde yoğunluk yaşanıyor. İstiklal Caddesi'ne gelenler öncesinde kule önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Galata Kulesi ve çevresinde Noel Baba kostümü giyerek dolaşan bir kişiyse dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların ilgisini çeken o kişi dağıtacak hediye kalmadığını belirterek, vatandaşlar ve turistlerle fotoğraf çektirdi. İsmini paylaşmayan o kişi, "Yılbaşı kutluyoruz. Fazla konuşamayacağım, çok yorgunum. Bu kostümü giydim, geziyorum. Vatandaşlar fotoğraf çektiriyor. Hediye kalmadı. Almayı düşünüyorum. Yılbaşından sonra dağıtacağım" şeklinde konuştu.

İSTİKLAL CADDESİ'NE GİRİŞTE YOĞUN GÜVENLİKBu arada İstiklal Caddesi'ne giden yollarda güvenlik üst düzeyde. Caddeye gelenlerin sayısı artarken polis ekipleri çanta ve üst araması yapıyor. Diğer taraftan caddeye giren kişilerin görüntüleri de 'yüz tanıma sistemi' aracılığıyla kaydediliyor.

Görüntü Dökümü-------------------------Noel Baba kostümü giyen kişiyle röportaj-Noel baba kostümü giyen kişiden detay görüntüler-Galata Kulesi çevresinden görüntüler-Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri-Detay görüntüler

31.12.2019 - 21.51 Haber Kodu : 191231284

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18- SİLİVRİ'DE SİLAHLI KAVGA

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI Silivri'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Meydanı'nda meydana geldi. İddialara göre iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri silahla, kavga ettiği kişiye 3 el ateş etti. Ateş eden şüpheli olay yerinden kaçtı. Ayaklarından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Olay yerinde şerit çekerek inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Olay yeri polis ekiplerinin çalışması-Detaylar

31.12.2019 - 20.00 Haber Kodu : 191231266

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19- TEBLİĞCİ OLARAK BİLİNEN GRUP GALATA KULESİ ÇEVRESİNDE BİLDİRİ DAĞITTI

Haber : Semih ÇALIŞKAN - FERİDUN AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, "Tebliğci" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde galata kulesi çevresinde bildiri dağıttı. Yılbaşı kutlamalarına karşı bildiri dağıtan grubun İstiklal Caddesi'ne girişine izin verilmedi. Grubun dağıttığı yılbaşı kutlamalarına karşı bildirileri bazı vatandaşlar alırken, bazıları almadı. Bildiriye tepki gösteren bir kişi ise bunun bir noel kutlaması olmadığını, yeni bir yılı karşılamanın sevinci olduğunu ifade etti. İstiklal Caddesi girişindeki polis noktasına kadar ilerleyen grup, izinleri olmadığı için caddeye girmedi. İstiklal Caddesi'ne gelenlere ellerindeki bildirileri dağıtan grup daha sonra dağıldı.

"TEPKİ GÖSTERENLER BİRAZ İÇKİYİ FAZLA KAÇIRANLAR"Grubun sözcüsü Enes Akalın, "Burada olmamızın sebebi burada yapılan bu işler haramdır. Her haram da yanında bir zarar getirir. İnsanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Buraya geliyoruz, kimseden de bir şey talep etmiyoruz. Tepki gösterenler biraz içkiyi fazla kaçıranlar. Genelde hoş tepkilerle karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü -------------------------------------------------- -Bildiri dağıtan gruptan detaylar-Bildirileri alan kişilerden görüntüler-Grup ile vatandaşlar arasındaki diyaloglar -Detay görüntüler

01.01.2020 - 00.42 Haber Kodu : 200101008

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20- ORTAKÖY'DE KUTLAMALARIN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Haber-Kamera: Osman BAKIR/ İSTANBUL, Ortaköy'deki yeni yıl kutlamalarının ardından çöplerle dolan meydanı temizlik işçileri temizledi. Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri vakit kaybetmeden binlerce kişinin çöpünü temizlemeye başladı.

"İŞİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ" Yılbaşında da çalışarak insanlara hizmet eden Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşçisi Ahmet Şahin, "Çok mutluyuz, çok da sevinçliyiz. İnsanları çok seviyoruz. İşimizi seviyoruz, işimizle gurur duyuyoruz. Yılbaşında ekmeğimiz için çalıştık. 2020'den de her şeyin hayırlısını istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: ------------Temizlikten detaylar-Şahin'in konuşması-Genel ve detaylar

01.01.2020 - 04.43 Haber Kodu : 200101100

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21- ATLI POLİSLER TAKSİM MEYDANI'NDA

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK-Gül KABA-Mertcan ÖZTÜRK-Halil YILMAZ/İSTANBUL, TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde atlı ve köpekli polisler görev aldı.Yeni yıla girmeye saatler kala güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı'nda görevli atlı ve köpekli polis ekipleri meydanda ve İstiklal Caddesi'nde konuşlandı. Atlı polislerle birlikte görevlerine başlayan polis köpeklerine vatandaşların ilgisi büyük oldu. Bu arada İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu. Kalabalık gruplar yüksekten görüntülendi.

Görüntü Dökümü: --------------Köpeklerden ve atlardan detaylar-İstiklal Caddesi'nde gezen ekipler

31.12.2019 - 21.30 Haber Kodu : 191231282

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22- TAKSİM MEYDANI'NDA 'DRONE SAVAR'LI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL, DHAYeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem aldı. Güvenlik önemleri kapsamında drone savarlar da kullanıldı.

Görüntü Dökümü---------------Drone savardan detaylar

31.12.2019 - 20.37 Haber Kodu : 191231275

Kaynak: DHA