Devlet Bahçeli: İnce, İnceldiği Yerden Yarın Kopacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara mitinginde konuştu. Bahçeli, "İnce, inceldiği yerden yarın kopacaktır. İp zaten imamesinden kopmuş dağılmıştır. CHP hem milletvekillerini pazara çıkaran hem de PKK'ya oy isteyen bir çukur ve çıkmaz siyasete hapsolmuştur" dedi.

MHP Devlet Başkanı Bahçeli, "İnce, inceldiği yerden yarın kopacaktır. İp zaten imamesinden kopmuş dağılmıştır. CHP hem milletvekillerini pazara çıkaran hem de PKK'ya oy isteyen bir çukur ve çıkmaz siyasete hapsolmuştur." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da "Büyük Türkiye" mitinginde vatandaşlara seslendi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "15 Temmuz'da yeni bir haçlı akınına maruz kaldık. Bu akın püskürtülmüş olsa da sona ermiş değildir. Türkiye düşmanları pusuda, zalimler küflü gözetleme kulesindedir. Terör örgütleri, arkalarındaki kindar ve kalleş güçler ortam bekliyorlar. Hafife almayalım." dedi.

Bahçeli şunları söyledi:

"Yine deneyecekler, göz yummayalım. Yine teşebbüs edecekler, boş durmayalım. Bir kez daha üzerimize gelecekler çünkü tarih böyle söylüyor. Bölgesel ve küresel planlar buna işaret ediyor. Biz içimizde bir olmazsak, ittifakla ihaneti göğüslemezsek korkarım ki acı verici sonuçlarla karşılaşmamız mukadderdir. PKK karşımızdadır, PYD, YPG etrafımızdadır. FETÖ kripto damarıyla faal haldedir. Ekonomik saldırılar faaliyet halinde, uluslararası komplolar devredir. Kumpaslar iç ve dış odaklar kanlı hedefler için dolaşımdadır. Gelişmeleri okuduk, ne yapmamız gerektiği üzerine sabahlara kadar kafa yorduk. Türkiye Cumhuriyetini daha sağlam temellere oturtmak, devleti daha etkin konuma getirmek zorundaydık."

Bahçeli, "İnce, inceldiği yerden yarın kopacaktır. İp zaten imamesinden kopmuş dağılmıştır. CHP hem milletvekillerini pazara çıkaran hem de PKK'ya oy isteyen bir çukur ve çıkmaz siyasete hapsolmuştur." dedi.

Bahçeli, "Ha PKK ha CHP, ha HDP ha CHP, ha İP ha CHP, aralarındaki bir fark yoktur. Bunlar aynı yolun yolcusu, aynı bağın dikenidir. 15 Temmuz'un rövanşını almak için dümen başına geçenlere Türk milleti asla izin vermeyecektir." diye konuştu.