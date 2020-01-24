Devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Haberler » Güncel » Devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Haber

Devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Bolu'da devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

24.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:46
Devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı

'da devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dadıç Yolu mevkisinde Remzi A. idaresindeki 14 DJ 121 plakalı hafriyat yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kocasu Çayı kenarına devrildi.

verilmesi üzerine olay yerine sağlık, ve ekipleri sevk edildi.

Araca sıkışan sürücü, Bolu Belediyesi Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Polis ekipler, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler