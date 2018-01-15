Dha İstanbul Bülten - 5

1- KÜÇÜKÇEKMECE'YE "KANAL İSTANBUL" PİYANGOSU

Ev sahipleri memnun, kiracılar endişeli..

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA

Kanal İstanbul'un geçeceği Küçükçekmece'de emlak fiyatlarının artmasını bekleyen ev sahipleri mutlu. Ancak kiraların yükseleceğini düşünen kiracılar ise endişeli.

Ulaştırma Bakanı Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahını Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak açıkladı. Projenin güzergahında bulunan Küçükçekmece'de emlakçılar fiyatların artacağını belirtiyor.

EMLAK FİYATLARI DAHA DA ARTACAK

Küçükçekmece de bulunan emlakçı Hikmet Ortayaka, bölgede Kanal İstanbul projesinin açıklanmasıyla fiyat artışlarının olduğunu ifade ederek, "Yüzde 70 oranında fiyatlarda artış oldu. 1-2 yıl önce 2 oda bir salon ya da 3 oda bir salon orta düzey bir dairenin 150-200 bin lira olan satış fiyatı 350-400 bin liraya yükseldi. Yeni dairelerin fiyatları ise 600-650 bin liradan başlıyor. Satışlar biraz durgun olmasına rağmen ciddi fiyat artışları var. İhale kesinleştiğinde de doğal olarak yüzde 40-60 kadar daha bir artış olacak" dedi.

Emlakçı Mustafa Onat ise projenin konuşulmaya başlamasıyla emlak fiyatlarının Küçükçekmece'de kısa sürede 2 kat arttığını söyledi. Onat, "Daha önce 350-400 bin lira olan yeni dairelerin fiyatları şu anda 650-700 bin liraya kadar çıkıyor. Kiralarda aynı oranda arttı. Kiralar 900-1000 liradan 1200-1300 liraya yükseldi. Fiyatlar yine yüzde 20-30 artar. Burada bir sürü projeler var. Satışlar çok zayıf şu anda ama projenin açıklanması ile hareketlenir" diye konuştu.

ÇEVRE SAKİNLERİ PROJENDEN MEMNUN

Kanal İstanbul'un güzergahında bulunan Küçükçekmece'de oturanlar projeyle ilçenin gelişeceği düşüncesinde. Ev sahipleri projeyle emlak fiyatlarının artmasını beklediklerini ifade etti. Kirada oturanlar ise endişeli. Kiraların projenin açıklanmasıyla artacağını belirtiyorlar

Görüntü Dökümü:

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Emlakçılarla röportaj

Vatandaşlarla röportaj

Binaların görüntüsü

Gölün görüntüsü

Bölgenin havadan görüntüsü

15.01.2018 - 15.40 Haber Kodu : 180115135

15.01.2018 - 15.35 Haber Kodu : 180115133

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2- İSTANBUL 27. AĞIR CEZA MAHKEMESİ, MEHMET ALTAN'IN İTİRAZINI REDDETTİ

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL,

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrası yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye talebi reddedilen Mehmet Altan'ın avukatlarının, bir üst mahkemeye sıfatıyla İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz da oy çokluğu ile reddedildi.

Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz hafta FETÖ'nün medya yapılanması davasından tutuklu yargılanan akademisyen ve gazeteci Mehmet Altan'ın yaptığı başvuru sonrası hak ihlali kararı vermişti. Bu karar üzerine Altan'ın yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuran Mehmet Altan'ın avukatları, tahliye talebinde bulunmuş ancak mahkeme bu talebi reddetmişti.

OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLDİ

Bunun üzerine avukatlar, bir üst mahkeme sıfatı ile İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluğun devamı yönündeki kararına itiraz etti. İtirazı bugün karara bağlayan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatların talebini oy çokluğu ile reddederek Mehmet Altan'ın tutukluluğunun devamı yönünde karar verdi.

Mahkeme, "Dosya kapsamına göre sanık Mehmet Hasan Altan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösterir mevcut delil durumu, delillerin toplanmamış olması sebebiyle verilen tutukluluğun devamına ilişkin ara kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla sanık Mehmet Hasan Altan müdafilerinin itirazının reddine, sanık Mehmet Hasan Altan'ın tutukluluk halinin devamına" karar verdi.

