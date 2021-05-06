Devrilen traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı
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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Kamil AKYOL - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, Mehmet Ali Ç. (49) tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalınca ağır şekilde yaralandı.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, Mehmet Ali Ç. (49) tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalınca ağır şekilde yaralandı. Mehmet Ali Ç., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, Demirci ilçesine bağlı Akyar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 45 PB 185 plakalı traktörüyle tarlasını süren Mehmet Ali Ç., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan çiftçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince Mehmet Ali Ç. traktörün altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çiftçi, Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftçi burada yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Ali Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Devrilen traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil AKYOL

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