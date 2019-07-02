DHA DIŞ- Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti

DHA DIŞ- Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti

Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ettiRusya, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra Kızıl Meydan'ı gezdi.

DHA DIŞ- Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti
Rusya, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra Kızıl Meydan'ı gezdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek anıta çelenk bıraktıktan sonra, yetkililer ile Kızıl Meydan'ı gezdi.

Kaynak: DHA
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