MUHALEFET ŞERHİ

Üye hakim Halit İçdemir, çoğunluk kararına muhalefet şerhi koydu. Hakim İçdemir, muhalefet şerhinde, "Anayasa Mahkemesi'nin hatalı uygulamalarının eleştirilebilir nitelikte olsa da bu durum Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığına engel teşkil etmez. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının beklenmesinde hukuki yarar yoktur. Anayasa Mahkemesi iradesini kısa kararında ortaya koymuştur. Nihayetinde Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır, kararları kesindir. Kararlarına karşı başvuru mercii yoktur. Tutuklama kararına karşı yapacağı denetim Anayasa Mahkemesi'nin göreviyle bağlantılıdır. Birtakım hatalı uygulamaları görev ve yetki alanını daraltmayacaktır. Bu nedenle kesin ve bağlayıcı nitelik arz eden Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda hak ihlalinin ancak tahliye ile giderilebileceği anlaşıldığından itirazın kabulü ile sanık Mehmet Hasan Altan'ın tahliyesine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun aksi yöndeki kararına katılmıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Gözaltına alınırken geçilen arşiv görüntüleri

15.01.2018 - 17.16 Haber Kodu : 180115167

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3- OTOBÜSTEKİ HIRSIZLIK ANI KAMERADA

*Şoför kabinini didik didik etti.

Haber: İhsan YALÇIN/ İstanbul DHA

Küçükçekmece'de özel halk otobüsündeki hırsızlık aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Küçükçekmece Halkalı'da bugün saat 01.30'da meydana geldi. Park halindeki özel halk otobüsünün yanına gelen iki kişiden biri, kapıyı kolayca açıp aracın içerisine girdi. Diğer kişi ise, bu sırada etrafı kolaçan etmeye başladı. Şoför kabinine yönelen kişi, burada tüm bölmeleri didik didik etti. Sadece şoför dolabında bir çanta bulan kişi, otobüsün kapısını kapatıp beraberindeki kişiyle buradan ayrıldı. O anlar ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anının güvenlik kamera kayıtları

15.01.2018 - 16.45 Haber Kodu : 180115161

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4- GAZETECİ BAKİ AVCI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN/ İstanbul DHA

Dün tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi Haber Müdürü Baki Avcı, meslektaşları ve ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Gazetenin Küçükçekmece Halkalı'da bulunan binası önünde yapılan törenin ardından cenaze, Ataşehir'de bulunan Mimar Sinan Camii'ne getirildi. Cenazeye eşi Ümran Avcı ve oğlu Baran Avcı'nın da aralarında bulunduğu yakınları ile meslektaşları katıldı. Avcı'nın tabutunun üzerine taraftarı olduğu Galatasaray atkısı konuldu. Eşi ve oğlu tabuta sarılarak ağladı. Ümran Avcı ve oğlu daha sonra taziyeleri kabul etti.

"O KOLTUĞA HER BAKTIĞIMDA ONU HATIRLAYACAĞIM"

Baki Avcı'nın tarafından mesleğe adım attırıldığını belirten gazeteci Eray Erollu gözyaşları içinde,"40 yıl boyunca gazetecilik yaptı. Bu zaman zarfında kimse çıkıp benim kalbi kırdı diyemez. Kendisi önce insan sonra gazeteciydi. Koyu bir Galatasaray taraftarıydı. Sürekli beraber basın tribününe Galatasarayımıza destek verdik. O koltuğa her baktığımda onu hatırlatacağım" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ERKEN GİTTİ"

Milliyet Gazetesi muhabiri Gökhan Karakaş, "Ben Baki abinin elinde büyüyen bir muhabirim. Çok iyi bir idareci oldu. Hepimizin gönlünde çok güzel ifadeler uyandıran duygularla bıraktı bizi. Çok erken gitti. Çok üzgünüz" dedi.

CNNTURK Haber Koordinatörü Ali Güven ise, "Baki Abi benim şefimdi. Gazeteciliğin Baba-ı Ali'de yapıldığı yıllardı. Çok büyük hatıralarımız var. Çok şey öğrendik ondan. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın" şeklinde konuştu.

"HABABAM SINIFI DA CENAZEDEYDİ

Beraber oynadığı "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmi oyuncuları da cenaze törenindeydi. Oyuncu Ahmet Arıman, Çok üzgün olduklarını ve Avcı'nın ölümünün çok ani olduğunu söylerken, "Geçen hafta Münir Abi'ye üzülürken bu hafta bu oldu."dedi.

