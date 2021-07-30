DGS sonuçları açıklandı mı?
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DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS sonuçları açıklandı mı?
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ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sıanvlardan biri de DGS olarak karşımıza çıkıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için gerçekleştirilmekte. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sınavı ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman? DGS sonuç tarihi!

DGS sonuçları açıklandı mı? sorusu DGS sınavına giren öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı.ÖSYM tarafından uygulanan 2021 DGS sınavının sonuçları için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz Pazar günü sona ermişti. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, 2021 DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında ayrıntılı bilgiler.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları henüz açıklanmadı.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

SORU KİTAPÇIKLARI ERİŞİME AÇILDI

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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