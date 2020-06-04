DGS ne zaman? 2020 DGS başvuru tarihleri açıklandı mı? DGS başvuruları ne zaman? DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır?
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DGS ne zaman? 2020 DGS başvuru tarihleri açıklandı mı? DGS başvuruları ne zaman? DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS sınav tarihlerinin ardından başvuru süreci de başladı. Herkesin yakından takip ettiği DGS sınavı ile ilgili merak edilenleri haberimizde ele aldık. DGS ne zaman? 2020 DGS başvuru tarihleri açıklandı mı? DGS başvuruları ne zaman? DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS ne zaman? 2020 DGS başvuru tarihleri açıklandı mı? DGS başvuruları ne zaman? DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır?
04.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:24

Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS), ÖSYM sınav takviminin güncellenmesinin ardından yeni tarihleri belli oldu. Öğrenciler merakla takip ettiği sınav ile ilgili başvuru tarihi, başvuru süreci ve sınav tarihleri ile ilgili bilgileri haberimizde ele aldık.

DGS 2020 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin son olarak güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 9 Ağustos tarihinde yapılacak.

DGS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS sınavı için başvuru tarihleri belirlendi. ÖSYM'nin güncel takvimine göre 2020-DGS başvuruları 9 Haziran tarihinde başlayacak ve 17 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

DGS ne zaman? 2020 DGS başvuru tarihleri açıklandı mı? DGS başvuruları ne zaman? DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır?
DGS 2020

DGS 2020 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava girecek olan adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Sınavın soru sayıları ise 60 sözel 60 sayısal olarak toplamda 120 soru ve 140 dakika olarak sınav süresi belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde onar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

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