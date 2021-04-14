Devrek'te ekmeğe zam yapıldı
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Devrek'te ekmeğe zam yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Devrek'te ekmeğe zam yapıldı

Devrek'te unlu mamuller arasında yer alan ekmeğe zam yapıldı.

Devrek'te unlu mamuller arasında yer alan ekmeğe zam yapıldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde yaklaşık bir yıldan bu yana aynı fiyattan devam eden ekmek fiyatları yeniden belirlendi.

Geçen yıldan bu yana un fiyatlarında ki ve diğer giderlerin fiyat artışlarının fırıncılara yansıtılmadığını ifade eden Devrekli Erdemler Ekmek Fabrikası İşletmecisi Mehmet Erdem," İnanın geçen yıldan bu yana un fiyatları dahil olmak üzere diğer giderlere yapılan zamlar nedeniyle adeta zararına ekmek sattık. İlçede faaliyet gösteren işletmeciler olarak ilgili birimlere yaptığımız müracaatımız sonucunda yapılan değerlendirmede ekmek fiyatları yeniden belirlendi. Buna göre Devrek'te 230 gr ekmek 2 liradan 460 gram ekmek ise 4 liradan satışına karar verildi" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Devrek'te ekmeğe zam yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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