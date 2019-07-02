DHA DIŞ- Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti

Rusya, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra Kızıl Meydan'ı gezdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek anıta çelenk bıraktıktan sonra, yetkililer ile Kızıl Meydan'ı gezdi.

Kaynak: DHA