Devrek Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Devrek Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

09.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:17
Devrek Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

Devrek Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandıDevrek Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında şirket personeli olarak çalışan 215 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Devrek Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Devrek Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında şirket personeli olarak çalışan 215 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile Belediye İş Zonguldak Şubesi Başkanı Osman Karataş arasında bir yıllığına imzalandı. Sözleşmeyle işçi ücretlerine sosyal hak ve yeni kazanımlarla birlikte yaklaşık yüzde 14 oranında zam yapıldı.

Sözleşme 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olacak. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Göreve geldiğimizde sendikal hakları olmayan işçilerimize, sendikal haklarını kazandırarak sendikalı yapmıştık. Bu sözleşme 696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine kamu iktisadi teşekküllerine geçişleri yapılan ve şirket personeli olarak çalışan 215 işçimizi kapsıyor. Bu 215 arkadaşımızdan da memnunuz. Toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Denetim Kurulu Başkanı Tuncay Ulupınar da Başkan çetin Bozkurt'a teşekkür ettiği konuşmasında, " Başkanımız emekten, emekçiden yana gösterdiği tavrıyla sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini ortaya koymuştur. Kendisine işçi ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu toplu sözleşme işçilerimize, emekçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Toplu sözleşme 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. - ZONGULDAK

Devrek Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşme sevinci
Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşme sevinci
Uluslararası Göç Örgütü'nün kuracağı tesis için sözleşme imzalandı
Uluslararası Göç Örgütü'nün kuracağı tesis için sözleşme imzalandı
İznik Belediyesi'nde sosyal denge tazminat sözleşmesi imzalandı
İznik Belediyesi'nde sosyal denge tazminat sözleşmesi imzalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Ersoy Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Cemal Hünal İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Pierre Webo Ali Palabıyık Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Devrek Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 12:35:35. #1.15#
title