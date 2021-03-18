Develi'de Çanakkale Şehitlerini anma etkinliği
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Develi'de Çanakkale Şehitlerini anma etkinliği

18.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:28
Develi'de Çanakkale Şehitlerini anma etkinliği

Develi'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma etkinliği gerçekleşti.

Develi'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma etkinliği gerçekleşti.

Çelenk sunma programı ile başlayan anma etkinliğinde günün anlam ve önemini anlatan Jandarma Astsubay Serkan Demirci, "Türk Milletinin elde ettiği bu zafer sadece kazanılmış bir savaş olarak görülmemeli, etkileri ve sonuçları itibari ile neler götürüp neler getirdiğine iyi bakılmalıdır. Bilinmelidir ki bu zafer kolay elde edilmemiş, Türk milletinin Anadolu'da ki varlığının devamı bu savaşın kazanılmasıyla mümkün olmuştur. Çanakkale savaşları maneviyatın maddiyatı yendiği yer olma özelliğiyle dünya tarihi üzerinde de büyük etkilere neden olmuş, asırlardır Avrupa tarafından sömürülen ülkelerin bağımsızlık fikrinin kuvvetlenmesine yardımcı olmuştur. Çanakkale zaferi Türk milletinin kaderini olumlu yönde değiştirmekle kalmayıp, dünya milletlerinin düşünce yapısını değişimine de büyük etki etmiştir. Tarihimizde ki her savaşın bizim için bir değeri vardır fakat hepimiz tarafından görülebileceği üzere Çanakkale savaşları başlangıcı gelişmesi ve sonucu ile dünyada mevcut başka milletler tarafından bile unutulmayan muharebe özelliği göstermiştir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan cepheye gönderdiği oğluna 'ya şehit ol ya gazi' demek suretiyle vatanın her bir karış toprağını evladının canından üstün tutan Türk analardır. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden milletimizin varlığının, birliğinin ve berberliğinin ölümsüz sembolleri aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nin hazırlamış olduğu Çanakkale şehitlerini anma etkinliği Develi Belediyesi Kültür Merkezinde devam etti. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Şehitler için Develi İlçe Müftüsü Emin Patan önderliğinde dualar edildi. Program Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerinin yaptığı konuşma, şiir ve gösteriler ile devam ederken, söylenen türkü ve marşlar ile son buldu. - KAYSERİ

Develi'de Çanakkale Şehitlerini anma etkinliği
Develi'de Çanakkale Şehitlerini anma etkinliği
Develi'de Çanakkale Şehitlerini anma etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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