Devlet Okulundan Çıkan Marka: Ata Kimya

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1989 yılında laboratuvar giderlerinin karşılanması için üretimine başladığı genel temizlik maddelerini dışarıdan talep gelince "Ata Kimya" markası ile pazarlamaya başladı. Marka, yıllar içinde tanınır hale gelerek geçen yıl devlete 4,5 milyon lira gelir kazandırdı. Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü tarafından üretilen "Ata Kimya" markalı evsel ve endüstriyel temizlik maddeleri, hastane, üniversite, askeriye ve yurt gibi kamu kurumları başta olmak üzere kentteki birçok özel sektör ve sivil toplum kuruluşuna satılıyor.

MARKA TESCİLİ İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Okul Müdürü Ahmet Saraç, yılda ortalama 2 bin ton temizlik maddesi ürettiklerini söyledi. Üretime, okulun ve kimya laboratuvarının ihtiyaçlarının karşılanması için 1989 yılında 25 metrekarelik bir alanda başlandığını anlatan Saraç, talebin artması nedeniyle okulun bodrumundaki 750 metrekarelik alanda üretimin sürdürüldüğünü belirtti. Saraç, ürünleri "Ata Kimya" markası ile satışa sunduklarını, marka tescili için çalıştıklarını aktardı.

ÖĞRENCİLER ÜRETİME KATKIDA BULUNUYOR

Okul bahçesinde yapımına başlanan kimya teknolojisi binasının tamamlanmasıyla üretim alanlarını bin 500 metrekareye çıkaracaklarını ifade eden Saraç, şunları dile getirdi:

"Öğrencilerimiz gönüllü olarak atölye çalışmalarına katılıyor. Derslerinden arta kalan zamanlarda Kimya Üretim Atölyesi'nde öğretmenleriyle üretime katkıda bulunuyor. Asgari ücretin üçte biri, yaz aylarında ise tamamını öğrencilerimiz kazanmaktadır. Öğretmenlerimiz de mesai saatleri dışında çalışarak üretim payından faydalanmaktadır."

"TALEPLERİN HEPSİNE KARŞILIK VEREMİYORUZ"

Bu yıl 2 bin ton üretim yaparak 2,5 milyon lira ciro yaptıklarına işaret eden Saraç, yıl sonuna kadar bunun 3 milyon liraya ulaşmasını beklediklerini bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezleri arasında, geçen yılki 4,5 milyon liralık üretimle Türkiye'de 3. sırada olduklarını vurgulayan Saraç, şunları söyledi:

"Burada yetişen ve mezun olan öğrencilerimizden üretim atölyelerini kuranlar olduğu gibi özel sektör çalışanı çok sayıda öğrencimiz var. İlaç firmalarında çalışanları var. Üretimlerimizi duyan ve üretim yapmak isteyen yaklaşık 20 meslek lisesine danışmanlık yapıyoruz. Hedefimiz ilk etapta yerli ve milli politikalar kapsamında Ata ismini en üst seviyeye çıkararak Türkiye'de yerli üretimin öncülerinden olmak. Takdir edilen, ilgi gören kaliteli ürünler üretmekteyiz. Türkiye'nin her tarafından talep görmekteyiz. Şu an taleplerin hepsine karşılık veremiyoruz. Üretimimiz talepleri karşılayamıyor. Daha sonraki yıllarda ihtiyaca karşılık verebilecek potansiyele ulaşacağız."

ÖĞRENCİLER ÇALIŞMAKTAN MEMNUN

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mahir Memişoğlu, boş vakitlerini okulun üretim atölyesinde değerlendirdiğine dikkati çekerek "Genelde cuma günleri atölyede çalışıyorum. Dolum işleri, nakliye ve etiketleme gibi aşamalara yardım ediyoruz. Bunun karşılığında belli bir ücret alıyoruz." dedi.

Kimya Bölümü öğrencilerinden Sinem Altundal ise zaman zaman üretim atölyesinde görev aldığını belirterek "Etiketleme yapıp bidonları yıkıyoruz. Erkekler taşıma yapıyor. Üretim aşamasında ise gözlemleme ve analizler yapıyoruz. Üretim aşaması da eğlenceli geçiyor." diye konuştu.