Cenaze ikindi vakti kılınan namazın ardından Küçükbakkalköy Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü dökümü:

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-Camiden detaylar

-Cenazeye katılanlar

-Tabutun getirilmesi

-Musalla taşına konması

-Eşinin ve oğlunun tabuta sarılması

-Cenaze namazı

-Röpler

-Cenazenin araca konması

-Genel ve detayalr

15.01.2018 - 17.13 Haber Kodu : 180115166

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5- BAYRAMPAŞA'DA 40 TON KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/ İstanbul DHA

Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 4 milyon lira olan 40 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Özbek uyruklu üç şüpheli yakalanırken, kaçan bir şüpheli aranıyor.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Maltepe Mahallesi'nde bulunan bir iş hanına operasyon düzenledi. İş hanına gelen polisler, piyasa değeri 4 milyon lira olan yaklaşık 40 ton tütüne el koydu. Operasyon sırasında iş yerinde olan Özbek uyruklu 3 kişiyi gözaltına alınırken, bir şüpheli ise kaçmayı başardı.

İMALATHANE KURMUŞLAR

Han içerisinde imalathane de kuran şüphelilerin, Küba'dan getirilen 'Virginia' cinsi kaçak tütünü kıyıp, aroma verdikten sonra, paketleyerek iç piyasaya sürecekleri öğrenildi. Gözaltına alınan üç şüpheli, polis merkezine sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Koliler halinde tütünler

-Küvetlerde aromalandırılan tütünler

-Tütün kıyma makinası

-Paketlenmiş tütünler

-Genel ve detaylar

15.01.2018 - 17.29 Haber Kodu : 180115171

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6- DARBE DAVASINDA 16 POLİSE CEZA

Haber: Ümit TÜRK/ İstanbul DHA

FETÖ'nün 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı durması gerekirken görev yerine gitmedikleri ve darbeye karşı halkın şevk ve direncini kırmaya çalıştıkları iddia edilen 20 eski polisin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 2'si müebbet hapis cezası olmak üzere 16 sanığın cezalandırılmasına karar verdi. 4 sanık ise beraat etti.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7'nci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Uygun, Mahmut Sofuoğulları, İshak Erol, Hakan Pekyılmaz, Ferhat Apa ve Eyüp Şahin cezaevinden getirildi. 13 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı sanıklardan son sözlerini söylemelerini istedi. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerine karar verilmesini talep etti. Daha sonra duruşmaya ara verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, sanıklar İshak Erkol ve Mahmut Sofuoğulları'nın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi. Sanıklar Ferhat Apa, Adil Tiftik, Hakan Pekyılmaz, Ali Bozan ve Eyüp Şahin'in ise, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

15 Temmuz darbe girişiminde görev yerini terk ettikleri için, sanıklar Abdulkadir Üstünal, Sertaç Kuytu, Altan Zeybek ve Cengiz Çalık, "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sanıklar, "Örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Soytürk Yıldız'a, "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti bu sanığın cezasının ertelenmesine karar verdi.

Mahkeme, 15 Temmuz darbe girişiminde görev yerini terk ettikleri için, sanıklar Emre Çatalbaş, Ersan Gönül ve Cem Günerhan da, "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu sanıklar hakkında ayrıca, "Örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık Mustafa Uygun hakkında ise, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kamuran Güngör, Semih Yüksel ve Samet Durak ile Murat Dursun'un atılı suçu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. Mahkeme tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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7- VEDAT ŞAHİN'İN OĞLU DOĞUM GÜNÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünden Vedat Şahin'in oğlu Birbey Şahin doğum günü partisinde gözaltına alındı.

Nişantaşı'nda 24 Aralık 2014'te uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu öldürülen 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünden Vedat Şahin'in oğlu Birbey Şahin doğum günü partisinde gözaltına alındı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Bafra'da hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermediği için hakkında gözaltı kararı bulunan Birbey Şahin'in 13 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş'ta bulunan bir otelin teras katında kendisi için doğum günü partisi verdiğini belirledi. Polis ekipleri otele düzenlediği operasyonla yaklaşık 30 kişinin bulunduğu partiden Birbey Şahin'i yakalayarak gözaltına aldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Şahin, pazar günü sevk edildiği Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı mahkeme tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.